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Política

Esposa de Vladimir Meza: “Me engañó con la secretaria de su partido”

DOBLE VIDA. En 2015, el fundador del partido País para Todos fue sentenciado por violentar a su esposa, Miriam Hidalgo. Se reconciliaron y todo parecía reconstruido, pero en 2024 ella descubrió que Meza mantenía una relación paralela con Delsy Romero, quien ejerce como secretaria general del PPT y es la cabeza de lista de candidatos a diputados por Lima. Carlos Álvarez está enterado de todo, pero ha preferido optar por defender a Meza.

Matrimonio ROTO. Vladimir Meza y su esposa Miriam Hidalgo: ella terminó la relación al enterarse de su infidelidad. Foto: La República
Matrimonio ROTO. Vladimir Meza y su esposa Miriam Hidalgo: ella terminó la relación al enterarse de su infidelidad. Foto: La República

Vladimir Meza Villarreal, fundador y presidente del partido País para Todos (PPT), reportó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que ha sido condenado una vez por violencia familiar, en agravio de su esposa Miriam Hidalgo Romero, y dos veces por no pagar la pensión de alimentos de dos hijos nacidos de una relación extramatrimonial. Pero el formato de Hoja de Vida del JNE no permite registrar otras historias.

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La cónyuge del jefe del partido que postula al humorista Carlos Álvarez, Miriam Hidalgo, se mantuvo en el departamento de San Isidro donde vivía con él y sus hijos de quince y tres años. La drástica decisión se debió a que Hidalgo descubrió que Meza otra vez incurrió en infidelidad. En esta ocasión se trataba de Delsy Romero Álvarez. En dieciocho años de vínculo amoroso -un periodo de convivencia y otro de matrimonio-, Vladimir Meza repitió una constante de su comportamiento que había prometido que no repetiría.

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En 2024, Miriam Hidalgo encaró a Vladimir Meza por el vínculo clandestino con la abogada y dirigente de PPT, Delsy Romero, pero este lo negó. Pero fue doloroso para Hidalgo cuando se enteró de que su esposo convirtió a Romero en secretaria general del partido e incluso logró su designación como candidata a diputada por Lima, con el número uno. Meza también se ha lanzado, como aspirante a Senador por Lima, con el número dos.

Fue Miriam Hidalgo quien denunció y consiguió una sentencia contra Vladimir Meza por violencia contra la mujer, en 2015. La acusación fue formulada en el periodo que Meza ejercía como alcalde provincial de Huaraz (2011-2014). Después de terapias, promesas de no agresión y de amor, la pareja volvió a reunirse y se casó por lo civil en 2017. Aparentemente habían conseguido recuperar a la familia. En 2023, tuvieron a su segundo hijo. La felicidad no duró mucho. Al año siguiente, Miriam Hidalgo detectó que Vladimir Meza tenía una vida paralela con Delsy Romero, incluyendo en el marco del partido.

Aunque le quemen el pico

“Al enterarme de una nueva infidelidad por parte de mi esposo decidí separarme hace un año y medio, creo que noviembre de 2024. La verdad fue un momento muy difícil tomar esa decisión, pero tenía que hacerlo para salvaguardar mi dignidad y proteger a mis hijos menores. Esta vez estaba con la secretaria nacional (Delsy Romero Álvarez) de su partido. Fue muy devastador para mí”, relató Miriam Hidalgo a La República.

Hidalgo descartó cualquier posibilidad de reconciliación. Es que no ha sido solo una vez. Por eso ha planteado una demanda de divorcio. Ella afirma que lleva la peor parte, porque le perdonó una vez y ha vuelto a reiterar una conducta que creía superada.

“Mi decisión es firme. Yo ya estoy separada de él hace un año y medio a raíz de la infidelidad. Fue para mí fue una decisión difícil de tomar. De decir: ‘Hasta aquí nomás’. Por mi dignidad, por mis hijos, hice lo correcto y ya no hay marcha atrás”, aseguró.

“Habiendo sido víctima de los golpes de Vladimir Meza, ¿por qué volvió con él?”, le preguntamos.

“Yo no volví con alguien que me golpeó, yo volví con un hombre arrepentido, con un hombre que quería una segunda oportunidad, que quería una vida conmigo. Yo volví con ese Vladimir Meza. Y para eso pasamos nuestros procesos cada uno”, explicó Miriam Hidalgo.

El respaldo de Álvarez

¿Y qué sabía la dirigencia del partido? ¿Y el candidato presidencial Carlos Álvarez? La esposa de Vladimir Meza se expresó muy decepcionada de la reacción de la cúpula de País para Todos (PPT).

“No puedo saber con certeza qué sabían, pero sí sé que Carlos Álvarez al enterarse de la infidelidad de mi esposo, él tenía una obligación ética y política de proteger a una familia y evitar más daño. Sin embargo, en su momento envié una carta notarial al señor (Carlos) Álvarez porque en una entrevista habló de mí y de la denuncia que puse contra Vladimir Meza. Lo que declaró Álvarez en esa entrevista era falso”, dijo.

El 9 de noviembre de 2025, Álvarez, en una entrevista con la revista “Cosas”, cuando le preguntaron por la sentencia recaída en Vladimir Meza por violencia contra su esposa, contestó: “Hasta donde sé, es una denuncia del 2013, que luego quiso ser retirada por la demandante. Hasta donde sé, ellos tienen una buena relación”.

Miriam Hidalgo envió una carta a Carlos Álvarez para que se retractara porque sus afirmaciones no eran ciertas.

“(Meza) fue condenado por violencia familiar por el Primer Juzgado de Familia de Huaraz, por maltrato físico y psicológico en mi agravio y en agravio de nuestra hija menor, sentencia que se encuentra firme y en ejecución”, señaló.

“Es falso que la denuncia ‘haya sido retirada’, toda vez que el juzgado declaró improcedente el desistimiento solicitado por el propio demandado (Meza), por tratarse de un proceso de violencia familiar en el que no procede la conciliación ni el desistimiento.

Y su afirmación sobre que ‘tenemos una buena relación’ es una expresión revictimizante y carente de sustento, que minimiza una sentencia judicial firme y contribuye a la desinformación pública sobre un caso de violencia contra la mujer”, añadió. Carlos Álvarez no respondió, pero quedó claro que estaba a favor de Meza.

Consultado por estos hechos, Vladimir Meza envió el siguiente mensaje a La República: “Quiero ser claro: siempre he asumido la responsabilidad por mis acciones. He aprendido de ellas y he seguido adelante sin reincidencias, lo cual demuestra con hechos un cambio real y una conducta responsable en el tiempo.

En relación a mi vida personal, considero que no corresponde mezclar temas privados con la política.

La candidata Delsy Romero también dio su versión: “Considero importante mantener el respeto por la vida privada de las personas y centrar el debate en propuestas, ideas y soluciones para el país. En estos momentos, mi enfoque está en el trabajo arduo y comprometido por ofrecerle al Perú la mejor opción de gobierno junto a Carlos Álvarez. Quedo a disposición para atender consultas relacionadas con propuestas, planes de gobierno y temas de interés nacional.

Asimismo, rechazo de manera absoluta cualquier forma de violencia contra la mujer”. No negó ni aceptó la relación extramatrimonial con el presidente del PPT, Vladimir Meza.

  • “Con estas declaraciones quiero cerrar de una vez este capítulo de mi vida con Vladimir Meza y  proteger a mis hijos”.
  • Miriam Hidalgo envió carta notarial a Carlos Álvarez por salir en defensa de Meza con afirmaciones falsas.
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