HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Exdefensores del Pueblo hablan fuerte y claro sobre las elecciones | Que No Se Te Olvide

Política

Elecciones 2026: partido de Ricardo Belmont, CPP y PPP no presentaron su rendición de cuentas ante de la ONPE

El portal Claridad de la ONPE reporta que tres organizaciones políticas incumplieron con informar sus gastos de campaña, pese a la ampliación del plazo. Entre ellas figuran el partido de Ricardo Belmont, Ciudadanos por el Perú y el Partido Patriótico del Perú.

Partidos no presentaron su rendición de cuentas ante la ONPE. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR
Partidos no presentaron su rendición de cuentas ante la ONPE. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

El partido de Ricardo Belmont, Ciudadanos por el Perú y el Partido Patriótico del Perú (PPP) no presentaron su rendición de cuentas de gastos de campaña en las Elecciones Generales 2026, según se registra en el portal Claridad de la ONPE. Este incumplimiento se registró incluso después de que el organismo electoral extendiera el plazo para facilitar la entrega de la información financiera.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según los datos publicados en la plataforma oficial, 36 de las 39 organizaciones políticas sí cumplieron con esta obligación. Esto representa más del 90% del total de agrupaciones que participaron en el proceso electoral.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO MINTIÓ Y PEDRO CASTILLO REAPARECE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Multa por no votar este domingo 12 de abril: cuánto pagarás en estas Elecciones 2026

lr.pe

El plazo inicial para presentar la información vencía el 20 de marzo. La ONPE lo extendió hasta el 27 del mismo mes. Aun con esta prórroga, las tres organizaciones mencionadas no entregaron sus reportes financieros.

La rendición de cuentas permite conocer el origen de los ingresos y el destino de los recursos utilizados durante la campaña. Esta información forma parte del sistema de fiscalización electoral.

PUEDES VER: Roberto Sánchez cierra campaña en Lima: Keiko Fujimori y López Chau lo hacen este jueves

lr.pe

Partido Patriótico del Perú: silencio sobre sus gastos de campaña

El Partido Patriótico del Perú (PPP) no consignó datos sobre sus gastos de campaña en el portal Claridad de la ONPE. No registró ingresos, aportes ni egresos vinculados al proceso electoral.

La ausencia de reportes implica que no se cuenta con información pública sobre el financiamiento de sus actividades proselitistas ni sobre la contratación de servicios durante la campaña.

PUEDES VER: El candidato presidencial Rafael López Aliaga gana litigio al Cusco por el Sanctuary Lodge de Machu Picchu

lr.pe

El PPP forma parte del grupo de tres organizaciones que no cumplieron con esta obligación dentro del plazo establecido por la ONPE. Las otras agrupaciones en la misma situación son el partido de Ricardo Belmont y Ciudadanos por el Perú.

Hasta el momento, no se ha informado si el partido presentará la documentación fuera de plazo o si regularizará su situación ante el organismo electoral.

PUEDES VER: Moisés Tambini: “Tengo 91 años y de todos los Congresos que he visto, el actual es el peor de todos; es el Congreso más inmoral de la historia peruana”

lr.pe

Ciudadanos por el Perú: retiro electoral y uso de franja en medio de cuestionamientos

Ciudadanos por el Perú anunció su retiro de las Elecciones Generales 2026 el 11 de febrero. La agrupación quedó sin candidatos luego de que sus listas no fueran admitidas en el proceso.

A pesar de esta situación, la organización accedió a recursos de la franja electoral asignados por la ONPE. El financiamiento alcanzó cerca de S/1,7 millones. De ese monto, más de S/1,4 millones se destinaron a una sola empresa de medios en Ucayali.

La normativa permite la asignación de estos recursos. Sin embargo, la emisión de los contenidos depende de la participación efectiva en el proceso electoral. En casos donde el partido no continúa en competencia, los espacios pueden destinarse a educación electoral.

Notas relacionadas
Dirigente del partido de Carlos Álvarez, Delsy Romero, no desmiente relación con Vladimir Meza

Dirigente del partido de Carlos Álvarez, Delsy Romero, no desmiente relación con Vladimir Meza

LEER MÁS
Esposa de Vladimir Meza: "Terminé el matrimonio al enterarme de su infidelidad con candidata de su partido"

Esposa de Vladimir Meza: "Terminé el matrimonio al enterarme de su infidelidad con candidata de su partido"

LEER MÁS
El candidato presidencial Rafael López Aliaga gana litigio al Cusco por el Sanctuary Lodge de Machu Picchu

El candidato presidencial Rafael López Aliaga gana litigio al Cusco por el Sanctuary Lodge de Machu Picchu

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: congresista Héctor Ventura es sancionado con S/55.000 por entregar machetes en Tumbes

Elecciones 2026: congresista Héctor Ventura es sancionado con S/55.000 por entregar machetes en Tumbes

LEER MÁS
Multa por no votar este domingo 12 de abril: cuánto pagarás en estas Elecciones 2026

Multa por no votar este domingo 12 de abril: cuánto pagarás en estas Elecciones 2026

LEER MÁS
El candidato presidencial Rafael López Aliaga gana litigio al Cusco por el Sanctuary Lodge de Machu Picchu

El candidato presidencial Rafael López Aliaga gana litigio al Cusco por el Sanctuary Lodge de Machu Picchu

LEER MÁS
Keiko Fujimori mintió al decir que es profesora en EE.UU: candidata fujimorista es becaria en la Universidad de Florida

Keiko Fujimori mintió al decir que es profesora en EE.UU: candidata fujimorista es becaria en la Universidad de Florida

LEER MÁS
Roberto Sánchez cierra campaña en Lima: Keiko Fujimori y López Chau lo hacen este jueves

Roberto Sánchez cierra campaña en Lima: Keiko Fujimori y López Chau lo hacen este jueves

LEER MÁS
Estos son los 35 candidatos que buscan la presidencia del Perú este domingo 12 de abril

Estos son los 35 candidatos que buscan la presidencia del Perú este domingo 12 de abril

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: partido de Ricardo Belmont, CPP y PPP no presentaron su rendición de cuentas ante de la ONPE

Peruanos en el extranjero: requisitos, horarios, dónde votar y cómo participar en Elecciones 2026

Suboficial PNP muere al caer de quinto piso en comisaría de Cusco tras incidente en discoteca

Política

Peruanos en el extranjero: requisitos, horarios, dónde votar y cómo participar en Elecciones 2026

Roberto Burneo: JNE desplegará más de 50 mil fiscalizadores para las elecciones del 12 de abril

Multa por no votar este domingo 12 de abril: cuánto pagarás en estas Elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: partido de Ricardo Belmont, CPP y PPP no presentaron su rendición de cuentas ante de la ONPE

Peruanos en el extranjero: requisitos, horarios, dónde votar y cómo participar en Elecciones 2026

Roberto Burneo: JNE desplegará más de 50 mil fiscalizadores para las elecciones del 12 de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025