¿Quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Áncash en Elecciones 2026?

Áncash elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Gemini vía Nano Banana)

Áncash elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Gemini vía Nano Banana)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso del sistema bicameral, en el que los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. En este contexto, la región de Áncash participa activamente en la definición del nuevo mapa político del país. A continuación, te presentamos toda la información sobre los resultados a boca de urna y conteo oficial de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

Resultados de las Elecciones 2026 en Áncash: quiénes fueron electos senadores y diputados

La ONPE tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo 12 de abril. Sin embargo, por el boca de urna o flash electoral, se podrá conocer un avance de resultados más amplio para definir quiénes serán los nuevos senadores y diputados por Áncash.

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Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

Candidatos al Senado por Áncash en las Elecciones 2026

A continuación, revisa quiénes compiten por el Senado en Áncash durante las elecciones de 2026:

Ahora Nación

Asterio Guevara Reyes (1)

Beatriz Arteaga Torres (2)

Alianza Electoral Venceremos

Víctor Huaray Palma (1)

Lita Baez Correa (2)

Alianza para el Progreso (APP)

César Sánchez Ulloa (1)

Rosa Gonzales Cordero (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

Félix Solano Sáenz (1)

Nora Lozada Chacaltana (2)

Fe en el Perú

Edwin Capa Ramírez (1)

Liliana López Quiñonez (2)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Freddy Velásquez Arteaga (1)

Nancy Salinas Aguilar (2)

Fuerza Popular

Nilsa Chacón Trujillo (1)

Lenin Tafur Lucero (2)

Fuerza y Libertad

Johan Carbajal Sayhua (1)

Juntos por el Perú

Elías Varas Meléndez (1)

Domitila Silva de Castillo (2)

Libertad Popular

Juan Herrera Mendoza (1)

Nilda Ramírez Guio (2)

Partido Aprista Peruano

Hernando Mantilla Rodríguez (1)

Teresita Mendoza Taramona de Díaz (2)

Partido Cívico Obras

María Barrenechea Berna de Rondan (1)

José Lezama Zavaleta (2)

Partido del Buen Gobierno

Erick Villanueva Cancan (1)

Jacqueline Bravo Mendoza (2)

Partido Demócrata Unido Perú

Maribel Alonso Zavaleta (2)

Partido Demócrata Verde

Pedro Huamayalli Oliva (1)

Partido Democrático Federal

Elizabeth Alfaro Espinoza

José Fernández Córdova (2)

Partido Democrático Somos Perú

Martín Espina Reyes (1)

Sandra Palomino Venero (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Alcides Herrera Inga (1)

Mónica Delgado Giraldo (2)

Partido Morado

Fernando Jiménez Segura (1)

Partido País para Todos

Edwin Soto Espinoza (1)

Karol Málaga Briceño (2)

Partido Patriótico del Perú

Julio Gonzáles Fernández (1)

Elena Bermúdez Reyes (2)

Partido Político Cooperación Popular

Fidel Claro Sinche (1)

María Rivera Altamirano (2)

Partido Político Integridad Democrática

Ángela López Macedo de Díaz

Eleazar Moreno García (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

Arturo Córdova Melgarejo (1)

Patricia Gómez Macalupu (2)

Partido Político Perú Acción

Luis Denegri Córdova (1)

María Villanueva de Fabian (2)

Partido Político Perú Primero

Yvan Hernández Carrasco (1)

Mirtha Castillo Valdivia (2)

Partido Político PRIN

Julio Vega Ibáñez (1)

Delia Montañez Ocaña (2)

Perú Moderno

Javier Terrones Rebaza (1)

Edith Velarde Castro (2)

Podemos Perú

Ruber Alva Julca (1)

Zoila Casanova Prado (2)

Primero La Gente

Julio Adriazola Gutiérrez (1)

Mónica Cantu Páez

Progresemos

Ladislao Molina Aguilar (1)

Ana Kacha Infantes (2)

Renovación Popular

Otto Guibovich Arteaga (1)

Milagros Paredes Vertiz (2)

Salvemos al Perú

Agustin Álvarez Aguilar (1)

Un Camino Diferente

Eduardo Pérez Solís (1)

Rocío Paredes Calderón (2)

Unidad Nacional

Pablo Vega Vilcarima (1)

Yolanda Paredes Chavesta (2)

Candidatos a Diputados por Áncash en las Elecciones 2026

A continuación, revisa quiénes postulan a Diputados en Áncash durante las elecciones de 2026:

Ahora Nación

José Marcelo Salazar (1)

Yanira Toro Figueroa (2)

Godofredo Regalado Maguiña (3)

Evangelina Vigo Salazar (4)

Antonio Pajuelo López (5)

Edyy Laurente Barrera (6)

Alianza Electoral Venceremos

Rosa Rolando Quiroz (1)

Peter Medina Chávez (2)

Miriam Huertas Regalado (3)

Yuneth Ramírez Montañez (5)

Alianza para el Progreso (APP)

Zulema Barrenechea Reyes (1)

Víctor Sichez Muñoz (2)

Vilma Carranza Huiza (3)

Héctor Escobar Uribe (4)

Esther Velásquez Chang (5)

Alejandro Diaz Trujillo (6)

Avanza País - Partido de Integración Social

María Bartolo Romero (1)

Juan Gasco Barreto (2)

Ana Verau de la Cruz (3)

José Zavala Reyna (4)

Isis Gamboa Obando (5)

Fe en el Perú

Yessika Arteaga Narváez (1)

Jorge Espinoza Garro (2)

Briggitte Romero Bermúdez (3)

Rafael Vásquez Aranda (4)

Juan Bermúdez Mendieta (6)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Marilu Matta Aparicio (2)

Héctor Chávez Huayanay (3)

Teresa Raza Vega (4)

Margaret Riega Agurto (6)

Fuerza Popular

Luzmila Gamarra Pita (1)

Luis Zambrano Ortiz (2)

María Melgarejo Paucar (3)

Carlos Domínguez Herrera (4)

Liliana Otero Salinas (5)

Huber Bueno Cerna (6)

Fuerza y Libertad

Noemí Méndez Osorio (1)

José Esquivel Paucar (2)

Lorena Durand Arroyo (3)

Jhonattan Portella Culli (4)

Jackline Loyola García (5)

Michael Pisco Tovar (6)

Juntos por el Perú

Daniel Varas Seguin (1)

Lurdes Natividad Rivera (2)

Luis Maguilla Villarreal (3)

Sharon Huatangari Alva (4)

José Monzon Mendoza (5)

Libertad Popular

Carmen Ysasiga Barrera (1)

Jaime Romero Vela (2)

Rosa Barreto Chávez (3)

Yuri Jaciw Minchola (4)

Jhoselyne Llamocca Sotelo (5)

Luis Gerónimo Alejo (6)

Partido Aprista Peruano

Ronald Contreras Álvarez (1)

Sabina Chomba Chang (2)

Porfirio Buitron Espinoza (3)

Jacqueline Sevillano Esquivel (4)

Juan Roncal Briceño (5)

María Armas Torres de Calderón (6)

Partido Cívico Obras

Edgar Alvaron de la Cruz (1)

Susana García Beltrán (2)

Félix Dávila Castro (3)

Gladys Gonzáles Arce (4)

Manuel Mendoza Herrera (5)

Stefania Calderón Quispe (6)

Partido del Buen Gobierno

Dante Moreno Neglia (1)

Ayde Molina Vergara (2)

Blademir Anaya Cotillo (3)

Diana Aquino Anaya (4)

Gian Zapata Sernaque (5)

Antonella Oviedo Feijoo (6)

Partido Demócrata Unido Perú

Blanca Abanto Ramírez (4)

Pedro Blas Jiménez (5)

Partido Demócrata Verde

Enrique Vargas Barrenechea (1)

Milagros Sánchez Jara (2)

Esteban Vino Puntillo (3)

Nadia Ibarra Laurente (4)

Ángel Collpa Leyva (5)

Vivian Espinoza López (6)

Partido Democrático Federal

Ruth Aquino Mamani (1)

Carlos Monge Gutiérrez (2)

Enna Granados de Aquino (3)

Gastón Morales Ángeles (4)

Ada Mamani Granados (5)

Marco Vargas Trujillo (6)

Partido Democrático Somos Perú

Ascario Ponce Velázquez (1)

Marcela Portocarrero Méndez (2)

Alexander Peláez Vera (3)

Jhoysi Pinto Maravi (4)

Jorge Glenni Sosa (5)

