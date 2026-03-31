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Rosa María sobre propuestas de educación en debate presidencial: "No hemos escuchado nada, ni en forma ni en fondo"

La conductora de Sin Guion analizó la cuarta fecha del debate presidencial sobre educación, tecnología e innovación y empleo, desarrollo y emprendimiento.

Debate presidencial dejó más pullas que propuestas. Foto: Composición/LR
Debate presidencial dejó más pullas que propuestas. Foto: Composición/LR

Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, analizó la cuarta fecha del debate presidencial realizado el último 30 de marzo, en el que se abordaron temas de educación, tecnología e innovación y empleo, desarrollo y emprendimiento. En ese sentido, Palacios cuestionó las pocas o casi nulas propuestas de los aspirantes al sillón presidencial y afirmó que les faltó forma y fondo.

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"Pasa muchas veces que personas que tienen un gran fondo porque dominan una materia, no tienen habilidades en comunicación, no las pulen y se pierde eso que podría haber sido muy valioso. Entonces, rápidamente te das cuenta de que no, bajo la cáscara no hay mucho más”, lamentó.

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Luego, agregó: “Ayer se presentaron 12 candidatos a la presidencia, ni en forma ni en fondo. Tenían que hablar de educación, un tema central escogido por ellos, escogido por los partidos. Les aseguro que ayer no hemos escuchado nada de eso, ni en forma ni en fondo".

En esa misma línea, la conductora de Sin Guion criticó que los candidatos no mencionaron los problemas reales que afronta el Perú y que, incluso, algunos mencionaron temas del debate pasado, leían un papel y solo daban una larga lista de lo que querían hacer.

"En forma y en fondo, es una pésima forma de comunicación y no tiene ningún fondo", expresó.

Sobre el primer cruce entre Fernando Olivera y el aprista Enrique Valderrama, Palacios aseguró que Valderrama "hizo el mismo truco aprista de la retórica de aguantar los últimos 30 segundos" para contestar.

"Y eso se ha repetido a lo largo de todo el debate. “Había momentos en que los moderadores tenían que rogarles que hablaran porque todos querían ser el último", criticó Palacios por la falta de propuestas de los candidatos.

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