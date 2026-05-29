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Final Miss Grand International All Stars 2026 con Suheyn Cipriani EN VIVO vía GrandTV

La peruana Suheyn Cipriani buscará quedarse con la corona del Miss Grand International All Stars 2026 en una final que reunirá a 56 candidatas de 38 países del mundo.

Miss Grand International All Stars 2026, primera edición. Foto: composición LR/Instagram
Miss Grand International All Stars 2026, primera edición. Foto: composición LR/Instagram
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La gran final del Miss Grand International All Stars 2026 se realizará el 30 de mayo en Bangkok, Tailandia, donde 56 candidatas buscarán convertirse en la primera ganadora de este certamen internacional. La expectativa es alta debido al nivel mostrado por las participantes durante las pruebas preliminares, en las que enfrentaron retos como el desfile en traje de gala, la pasarela en bikini y el desafío de rostro al natural.

Entre las favoritas destaca la peruana Suheyn Cipriani, quien logró posicionarse entre las concursantes con mejor desempeño de la competencia. La modelo de 29 años cautivó a los jueces y al público tras su regreso a los certámenes de belleza, con lo que se consolidó como una de las aspirantes más fuertes para quedarse con la corona en esta primera edición.

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Miss Grand International All Stars 2026. Foto: Instagram

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¿A qué hora ver la final del Miss Grand International All Stars 2026?

La ceremonia final se realizará en Bangkok, Tailandia, y comenzará a las 7:00 p. m. (hora local). Para los seguidores peruanos, la transmisión podrá verse desde las 7:00 a. m. del 30 de mayo, momento en el que se conocerá a las candidatas que avanzarán al Top 18 y posteriormente a las distintas etapas eliminatorias del concurso.

La gala definirá a la sucesora de esta primera edición especial del certamen, luego de varias semanas de actividades y competencias. Los resultados finales se determinarán tomando en cuenta el desempeño de las participantes durante todo el proceso, además de la evaluación realizada por el jurado y el respaldo obtenido mediante la votación del público.

PUEDES VER: ¿Quiénes son las favoritas del Miss Grand International All Stars 2026?

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¿Dónde ver la final del Miss Grand International All Stars con Suheyn Cipriani?

Los fanáticos del certamen podrán seguir toda la competencia de manera exclusiva en el canal oficial de YouTube de Grand TV. La transmisión incluirá cada una de las etapas del evento, desde la presentación inicial de las candidatas hasta el momento de la coronación de la nueva reina.

Si bien algunos usuarios realizarán transmisiones y comentarios en Instagram y TikTok, la señal principal y oficial será la de YouTube. Por ello, quienes deseen seguir el certamen completo sin interrupciones deberán conectarse a dicha plataforma para no perderse ningún detalle de la participación de Suheyn Cipriani.

Ranking: Suheyn Cipriani figura entre las favoritas

A pocas horas de la final, la organización difundió la actualización de los puntajes acumulados hasta el 30 de mayo (horario local). Estas posiciones combinan la evaluación preliminar de los jueces, equivalente al 70% del resultado, y la votación de los fanáticos, que representa el 30% restante. En este ranking, Suheyn Cipriani se ubica en el tercer lugar general, respaldada por una sólida puntuación de los jueces y más de 13 mil votos del público.

  1. Vanessa Pulgarín – Colombia (6.83)
  2. Faith Maria Porte – Ghana (6.83)
  3. Suheyn Cipriani – Perú (6.81)
  4. Mariana Bečková – República Checa (6.55)
  5. Priscilla Londoño – Colombia (6.58)
  6. Gabriela de la Cruz – Venezuela (6.50)
  7. Yamilex Hernández – República Dominicana (6.47)
  8. Gazini Ganados – Filipinas (6.40)
  9. Samantha Quenedit – Ecuador (6.36)
  10. Tharina Botes – Tailandia (6.35)
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Tabla de puntaje de las participantes del Miss Grand International All Stars 2026. Foto: Instagram

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