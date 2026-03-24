Óscar Arriola se niega a informar sobre cifras de criminalidad porque "alguien se siente mal" con los datos

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que dejará de informar sobre cifras de la criminalidad porque, según dijo, "alguien se siente mal" cuando se difunden esos datos. La declaración ocurre en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad ciudadana. "Yo hoy día ya no quiero pronunciar una cifra más. Dejo que vayan a las cifras oficiales", sostuvo vía RPP.

El jefe policial defendió que la institución sí maneja estadísticas, pero evitó compartirlas públicamente. "Nosotros nos manejamos con cifras, pero alguien se siente mal cuando uno indica las cifras", señaló. No precisó a quién se refería con esa afirmación.

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Arriola indicó que la prensa y la ciudadanía deben recurrir a reportes institucionales para conocer los datos. "Preferiría que ustedes recurran a las cifras oficiales", declaró. Sin embargo, no detalló cuáles plataformas o informes contienen esa información actualizada, lo que deja dudas sobre el acceso real a esos registros.

En esa misma línea, el comandante aseguró que la PNP mantiene operativos permanentes en todo el país. "Nosotros hacemos las operaciones todos los días de Dios. Estamos operando mañana, tarde, noche y madrugada", afirmó. Añadió que existen resultados en la captura de extorsionadores, homicidas y autores de sicariato.