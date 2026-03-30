Debate presidencial EN VIVO lunes 30 de marzo: cuarta fecha donde 12 candidatos presentarán sus propuestas

En el primer segmento, cada candidato dispondrá de un minuto para presentarse y compartir sus ideas, seguido de dos minutos y medio para debatir con los otros dos contendientes. Posteriormente, se formulará una pregunta ciudadana, y cada aspirante tendrá un minuto y medio para responder.

El tercer segmento mantendrá la misma estructura: los candidatos tendrán un minuto para exponer sus propuestas, seguido de dos minutos y medio para debatir con sus oponentes. Finalmente, contarán con un minuto para concluir su presentación y ofrecer su mensaje final.