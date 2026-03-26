HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Debate 2026: Nieto arremete contra Keiko | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Rosa María Palacios: “Guevara y Nieto le dijeron a Keiko lo que medio Perú le quiere decir”

La periodista destacó tanto a Mesías Guevara como Jorge Nieto luego de que confrontaran durante el tercer debate a la lideresa fujimorista por ser una de las responsables de la crisis de criminalidad que atraviesa el país.

Palacios continuó analizando los debates presidenciales. Foto: composición LR
Palacios continuó analizando los debates presidenciales. Foto: composición LR

En su programa de hoy, Rosa María Palacios continuó haciendo un análisis de los debates presidenciales, en este caso el del tercer día y el tercer bloque, que para ella fue el “mejor” de todos porque cumplió ciertamente su propósito. “Lo que Guevara y Nieto le dijeron a Keiko creo que es lo que medio Perú le quiere decir… Keiko Fujimori ha hecho mucho daño en el Perú. La actual crisis que estamos viviendo es parte de su responsabilidad”, opinó la periodista luego de que ambos candidatos le reiteraran a la lideresa fujimorista el papel que juega su partido en la criminalidad de nuestro país.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Hoy es la primera fuerza política en el Congreso, y sin esos 20 congresistas no haces nada. Y claro, se pone de acuerdo con Acuña, Porky, Luna, y tenemos lo que tenemos hoy. Pero no es un acuerdo que nace hoy, ni siquiera con Dina Boluarte, sino mucho antes cuando desconoce el triunfo de PPK y se dedica a reventarle la vida. Nieto era ministro de Defensa cuando Keiko perseguía a PPK, ¿cómo no lo va a recordar?”, expresó la conductora de ‘Sin guion’.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

En esa línea, Palacios refirió que la victimización y dramatización le habrían jugado en contra a Keiko Fujimori ayer, por lo que salió “muy mal” y como la perdedora innegable de este bloque. “Un error garrafal la forma de Keiko en la que enfrentó el debate… Creo que Nieto y Guevara estuvieron muy bien, yo le daría el bloque a Nieto, pero después le voy a dar todo el debate a Guevara porque estuvo muy consistente en todos los bloques”, finalizó. 

PUEDES VER: Escándalo en Progresemos: candidata embarazada denuncia por violencia al aspirante a diputado Luis Miguel Llanos

lr.pe
Notas relacionadas
Keiko Fujimori y Jorge Nieto se confrontaron en el bloque de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Keiko Fujimori y Jorge Nieto se confrontaron en el bloque de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

LEER MÁS
Mesías Guevara: "Debemos liberar al TC del pacto mafioso para evitar que la señora Fujimori y sus socios queden libres"

Mesías Guevara: "Debemos liberar al TC del pacto mafioso para evitar que la señora Fujimori y sus socios queden libres"

LEER MÁS
Mario Vizcarra a Enrique Valderrama: "Mi hermano puede defenderse. Pero con tu jefe (Alan García) habría que utilizar la ouija"

Mario Vizcarra a Enrique Valderrama: "Mi hermano puede defenderse. Pero con tu jefe (Alan García) habría que utilizar la ouija"

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

LEER MÁS
Debate presidencial 2026: todos los detalles y confrontaciones de Nieto, Keiko, Guevara, Vizcarra y los otros candidatos presidenciales

Debate presidencial 2026: todos los detalles y confrontaciones de Nieto, Keiko, Guevara, Vizcarra y los otros candidatos presidenciales

LEER MÁS
Fiscalía solicita 3 años de prisión al expresidente Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

Fiscalía solicita 3 años de prisión al expresidente Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

LEER MÁS
Contraloría retornó a la FAP expediente sobre compra de 24 aviones de combate

Contraloría retornó a la FAP expediente sobre compra de 24 aviones de combate

LEER MÁS
Lluvia de criticas a Keiko Fujimori en la última fecha del Debate Presidencial 2026

Lluvia de criticas a Keiko Fujimori en la última fecha del Debate Presidencial 2026

LEER MÁS
Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rosa María Palacios: “Guevara y Nieto le dijeron a Keiko lo que medio Perú le quiere decir”

Brasil vs Francia EN VIVO HOY vía ESPN, amistoso internacional fecha FIFA 2026: ¡Golazo de Kylian Mabppé!

Después de 5 años, reabren tramo de la av. 28 de Julio que estuvo cerrado por obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Política

Maquinaria comienza trabajos de excavación en territorio peruano en Tacna cerca al límite fronterizo Perú-Chile

Elecciones 2026: ONPE revela que no habrá flash electoral el 12 de abril

Víctimas y deudos de fallecidos en protestas rechazan elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rosa María Palacios: “Guevara y Nieto le dijeron a Keiko lo que medio Perú le quiere decir”

Maquinaria comienza trabajos de excavación en territorio peruano en Tacna cerca al límite fronterizo Perú-Chile

Elecciones 2026: ONPE revela que no habrá flash electoral el 12 de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025