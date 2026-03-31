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Análisis del debate presidencial día 1 (ronda 2) | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Keiko Fujimori vs. López Aliaga vs. Marisol Pérez Tello en el Debate Presidencial: fecha, hora y canales TV dónde ver

Los candidatos presidenciales se enfrentarán en un debate centrado en empleo, desarrollo y emprendimiento.

El debate presidencial comenzará a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones de Lima. Foto: Composición/LR
El debate presidencial comenzará a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones de Lima. Foto: Composición/LR

El esperado enfrentamiento en el debate presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) se llevará a cabo este martes 31 de marzo, en el marco de la quinta jornada de debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a pocos días de las Elecciones Generales 2026.

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El ansiado debate entre Pérez Tello, López Aliaga y Fujimori Higuchi se desarrollará en el primer bloque de la jornada, centrado en los temas de empleo, desarrollo y emprendimiento.

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El enfrentamiento entre los candidatos será clave en la recta final de la campaña presidencial, a solo 12 días de los comicios. Pérez Tello ha mostrado un notable repunte en las encuestas, ubicándose en el décimo lugar con 2% de intención de voto, a menos de 9 puntos porcentuales de Fujimori. Por su parte, la lideresa fujimorista y el líder de Renovación Popular continúan estancados en las encuestas con 11% y 10%, respectivamente.

PUEDES VER: Debate Presidencial 2026: ¿quiénes son los 12 candidatos que se enfrentarán este martes 31 de marzo?

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Marisol Pérez Tello sobre debate con López Aliaga y Keiko: "Voy a poner en evidencia que la situación del Perú es su culpa"

La exministra indicó que no dirigirá ataques directos contra ellos, aunque sí pondrá en relieve el rol activo que han desempeñado en la crisis que vive el país.

“Golpear sería atacar. Yo solo voy a poner en evidencia que la situación del Perú en los últimos ocho años —marcada por la crisis, la inseguridad, la ansiedad y la delincuencia— es responsabilidad de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Vladimir Cerrón”, declaró a RPP.

Por otro lado, sobre las encuestas y su 2%, Pérez Tello indicó que es esperanzado; aunque indicó que lo toma con calma. “Las encuestas las he interpretado como una oportunidad para definir a quién quieres representar. En este caso, hay un sector importante que aún no ha decidido su voto. Esto me da la esperanza no solo de pasar la valla y llegar a la segunda vuelta, sino de hacerlo con legitimidad de origen”, dijo.

Keiko Fujimori vs. López Aliaga vs. Marisol Pérez Tello: fecha, hora y canales TV dónde ver

La segunda fecha del debate presidencial se podrá ver este martes 31 de marzo desde las 8:00 p. m. y se transmitirá en señal abierta por TV Perú. Además, los clientes de Movistar podrán verlo en el canal 552 a través de JNE TV.

Además, el evento podrá seguirse en línea a través de las plataformas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.

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