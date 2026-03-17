Luis Arroyo Sánchez: perfil y hoja de vida del nuevo primer ministro de José María Balcázar

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo presidente del Consejo de Ministros. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno alrededor de las 3.30 p. m., tras la salida de Denisse Miralles, quien renunció a solo un día de la fecha prevista para solicitar el voto de confianza ante el Congreso.

Trayectoria militar y gestión pública

Arroyo Sánchez es General de División en retiro del Ejército del Perú, integrante de la promoción 1981 denominada “Héroes de Tacna y Arica”. Antes de este nombramiento, se desempeñaba como ministro de Defensa desde febrero de 2026. Su experiencia en el sector público incluye la jefatura del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la dirección de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Durante su carrera militar, ejerció el comando de la Tercera División del Ejército en Arequipa y la Quinta División en Iquitos.

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Situación judicial

El nuevo premier fue absuelto de manera definitiva en enero de 2023 por el Fuero Militar Policial. Arroyo Sánchez había sido condenado inicialmente a tres años de prisión efectiva por el delito de “exceso en el ejercicio del mando”, relacionado con la entrega de motores cedidos por la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI) a un civil en 2013.

Sin embargo, en enero de 2023, la Sala Suprema Revisora analizó nuevos argumentos y decidió anular la sentencia, absolviendo al ahora premier. El tribunal concluyó que su actuación no fue ilícita ni arbitraria.