Kerlit Rojas Villanueva (6)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Wilfredo Rurush León (1)

Maura León Sánchez (2)

Cristiam Trejo del Castillo (3)

Lesly Hidalgo Espejo (4)

Hugo Melgarejo Coral (5)

Marleny Saavedra Bazán (6)

Partido Morado

Cluber Jesús Aramburu (1)

Naysha Ramos Zelaya (2)

Wilder Guerrero Cruz (3)

Judid Muñoz Chávez (4)

Hillmer Reyes Murillo (5)

Zoraida Rodriguez Mejía (6)

Partido País para Todos

Alexander Meza Villarreal (1)

Carmen López Asis (2)

Analio Ugarte Medina (3)

Rocío Ambrosio Figueroa (4)

Giancarlo López Velaochaga (5)

Paola Salgado Vílchez (6)

Partido Patriótico del Perú

Teófilo Bermúdez Reyes (1)

Claudia Pacheco Rivera (2)

Rosario Fernández Vásquez (3)

Manuel Díaz Laguna (5)

Yenny Laguna Medina (6)

Partido Político Cooperación Popular

César Zelada Rabanal (1)

Joselyn Sánchez Sáenz (2)

Roger Muñoz García (3)

Cirila Torres Ponte (4)

Sandro Mesones Pintado (5)

Jhoany Chuquillanque Calle (6)

Partido Político Integridad Democrática

Nancy Sáenz Sáenz (1)

Román Díaz Cano (2)

Stephanie Marrou Vásquez (3)

Carmen del Pilar Gonzáles Jiménez de Paredes (5)

Pablo Bustamante Cegarra (6)

Partido Político Nacional Perú Libre

Virgilio Huerta Jara (1)

Katherine Zelaya Medrano (2)

Hebel Sánchez Vidal (3)

Susan Chapilliquen Arrunategui (4)

César Tinta Espinoza (5)

Olga Herrera Tarazona (6)

Partido Político Perú Acción

Jackelyn Olivera Sosa (1)

Antonio Domínguez Vidarte (2)

Elisa Urquizo Mendoza (3)

Juan Ponte Vega (4)

Liliana Zegarra Roldan (5)

Julio Bless Puyo (6)

Partido Político Perú Primero

Eunice Dextre Castillejo (1)

Óscar Arias Gálvez (2)

Sonia Mendoza Mendez (3)

Antonio Vigo Quiñonez (4)

Krystel Vásquez Morales (5)

Eben Soto Santos (6)

Partido Político PRIN

Arturo Apestegui Jara (3)

Elizabeth Torres LLashag (4)

Jullius Palomino Benites (5)

Marcela Salinas Huertas (6)

Podemos Perú

Cristofer Barrionuevo Romero (1)

Praxedes Armas Sánchez (2)

Santos Gamboa Aponte (3)

Manuela Mendez Rojas (4)

Roger Reyes Veriau (5)

María Porteros Mendoza (6)

Primero La Gente

Edilberto Vivar Evangelista (1)

Sarita Carranza Azaña (2)

Armando Valverde Medina (3)

Alejandro Jaimes Maguina (5)

Progresemos

Wilde Lavado Acuña (1)

Ana Hervias Nolasco (2)

Edgardo Solis Navarro (3)

Susan Hervias Nolasco (4)

Julio Martínez Sandoval (5)

Susan Honores Loyola (6)

Renovación Popular

Jesús Veliz Valerio (1)

Yuliana Meza Sevillano de Pérez (2)

Óscar Negreiros Cerna (3)

Beatriz Madrid Amayo (4)

José Gallo Pendiente (5)

Raquel Pastor Vera de Guibovich (6)

Salvemos al Perú

Jhoselyn Álvarez Asian (1)

Walter Grados Cruz (2)

Gina Mendoza Callupe (5)

Un Camino Diferente

Susy Aponte Polo de Tello (1)

Jefferson Chávez Sánchez (2)

Karin García Grados (3)

Reynaldo Rodríguez Huamán (4)

Rocío Gutiérrez Aguirre (5)

Luis Arenas Minaya (6)

Unidad Nacional

Andrés Pulido Huaranga (1)

Milagros Quiroz Mora (2)

Javier Vergaray Navarro (3)

Norma Campoblanco de Vega (4)

Maura Blas Jiménez (6)