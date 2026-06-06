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Cine y series

'From' temporada 4, episodio 7: fecha de estreno, horario y dónde ver la serie de terror

¿Qué pasará en la nueva entrega de la serie 'From'? Descubre todos los detalles antes de su lanzamiento esperado.

'From' es una de las series de terror más atrapantes del momento en streaming. Foto: Deadline.
'From' es una de las series de terror más atrapantes del momento en streaming. Foto: Deadline.
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La cuarta temporada de 'From' continúa avanzando y ya se acerca la emisión de su episodio 7. La exitosa serie de terror y misterio de MGM+ sigue desarrollando los enigmas que rodean al inquietante pueblo donde quedan atrapados sus protagonistas, mientras nuevas revelaciones mantienen en marcha la historia.

Creada por John Griffin, la producción ha consolidado una amplia base de seguidores gracias a su combinación de elementos sobrenaturales, suspenso y supervivencia. Si no quieres perder ningún detalle de este nuevo episodio, te contamos la fecha de estreno, el horario y las opciones disponibles para ver el capítulo 7 de la temporada 4.

PUEDES VER: ‘From’ temporada 4: primer tráiler, reparto, fecha de estreno y todo lo que debes saber de la serie que se transmitirá por HBO Max

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Fecha de estreno del episodio 7 de 'From' temporada 4

El episodio 7 de la cuarta temporada de 'From' llegará a la plataforma el domingo 7 de junio del 2026. El capítulo llevará por título 'Best Laid Plans' y continuará desarrollando los acontecimientos de la actual entrega.

La serie está disponible a través de MGM+, ya sea mediante una suscripción directa o como canal adicional en servicios como Amazon Prime Video y Apple TV. Para acceder al nuevo episodio, es necesario contar con una suscripción activa en alguna de estas plataformas.

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Horario de estreno del episodio 7 de 'From' temporada 4

El séptimo episodio de la cuarta temporada de From estará disponible en streaming desde las 12.00 a. m. (hora del Pacífico) y las 3.00 a. m. (hora del Este), de acuerdo con información difundida por ComingSoon.

En televisión, el capítulo se emitirá a través de MGM+ a las 6.00 p. m. (PT) y 9.00 p. m. (ET), manteniendo la franja habitual de estreno de la serie cada domingo.

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