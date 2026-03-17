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🚨 EN VIVO CONFERENCIA | Premier Luis Arroyo presenta Plan de Gabinete tras asumir el cargo

Política

Luis Arroyo Sánchez: perfil y hoja de vida del nuevo primer ministro de José María Balcázar

El exministro de Defensa asumió el cargo de presidente del Consejo de Ministros tras renuncia de Denisse Miralles.

Luis Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de Ministros.
Luis Arroyo Sánchez, presidente del Consejo de Ministros. | Presidencia Perú

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo presidente del Consejo de Ministros. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno alrededor de las 3.30 p. m., tras la salida de Denisse Miralles, quien renunció a solo un día de la fecha prevista para solicitar el voto de confianza ante el Congreso.

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Trayectoria militar y gestión pública

Arroyo Sánchez es General de División en retiro del Ejército del Perú, integrante de la promoción 1981 denominada “Héroes de Tacna y Arica”. Antes de este nombramiento, se desempeñaba como ministro de Defensa desde febrero de 2026. Su experiencia en el sector público incluye la jefatura del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la dirección de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Durante su carrera militar, ejerció el comando de la Tercera División del Ejército en Arequipa y la Quinta División en Iquitos.

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Situación judicial

El nuevo premier fue absuelto de manera definitiva en enero de 2023 por el Fuero Militar Policial. Arroyo Sánchez había sido condenado inicialmente a tres años de prisión efectiva por el delito de “exceso en el ejercicio del mando”, relacionado con la entrega de motores cedidos por la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI) a un civil en 2013.

Sin embargo, en enero de 2023, la Sala Suprema Revisora analizó nuevos argumentos y decidió anular la sentencia, absolviendo al ahora premier. El tribunal concluyó que su actuación no fue ilícita ni arbitraria.

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