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Política

Carlos Álvarez a Paz de la Barra: "Es un buen imitador de Alan García, me ha salido competencia"

Debate presidencial 2026. El candidato presidencial de País para Todos lanzó un comentario contra el candidato Fe en el Perú en alusión al expresidente Alan García.

Álvaro Paz de la Barra no se pronunció sobre el comentario de Carlos Álvarez. Foto: difusión.
Álvaro Paz de la Barra no se pronunció sobre el comentario de Carlos Álvarez. Foto: difusión.

Carlos Álvarez aprovechó el bloque de empleo, desarrollo y emprendimiento para señalar que Álvaro Paz de la Barra es un buen imitador del expresidente Alan García por su forma de expresarse en el debate presidencial 2026.

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"Yo quisiera felicitar al señor Álvaro Paz de la Barra porque es un buen imitador de Alan García, me ha salido competencia, así que lo felicito y le agarrado tanto cariño que un día de estos me lo llevo", dijo Carlos Álvarez.

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Al respecto, el candidato de Fe en el Perú no respondió el comentario de Álvarez y solo atinó a cerrar su propuesta.

Antes de que tuviera un cruce con Paz de la Barra, el candidato Álvarez también tuvo un encuentro con Yhony Lescano en el primer bloque del debate.

El candidato de País para Todos Álvarez mencionó que ha visitado zonas alejadas de Puno donde los niños tienen dificultades para acceder a la educación.

“Esa es la diferencia, señor Lescano. Usted está preocupado en los niños del Congreso y yo en los de Puno”, anotó.

Lescano le increpó y recordó su pasado con Fujimori: “Yo no voy a permitir que el telonero de Fujimori me venga a dar clases de moral cuando era el sobón de ese dictador”.

¿Cuáles serán los temas del debate presidencial 2026?

En esta primera fecha de la segunda ronda, el debate se estructurará en dos segmentos temáticos: el primero abordará Empleo, desarrollo y emprendimiento, mientras que el segundo se centrará en Educación, innovación y tecnología.

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