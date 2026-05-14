Petroperú en riesgo de perder operación del lote Z-69 por demora en aprobación de extensión del contrato

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Sin luz verde. El lote petrolero Z-69, uno de los principales campos offshore (mar adentro) operados por Petroperú frente a las costas de Piura, podría suspender sus operaciones desde este viernes 15 de mayo debido a que todavía no se concreta la aprobación de la extensión temporal de su contrato de licencia.

Según fuentes del sector, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría observado la resolución gerencial emitida por Perupetro para ampliar por un año la operación del lote, ante la ausencia de directorio en la agencia estatal, tras la salida de Edmundo Lizarzaburu del directorio de Perupetro para asumir la presidencia de Petroperú. Desde las filas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la propuesta de ampliación sí cuenta con respaldo.

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De no publicarse la norma antes del vencimiento del contrato, el lote tendría que paralizar operaciones por razones administrativas, pese a que Perupetro ya había anunciado públicamente el acuerdo alcanzado con Petroperú para garantizar la continuidad del campo, lo que implicaría dejar de producir alrededor de 3.500 barriles diarios de petróleo y 8 millones de pies cúbicos de gas natural, recursos que abastecen parcialmente a la Refinería de Talara y a empresas vinculadas al procesamiento y distribución de gas.

Hasta este jueves no existía quórum para la composición del directorio de Perupetro, pero el Ministerio de Energía y Minas acaba de designar, según edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, a Pedro Gustavo Flores Peña como nuevo integrante del directorio de Perupetro, con lo que se cierran las limitaciones operativas que enfrentaba la agencia estatal en su composición, situación que dificultaba la toma de decisiones dentro del sector.

Fuentes del sector advirtieron, además, que el cierre temporal de un lote offshore implica mayores complejidades técnicas y costos operativos que un campo terrestre. Mientras en un lote en tierra la reactivación puede ser relativamente rápida, en operaciones marinas el reinicio de actividades demanda más tiempo y logística especializada. “Cerrar un lote marino puede ser rápido, pero volver a ponerlo en marcha no es sencillo ni inmediato”, indicó la fuente consultada.

Recordemos que el último 9 de mayo, Perupetro informó mediante un comunicado que alcanzó un acuerdo con Petroperú para extender por 12 meses el contrato vigente del lote Z-69. Además, señaló que en los próximos días se emitiría un decreto supremo con el objetivo de garantizar la continuidad operativa del área y evitar interrupciones en la producción de hidrocarburos. Sin embargo, a la fecha, eso no ha ocurrido.

Además, la ampliación del contrato solo puede concretarse mediante un decreto supremo aprobado por el Poder Ejecutivo y refrendado en Consejo de Ministros, asunto que, según los reportes de agenda, no ha figurado en carpeta en la última semana.

Mala señal para inversión petrolera



Carlos Vives, exgerente general de Perupetro, sostuvo en declaraciones anteriores para este diario que parar un campo petrolero en las condiciones en las que está el país en materia de exploración y producción es una mala señal para la atracción de inversores.

“No es buena la imagen que se da afuera del país sobre contratación petrolera y manejo de campos petroleros para el contratista. No se puede estar pasando tanto tiempo y esperando días para que termine el contrato”, expresó el experto.

Una eventual paralización no solo afectaría a Petroperú, sino también a las regiones norteñas que reciben recursos de la actividad petrolera. “La producción de barriles diarios de petróleo da ingresos al Estado y genera canon para Piura y Tumbes. Si se para el campo, habrá mucha gente sin trabajo en una zona petrolera como Talara”, señaló. Según proyectó el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP), el impacto podría afectar 1.400 empleos entre directos e indirectos.

Todo ello revela la falta de consistencia del Gobierno para enfrentar la política energética del país. Pese a que desde el Ejecutivo se habla de fortalecer a Petroperú, en los hechos existe una ralentización del proceso, como firmar los contratos al borde de la culminación del plazo o la falta de recomposición oportuna del directorio de Perupetro, una situación advertida reiteradamente por gremios laborales de la empresa y especialistas del sector.

