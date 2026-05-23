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Presunto sicario sindica a regidora en asesinato de alcalde de 23 de octubre en Piura

El detenido aseguró en su declaración ante la Policía que recibió US$2.500 para seguir los movimientos del alcalde Víctor Hugo Febre antes del crimen. La regidora Patricia Niño negó las acusaciones y anunció denuncias por difamación e injuria.

Regidora anunció medidas legales tras declaraciones en su contra. Foto: composición LR
Regidora anunció medidas legales tras declaraciones en su contra. Foto: composición LR
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Un presunto sicario detenido por el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, sindicó ante la Policía a la regidora Patricia Niño Febres como la persona que habría financiado el seguimiento a la autoridad edil. Según declaró en un video difundido tras su captura, recibió US$2.500 en efectivo para realizar el reglaje previo al crimen del burgomaestre de 23 de Octubre, en Piura.

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El detenido, un joven venezolano, aseguró ante los agentes policiales que Patricia Niño lo ayudó a salir de prisión antes del ataque contra el alcalde. En su testimonio, también afirmó que el dinero fue entregado directamente por la regidora y que el objetivo era vigilar los movimientos de Víctor Hugo Febre Calle.

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Hasta el momento, la Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para determinar si el testimonio del detenido cuenta con otros elementos que permitan corroborar sus afirmaciones.

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Patricia Niño rechaza acusaciones y anuncia acciones legales

La regidora Patricia Niño Febres negó cualquier relación con el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle y rechazó las acusaciones difundidas tras la detención del presunto sicario. A través de un comunicado público, calificó los señalamientos como 'falsos y sin sustento'.

La autoridad edil cuestionó las declaraciones de Luz Mary Saavedra Suárez, viuda del alcalde, y del regidor Porfirio Girón. Según indicó, ambos difundieron versiones que afectan gravemente su honor, su imagen pública y su trayectoria profesional como abogada y representante municipal.

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Patricia Niño también anunció que iniciará acciones legales por presunta difamación e injuria contra quienes la responsabilizan del crimen. En su pronunciamiento, sostuvo que defenderá su reputación en las instancias correspondientes y remarcó que no existe evidencia que la vincule con el caso.

La regidora pidió que las investigaciones continúen hasta esclarecer el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre. Además, solicitó que las autoridades identifiquen a los verdaderos responsables del crimen que conmocionó a Piura y al distrito de 23 de Octubre.

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