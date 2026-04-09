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Política

Elecciones 2026: PNP condecora a Fernando Rospigliosi por respaldo del Congreso a ley pro crimen

A pesar de los cuestionamientos y una sentencia en primera instancia en su contra, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, recibió una placa de reconocimiento de la Dirincri de la PNP. Rospigliosi resaltó la Ley 32130, que otorga el inicio de la investigación preliminar a la PNP, cuando antes lo hacía la Fiscalía. En su momento, el Ministerio Público alertó que la norma afecta las investigaciones contra la criminalidad.

El otorgamiento de la placa de reconocimiento se realizó en la sede de la Dirincri. Foto: Andina
El otorgamiento de la placa de reconocimiento se realizó en la sede de la Dirincri. Foto: Andina

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP otorgó al presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, una placa de reconocimiento por el "respaldo" que el Legislativo le dio a la Policía a través de las leyes impulsadas consideradas como “procrimen”.

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Este "agradecimiento" se dio a pesar de que Rospigliosi fue sentenciado en primera instancia por difamar a Delia Espinoza y haber impulsado la Ley de Amnistía —"impunidad" para los distintos gremios—, que le otorga este beneficio a las fuerzas del orden con sentencia firme o procesos abiertos por presuntas violaciones a los derechos humanos durante 1980 y 2000.

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La ceremonia se realizó en la sede de la Dirincri en el Cercado de Lima en horas de la mañana de este jueves 9 de abril. El evento contó con la presencia de coroneles, oficiales, suboficiales y personal civil de la institución policial. Estos funcionarios resaltaron las normas aprobadas desde el Congreso a pesar de que diversos expertos han calificado las normas como "impunidad" y otras como "procrimen".

“Nos sentimos gustosos de tenerlo aquí presente, y esta es una muestra de agradecimiento por todo el apoyo que usted ha brindado desde el Parlamento Nacional a la Dirincri en la lucha contra la criminalidad organizada”, dijo el general de la Policía Nacional de Perú, Víctor Revoredo.

Asimismo, la entidad entregó —como acto protocolar— una gorra institucional de la PNP a Rospigliosi, "símbolo de reconocimiento y de estrecha coordinación con el Poder Legislativo policial en la defensa de la seguridad ciudadana".

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Leyes procrimen

Durante su intervención, Rospigliosi resaltó la Ley 32130, que le otorga la investigación preliminar de un caso a la PNP, cuando antes le pertenecía a la Fiscalía. Según el titular del Congreso, esta norma permite reactivar la capacidad investigativa de la institución policial y fortalecer el trabajo de los detectives.

Sin embargo, tras la aprobación de esta ley, la Fiscalía de la Nación emitió un comunicado en el que alerta que la norma “desnaturaliza el modelo de investigación penal” y genera conflictos de competencia entre la PNP y el Ministerio Público.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Colegio de Abogados de Lima indicaron que la reforma abre las puertas a interferencias políticas, manipulación de pruebas y debilita la lucha contra el crimen y la corrupción.

A pesar de que el Ejecutivo observó la ley, el Congreso la aprobó por insistencia el 10 de octubre del 2024.

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