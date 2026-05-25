Con 3 votos en contra, la medida se da en medio de más de 20 días de protestas por parte de la Central Obrera Boliviana. Foto: AFP.

Con 3 votos en contra, la medida se da en medio de más de 20 días de protestas por parte de la Central Obrera Boliviana. Foto: AFP.

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El Senado de Bolivia aprobó la anulación de la Ley 1341 de Estados de Excepción, algo que podría otorgar al presidente Rodrigo Paz mayores herramientas ante la conflictividad social que mantiene paralizado al país. La normativa establecía condiciones, plazos y mecanismos de control para que el Ejecutivo aplicara medidas extraordinarias de ser necesario.

La votación en la Cámara Alta se dio con un apoyo abrumador y registró solo tres votos en contra del bloque afín al vicepresidente Edmand Lara. Con la abrogación, se eliminan restricciones introducidas en 2020, como la supervisión legislativa y la obligación de establecer límites temporales a estas acciones.

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“Esta es una ley que se va a aplicar al presente y se va a proyectar al futuro. Lo que no podemos dejar es este nefasto precedente que prácticamente nos deja en situaciones extremas desguarnecidos y desprotegidos a todos los bolivianos”, argumentó el diputado Carlos Alarcón al introducir la propuesta la semana pasada.

En medio de una crisis social en Bolivia

La iniciativa llega mientras la nación cumple 20 días de protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB) y movimientos campesinos, que, además de demandas sociales y económicas, exigen la renuncia de Paz. Los bloqueos de rutas afectaron el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos, lo que generó presión sobre el Ejecutivo para tomar disposiciones más duras.

El Comité pro Santa Cruz, uno de los espacios cívicos más influyentes, solicitó públicamente la declaración de un “estado de excepción sectorizado” en busca de liberar las rutas y garantizar el suministro en las principales ciudades. Organizaciones empresariales y dirigentes regionales también pidieron un endurecimiento de la respuesta de la administración.

Margen de acción del presidente

“Al abrogar este precedente estamos limpiando el ordenamiento jurídico; si es necesario normar, lo vamos a hacer con una nueva ley que sea justa y equilibrada, manteniendo un blindaje que no defienda la impunidad y que no asfixie al pueblo boliviano”, declaró la senadora Wanda Medrano, de la alianza Libre, durante la sesión.

De acuerdo con la Constitución Política, el mandatario puede declarar esta medida en casos de grave peligro para la seguridad del Estado, conflicto interno o desastre natural, lo que permite suspender temporalmente ciertos derechos ciudadanos y desplegar a las Fuerzas Armadas cuando la Policía no es suficiente para restablecer el orden.

Con la aprobación del Senado, el gobierno de Paz cuenta ahora con un mayor margen de maniobra para actuar frente a la conflictividad social, mientras la normativa debe pasar a la Cámara de Diputados para su revisión final.

Rodrigo Paz reduce su sueldo y el de su gabinete

Por otro lado, en una línea más conciliadora, Paz anunció una reducción del 50% en los salarios del Órgano Ejecutivo como parte de las medidas que impulsa su administración en medio de la crisis política y económica que atraviesa el país. La declaración se dio durante el 217 aniversario del Primer Grito Libertario de América Latina, desde la Casa de la Libertad, en Sucre.

“Quiero avisarles que este presidente junto a sus ministros ha asumido la decisión, como compromiso con la nación, de rebajarse el salario de 50% para que sea aporte claro de que Bolivia tiene autoridades que van a sumarse a ese esfuerzo”, dijo.