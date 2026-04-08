Roberto Sánchez cierra campaña en Lima: Keiko Fujimori y López Chau lo hacen este jueves

Los candidatos presidenciales se encuentran en la última fase del cierre de sus campañas con miras a las Elecciones Generales que se realizarán este domingo 12 de abril. Este miércoles 8, lo hicieron en diversos lugares de Lima y el interior del Perú.

Robert Sánchez

El candidato de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, llegó a la Plaza 2 de Mayo junto con los aspirantes a senadores y diputados por Lima Metropolitana. Acudió montado en un caballo y con un sombrero, prenda que usaba el sentenciado Pedro Castillo. El lugar histórico no se llenó en su totalidad, los ciudadanos cubrieron hasta las tres cuartas partes de él. En los alrededores, los simpatizantes acudieron entre banderolas y polos distintivos del partido.

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El mitin comenzó pidiendo un minuto de silencio por las muertes en protestas en 2022 y 2023. Por su parte, Sánchez empezó pidiendo la libertad del condenado Castillo.

Horas antes, el partido cerró campaña en Puno, pero no contó con la presencia de su candidato presidencial. Lo que sí estuvieron fueron los aspirantes a diputados y senadores. La consigna y tema primordial fue la liberación del sentenciado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo.

“Tenemos que cerrarle el paso al pacto mafioso. No queremos que el fujimorismo, el acuñismo ni Renovación Popular nos sigan gobernando. Para eso tenemos que optar por una opción que pase a la segunda vuelta. En Juntos por el Perú estamos seguros de que vamos a dar la batalla”, aseguró César Hugo Tito Rojas, candidato a diputado por Puno.

Alfonso López Chau

El candidato Alfonso López Chau tuvo su mitin en Tacna; sin embargo, Canal N informó que se presentará de manera virtual y dará un mensaje a todos sus simpatizantes de manera virtual.

Decenas de personas acudieron a la actividad proselitista con banderolas y cascos en la cabeza a la espera de recibir al candidato presidencial. No obstante, debido a su "recargada agenda", como informó el medio local, no pudo asistir presencialmente.

El jueves 9 de abril, López Chau cerrará su ronda de mítines en la plaza 2 de Mayo a las 6 de la tarde. Según los flyers compartidos, estará acompañado de la candidata al Senado, Mirtha Vásquez.

Ronald Atencio

Ronald Atencio, de la Alianza Electoral Venceremos, realizó su mitin en la avenida Alfonso Ugarte en el Centro de Lima. Vestido con un polo rojo y agarrado de la mano de sus aspirantes al Congreso, entre ellos la actual parlamentaria Sigrid Bazán, bailó y dio vueltas en medio de la pista.

A los alrededores, los simpatizantes llevaban banderolas con los números de los postulantes al Legislativo, globos y sombreros. El abogado Duberlí Rodríguez también acudió al cierre de campaña.

Luego de terminar de dar vueltas, recorrieron la plaza 2 de mayo, mientras las conductores tocaban el claxon debido a que se impedía el paso. Finalmente, llegaron al punto de concentración. Bazán tomó la palabra y mencionó que "no debemos dejarle el Perú en pedazos a las futuras generaciones". En esa misma línea, pidió a los ciudadanos hacer un juramento para marcar las 5 hojas de coca el domingo 12 de abril.

Acto seguido, Atencio comenzó su intervención. Inició recordando al excongresista sentenciado Guillermo Bermejo y pidió su libertad. Asimismo, dio un mensaje a sus simpatizantes de que "nada les quite el sueño, que nadie claudique" para mejorar el país. "Hemos pasado huaicos, hemos dormido en buses y sentados, nos ha pasado muchas cosas, pero nada se compara con lo que vive el Perú y los niños que duermen sin un pan en la boca", dijo.

En esa misma línea, calificó el sistema del país como "terruqueador" y aseguró que estarán en la Presidencia el 28 de julio. Dentro de sus propuestas, mencionó que implementará una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución y una reforma agraria. Además, indicó que mejorará el sistema de salud; no obstante, no detalló cómo hacerlo.

Mario Vizcarra

Luego de su viaje en Juliaca, Vizcarra llegó a Lima para dar su mitin de cierre en la avenida Arica en Breña. Los grupos musicales de Son Tentación y Alma Bella formaron parte del concierto que recibió al aspirante al sillón presidencial.

Rafael López Aliaga

El candidato presidencial de Renovación Popular realizó un mitin desde Gamarra junto con los aspirantes a diputados y senadores por Lima, entre ellos la actual congresista Norma Yarrow. López Aliaga apareció con la bandera del Perú colgada en la espalda y agradeció a sus simpatizantes por asistir.

El aspirante al sillón presidencial advirtió que en cuanto llegue a la Presidencia perseguirá al jefe de la ONPE, Piero Corvetto. "Se la tengo jurada", amenazó. Además, insultó a los medios de comunicación y los calificó como "porquería".

Durante su intervención, el exalcalde de Lima propuso expulsar a los extranjeros indocumentados como medida para combatir la inseguridad ciudadana. Asimismo, dijo que va a "chuponear" a los delincuentes porque contarían con dinero para hacerlo al reducir los ministerios.

Además, mencionó que a los expresidentes recluidos en Barbadillo los mandaría a la selva para cumplir su sentencia.

Por otro lado, anunció que daría agua a las personas de escasos recursos, así sea del mar. "Agua por horas o nunca, ya sea agua de emergencia, domiciliaria, agua de mar, de río o de subsuelo, pero agua va a haber, ese es mi compromiso", mencionó.

En tanto, a los ciudadanos de Gamarra les prometió que pondría un hospital de la Solidaridad en cada esquina; no obstante, no explicó cómo lo haría.

César Acuña

El candidato de Alianza para el Progreso realizó su mitin en Chiclayo como parte de su cierre de campaña. Durante su intervención aseguró que conocerán al “verdadero” Acuña y no al de la “televisión o memes”. Junto con sus dos hijos que lo acompañaron, se victimizó y dijo que sus opositores “no soportan que un provinciano sea exitoso”.

Acuña afirmó que confía en pasar a la segunda vuelta. En relación con los más de 7 millones de soles invertidos en su campaña, sostuvo que ello demuestra “transparencia” y señaló que otras agrupaciones estarían ocultando el monto real de sus gastos.

Keiko Fujimori

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acudió cerca de las 8 p. m. a su mitin en Trujillo, cerca de la playa de Huanchaco, ciudad que es golpeada fuertemente por la inseguridad ciudadana y está declarada en emergencia por 60 días. Fujimori realizó su actividad proselitista acompañada del sentenciado presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien amenazó con combatir a los jueces y fiscales en caso de que lleguen a la Presidencia.

Durante su intervención, Fujimori recurrió a la victimización y recordó su paso por la cárcel cuando era investigada por el caso Cócteles. De igual manera, utilizó el nombre del exdictador Alberto Fujimori para avivar a las personas. Como parte de sus propuestas, presentó a su equipo de seguridad con el que, dice, combatirá la delincuencia. Entre ellos, Rospigliosi y el exmiembro de la PNP, Marco Miyashiro. Propuso el cierre de fronteras, reformar el sistema de justicia y que los delincuentes encarcelados paguen por sus comidas.

Los integrantes de la Unión Europea estuvieron presentes en la actividad proselitista de la candidata presidencial.