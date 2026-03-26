Rosa María Palacios: “Guevara y Nieto le dijeron a Keiko lo que medio Perú le quiere decir”

En su programa de hoy, Rosa María Palacios continuó haciendo un análisis de los debates presidenciales, en este caso el del tercer día y el tercer bloque, que para ella fue el “mejor” de todos porque cumplió ciertamente su propósito. “Lo que Guevara y Nieto le dijeron a Keiko creo que es lo que medio Perú le quiere decir… Keiko Fujimori ha hecho mucho daño en el Perú. La actual crisis que estamos viviendo es parte de su responsabilidad”, opinó la periodista luego de que ambos candidatos le reiteraran a la lideresa fujimorista el papel que juega su partido en la criminalidad de nuestro país.

“Hoy es la primera fuerza política en el Congreso, y sin esos 20 congresistas no haces nada. Y claro, se pone de acuerdo con Acuña, Porky, Luna, y tenemos lo que tenemos hoy. Pero no es un acuerdo que nace hoy, ni siquiera con Dina Boluarte, sino mucho antes cuando desconoce el triunfo de PPK y se dedica a reventarle la vida. Nieto era ministro de Defensa cuando Keiko perseguía a PPK, ¿cómo no lo va a recordar?”, expresó la conductora de ‘Sin guion’.

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En esa línea, Palacios refirió que la victimización y dramatización le habrían jugado en contra a Keiko Fujimori ayer, por lo que salió “muy mal” y como la perdedora innegable de este bloque. “Un error garrafal la forma de Keiko en la que enfrentó el debate… Creo que Nieto y Guevara estuvieron muy bien, yo le daría el bloque a Nieto, pero después le voy a dar todo el debate a Guevara porque estuvo muy consistente en todos los bloques”, finalizó.