La campaña electoral no impide los negocios. El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga ganó el proceso arbitral que entabló contra el Gobierno Regional del Cusco por la administración del hotel Sanctuary Lodge, en las cercanías de la ciudadela de Machu Picchu, a través de la empresa Perú Belmond Hotels. Dicha empresa continuará administrando dicho hotel hasta fines de febrero del 2028.

La concesión del Sanctuary Lodge de Machu Picchu, por 30 años, concluyó en junio del 2025, pero Perú Belmond Hotels, propiedad de López Aliaga, reclamó una ampliación, un periodo de recuperación de hasta 59.1 meses, argumentando que la pandemia del Covid-19 y las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte, había afectado el tiempo de administración que se le había concedido.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR EN PROBLEMAS Y BELMONT EN MITIN MASIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Eso generó un proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio de Lima, ante los árbitros legales Enrique Varsi Rospigliosi, Javier Cavero-Egusquiza Zariquiey y Roberto Durand Galindo, que tras las deliberaciones han terminado resolviendo a favor, en parte, del hoy candidato a la presidencia de la República.

El contrato se extiende hasta el 2028

Facsimil de la resolucuón de arbitraje por la administración del hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu

En una resolución arbitral, a la que ha tenido acceso La República, se establece: “Se declara fundada la pretensión subordinada a la tercera pretensión principal; en consecuencia, se reconoce que Perú Belmond Hotels S.A tiene derecho a permanecer operando el Hotel Belmond por un periodo equivalente a 33.6 meses, computados desde el 17 de mayo de 2025, conforme a lo desarrollado en la parte considerativa”.

Lo cual, supone que la administración del Sanctuary Lodge, a cargo de los intereses de López Aliaga se extiende hasta el 23 de febrero del 2028. Pese a que el contrato de concesión del exclusivo hotel venció en mayo del 2025, al día de hoy, Belmond continúa operando dicho hotel, gracias a una medida cautelar emitida por el Décimo Segundo Juzgado Civil Subespecializado en lo Comercial de Lima, a cargo de la jueza Silvya Llaque Napa.

Dicha medida ordena al Gobierno Regional del Cusco abstenerse de recuperar el bien público hasta que se resuelva el arbitraje iniciado por la empresa hotelera ante la Cámara de Comercio de Lima. El arbitraje que ahora se ha resuelto a favor de los intereses económicos de López Aliaga. Premio consuelo, dirán algunos.

Los intereses ocultos de López Aliaga

En declaraciones a la prensa el candidato presidencial ha tratado de desvincularse de la empresa concesionaria y la confrontación entre el Gobierno Regional del Cusco y Belmond Hotels: “López Aliaga no es accionista de Perú Belmond Hotels, que es la empresa que conduce el hotel Sanctuary (Lodge) de Machu Picchu. Rafael López Aliaga renunció al directorio de todas las empresas antes de juramentar como alcalde el año 2022 y no tiene acciones en las empresas”, declaró el abogado de dicha empresa, Enrique Ghersi.

Es cierto, como indica el abogado, López Aliaga no cuenta con acciones en Perú Belmond Hotels S.A. También es correcto que el político y empresario dimitió a todos los cargos y representaciones de las empresas y asociaciones en las que aparecía en Registros Públicos. Sin embargo, esa no es la verdad completa.

Lo real es que Belmond Hotels no es el titular de la concesión, solo es el administrador de la misma. La concesión fue otorgada a Perú Holding de Turismo SAA (PHTSAA), el conglomerado económico donde Rafael López Aliaga es el principal accionista, de acuerdo con información proporcionada por el mismo burgomaestre.

Las acciones de López Aliaga

Rafael López Aliaga está detras de Perú Holding de Turismo SAA. Foto: Composición/LR

Una investigación de La República, de mayo de 2025, determinó la relación de López Aliaga con dicha empresa a partir de la Memoria Anual de Accionistas que el grupo PHTSAA presentó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Declaración Jurada de Intereses (DJI) que López Aliaga ofreció también este año a la Contraloría General de la República.

“En la Memoria Anual de Accionistas de PHTSAA, cuyo presidente de directorio fue Rafael López Aliaga entre el 20 de agosto de 1991 hasta el 28 de diciembre de 2022, se reporta lo siguiente sobre el Sanctuary Lodge: “PHTSAA (…) posee inversiones en importantes hoteles, directamente o a través de sus subsidiarias, tales como (…) el Hotel Machu Picchu Sanctuary Lodge (…), siendo (operado) por su socio estratégico Belmond desde mediados de 1999”, determinó La República.

Y para que no quede dudas el documento resalta: “En 1995, Perú Hotel S.A., subsidiaria de PHTSAA, suscribió con el Estado Peruano, dos contratos: i) El contrato de concesión del Hotel de Turistas ubicado en Machu Picchu, hoy Machu Picchu Sanctuary Lodge”. Es decir, la concesión fue otorgada, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

En el año 1999, López Aliaga en asociación con Orient Express, cadena hotelera inglesa, creó la empresa Peru Orient Express Hotel S.A. para operar, desde marzo de 1999, el Hotel Monasterio del Cusco; y la empresa Peru Orient Express Hotel Machu Picchu S.A. para administrar el Hotel Machu Picchu Sanctuary Lodge.

Posteriormente, ambas empresas se fusionaron. Así, desde marzo de 2014, Perú Belmond Hotels S.A. administra el Machu Picchu Sanctuary Lodge. En la Declaración Jurada de Intereses (DJI) que López Aliaga entregó el 2024 a la Contraloría no acredita a PHTSAA. Pero, si menciona otras cinco empresas que posen el 83.13% de las acciones de Perú Holding de Turismo SAA.