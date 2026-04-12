Jorge Nieto: "13% de mesas no instaladas son casi 850,000 ciudadanos (…) ¿se dan cuenta de la irresponsabilidad?"

El aspirante señaló que en la anterior elección se definió por una diferencia menor a las mesas que no se instalaron. Foto: captura Exitosa.

El aspirante señaló que en la anterior elección se definió por una diferencia menor a las mesas que no se instalaron. Foto: captura Exitosa.

Jorge Nieto, candidato del partido del Buen Gobierno, se pronunció sobre las mesas que no se instalaron en Lima por la falta del material electoral. A través de sus redes sociales, el aspirante cuestionó a la ONPE y al JNE porque asegura que el 13% de mesas no instaladas representa 850 mil ciudadanos".

”13% de mesas no instaladas en Lima Metropolitana representan casi 850,000 ciudadanos. Las últimas elecciones se han definido por una diferencia de apenas 50,000 votos. ONPE, JNE ¿se dan cuenta de la irresponsabilidad que están cometiendo?”, dijo Nieto.