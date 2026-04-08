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Política

Dirigente del partido de Carlos Álvarez, Delsy Romero, no desmiente relación con Vladimir Meza

Infidelidad. Movimiento migratorio de los cofundadores del partido del candidato Carlos Álvarez, revela que ambos estuvieron juntos fuera del país durante 32 días. Meza no le dijo a su esposa Miriam Hidalgo que estuvo en compañía de Delsy.

Vida pública. Vladimir Meza y Delsy Romero son fundadores y dirigentes del PPT, partido del candidato presidencial Carlos Álvarez. Foto: Delsy Romero
Vida pública. Vladimir Meza y Delsy Romero son fundadores y dirigentes del PPT, partido del candidato presidencial Carlos Álvarez. Foto: Delsy Romero

No responderá a preguntas sobre su “vida privada y personal”, señaló Delsy Romero Álvarez, la fundadora y secretaria general del partido País para Todos (PPT), organización que postula a la presidencia al candidato Carlos Álvarez. Cuando se le pidió su versión sobre la relación extramatrimonial que mantendría con el dirigente de la organización política, Vladimir Meza Villarreal, rechazó afirmar o desmentir el vínculo.

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Miriam Hidalgo Romero, esposa de Vladimir Meza, asegura que este cometió infidelidad matrimonial con la secretaria del partido político PPT, Delsy Romero.

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“Todas las preguntas enviadas corresponden al ámbito estrictamente privado y personal, por lo que no constituyen materia de interés público”, afirmó Delsy Romero al responder a un cuestionario que le envió La República, para que ofrezca su versión sobre el testimonio de la esposa de Vladimir Meza, quien asegura que este sostiene una relación de pareja con la cofundadora de PPT.

Además de las declaraciones de Miriam Hidalgo sobre la relación extramatrimonial entre Vladimir Meza y Delsy Romero, una serie de pruebas y documentos legales intercambiados por los personajes de este caso confirmarían el vínculo.

Vladimir Meza La Republica

La cónyuge de Vladimir Meza asegura que desconocía que este salió del país junto con Delsy Romero, cuando todavía vivían juntos. Foto: La República

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Por tratarse de políticos que postulan a importantes cargos, el conflicto entre Vladimir Meza y su esposa Miriam Hidalgo, y la candidata Delsy Romero, configura un caso de interés público. Los electores tienen derecho a conocer la conducta de los candidatos y formarse una opinión sobre estos, especialmente si cuentan con antecedentes como Vladimir Meza, sentenciado por violencia ejercida contra su cónyuge Miriam Hidalgo y por demanda del pago de alimentos.

“En ese sentido, considero importante mantener el respeto por la vida privada de las personas y centrar el debate en propuestas, ideas y soluciones para el país”, reiteró la cofundadora de País para Todos.

El candidato presidencial de este partido, Carlos Álvarez, está plenamente informado sobre este tema porque Miriam Hidalgo tuvo que enviarle una carta notarial, como respuesta a una declaración falsa basada en la versión de Vladimir Meza sobre el conflicto que mantiene con este. Álvarez arguyó que todo había sido resuelto por los esposos, lo que no es cierto. Sin embargo, Álvarez no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de Hidalgo.

Según el movimiento migratorio de Vladimir Meza y Delsy Romero, ambos viajaron al exterior en diferentes ocasiones, en un periodo en el que el fundador del PPT se había reconciliado con su esposa Miriam Hidalgo y hacía poco tuvieron su segundo hijo, en 2023. De acuerdo con la versión de Hidalgo, confirmó el vínculo extramatrimonial en 2024.

El primer viaje fue el 9 de agosto de 2023 con destino a Colombia, donde se quedaron cuatro días y regresaron el 13 del mismo mes.

Un segundo periplo fue a Chile, el 3 de septiembre del mismo año. En este país permanecieron un breve tiempo porque regresaron el mismo día.

El último viaje juntos fuera del país fue el 14 de abril de 2024. Se dirigieron a España y se quedaron 27 días, regresando el 11 de mayo del mismo año. Es decir que Vladimir Meza y Delsy Romero estuvieron juntos en el extranjero 32 días cuando vivía con su esposa Miriam Hidalgo.

Vladimir Meza nunca le dijo a su cónyuge Miriam Hidalgo que las salidas al extranjero las hizo en compañía de Delsy Romero.

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