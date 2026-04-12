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Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

Política

Elecciones 2026: Policía anticorrupción inspecciona sede central de la ONPE por demora en entrega de material electoral

La Dircocor inició diligencias con el objetivo de recopilar información para investigar posibles actos de corrupción vinculados a los retrasos en el proceso electoral.

Dirección contra la Corrupción de la PNP llega a la sede central de la ONPE | Foto: La República.
Dirección contra la Corrupción de la PNP llega a la sede central de la ONPE | Foto: La República.

La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) inspeccionó las oficinas de la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicadas en el jirón Washington, en el distrito del Cercado de Lima. La intervención se realiza tras reportarse demoras en la instalación de mesas de votación en distintos locales electorales.

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El objetivo de la inspección es recabar información y sentar las bases para investigar posibles actos de corrupción vinculados al retraso. Fuentes de la Dircocor indicaron a este medio que también se revisarán los contratos con la empresa Servicios Generales Gálaga, encargada de la logística para el desarrollo de la jornada electoral.

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La diligencia cuenta además con la presencia de personal del Quinto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima.

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