Debate presidencial EN VIVO lunes 30 de marzo: cuarta fecha donde 12 candidatos presentarán sus propuestas
En esta cuarta jornada, 12 candidatos presidenciales expondrán sus propuestas sobre educación, tecnología e innovación, así como empleo, desarrollo y emprendimiento en el Centro de Convenciones de Lima (LCC).
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Este lunes 30 de marzo continuarán los debates presidenciales con miras a las Elecciones Generales del 12 de abril del 2026. En esta oportunidad, 12 candidatos se presentarán en el Centro de Convenciones de Lima (LCC) para debatir sobre educación, tecnología e innovación, así como empleo, desarrollo y emprendimiento en dos bloques distintos. Además, deberán responder las preguntas ciudadanas y dar su mensaje final al país.
Debate presidencial 30 de marzo: EN VIVO
Debate presidencial: los cruces en Empleo, Desarrollo y Emprendimiento
Primer cruce: Enrique Valderrama, Walter Chirinos y Fernando Olivera.
Segundo cruce: Carlos Espá, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez.
Tercer cruce: Ronald Atencio, Carlos Jaico y Álvaro Paz de la Barra.
Cuarto cruce: George Forsyth, Alex Gonzales y Fiorella Molinelli.
¿Cuáles serán los temas del debate presidencial 2026?
En esta primera jornada de la segunda vuelta, el debate se dividirá en dos bloques temáticos: el primero tratará sobre Empleo, desarrollo y emprendimiento, y el segundo se enfocará en Educación, innovación y tecnología.
Debate presidencial 2026: tiempos y formatos
En el primer segmento, cada candidato dispondrá de un minuto para presentarse y compartir sus ideas, seguido de dos minutos y medio para debatir con los otros dos contendientes. Posteriormente, se formulará una pregunta ciudadana, y cada aspirante tendrá un minuto y medio para responder.
El tercer segmento mantendrá la misma estructura: los candidatos tendrán un minuto para exponer sus propuestas, seguido de dos minutos y medio para debatir con sus oponentes. Finalmente, contarán con un minuto para concluir su presentación y ofrecer su mensaje final.
Debate presidencial 2026: los candidatos que se presentarán este lunes 30 de marzo
Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), Alex González (Demócrata Verde), Carlos Espá (Sí Creo).
Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Carlos Álvarez (País para Todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano).