Ricardo Belmont: Poder Judicial sentencia a candidato presidencial a pagar 50.000 soles de reparación civil a Phillip Butters
El candidato del Partido Cívico Obras fue sentenciado en segunda instancia. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos declaró prescrito el delito, pero elevó la reparación civil, originalmente fijada en 20 mil soles.
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Ricardo Belmont, candidato presidencial por el Partido Cívico Obras, fue sentenciado a pagar una reparación civil de S/50.000 al comunicador y excandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters. La sentencia fue expedida en segunda instancia por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos.
De acuerdo con lo informado por el medio Infobae, esta resolución confirma el delito de difamación agravada, por el cual previamente se le había impuesto a Belmont un año de prisión suspendida. No obstante, eleva el monto de la reparación civil de S/20.000 a S/50.000.
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Según el documento, el exalcalde de Lima realizó declaraciones que el Poder Judicial consideró "altamente ofensivas" y no aceptables bajo ningún supuesto: "Este hombre está loco, realmente enfermo; necesita tratamiento psiquiátrico, una evaluación psiquiátrica. Desde que fue operado ha perdido algunas capacidades, ya sea por la testosterona o por células cerebrales; pudo haber sido afectado por la anestesia producto de la operación", declaró Belmont en octubre de 2022.
Si bien el monto fijado es mayor al establecido inicialmente, aún está lejos de lo solicitado por Phillip Butters, quien pidió un millón de soles como reparación civil por dichas declaraciones. Infobae informó que la defensa de Belmont evalúa presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema.