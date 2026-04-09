Elecciones 2026: partido de Ricardo Belmont, CPP y PPP no presentaron su rendición de cuentas ante de la ONPE

Partidos no presentaron su rendición de cuentas ante la ONPE. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

Partidos no presentaron su rendición de cuentas ante la ONPE. Foto: composición de Jazmín Ceras / LR

El partido de Ricardo Belmont, Ciudadanos por el Perú y el Partido Patriótico del Perú (PPP) no presentaron su rendición de cuentas de gastos de campaña en las Elecciones Generales 2026, según se registra en el portal Claridad de la ONPE. Este incumplimiento se registró incluso después de que el organismo electoral extendiera el plazo para facilitar la entrega de la información financiera.

Según los datos publicados en la plataforma oficial, 36 de las 39 organizaciones políticas sí cumplieron con esta obligación. Esto representa más del 90% del total de agrupaciones que participaron en el proceso electoral.

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El plazo inicial para presentar la información vencía el 20 de marzo. La ONPE lo extendió hasta el 27 del mismo mes. Aun con esta prórroga, las tres organizaciones mencionadas no entregaron sus reportes financieros.

La rendición de cuentas permite conocer el origen de los ingresos y el destino de los recursos utilizados durante la campaña. Esta información forma parte del sistema de fiscalización electoral.

Partido Patriótico del Perú: silencio sobre sus gastos de campaña

El Partido Patriótico del Perú (PPP) no consignó datos sobre sus gastos de campaña en el portal Claridad de la ONPE. No registró ingresos, aportes ni egresos vinculados al proceso electoral.

La ausencia de reportes implica que no se cuenta con información pública sobre el financiamiento de sus actividades proselitistas ni sobre la contratación de servicios durante la campaña.

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El PPP forma parte del grupo de tres organizaciones que no cumplieron con esta obligación dentro del plazo establecido por la ONPE. Las otras agrupaciones en la misma situación son el partido de Ricardo Belmont y Ciudadanos por el Perú.

Hasta el momento, no se ha informado si el partido presentará la documentación fuera de plazo o si regularizará su situación ante el organismo electoral.

Ciudadanos por el Perú: retiro electoral y uso de franja en medio de cuestionamientos

Ciudadanos por el Perú anunció su retiro de las Elecciones Generales 2026 el 11 de febrero. La agrupación quedó sin candidatos luego de que sus listas no fueran admitidas en el proceso.

A pesar de esta situación, la organización accedió a recursos de la franja electoral asignados por la ONPE. El financiamiento alcanzó cerca de S/1,7 millones. De ese monto, más de S/1,4 millones se destinaron a una sola empresa de medios en Ucayali.

La normativa permite la asignación de estos recursos. Sin embargo, la emisión de los contenidos depende de la participación efectiva en el proceso electoral. En casos donde el partido no continúa en competencia, los espacios pueden destinarse a educación electoral.