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Argentina prohibirá entrar a estadios de fútbol a padres que no paguen pensión alimentaria a sus hijos

El Gobierno argentino amplió el programa Tribuna Segura para impedir el acceso a las canchas a deudores alimentarios morosos. La disposición incorpora controles en registros judiciales y regirá desde los próximos partidos.

Esta normativa modifica el programa Tribuna Segura y suma la exclusión de deudores alimentarios por primera vez
Esta normativa modifica el programa Tribuna Segura y suma la exclusión de deudores alimentarios por primera vez | AFP
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El gobierno de Argentina prohibió el acceso a los estadios de fútbol a quienes incumplan con la cuota alimentaria fijada judicialmente para sus hijos. La medida se oficializó mediante la Resolución N.º 429/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial, y entró en vigor de forma inmediata. La restricción alcanza a quienes figuren en el Registro Público de Alimentantes Morosos o su equivalente provincial, y permanecerá vigente hasta que cesen las condiciones que la motivaron.

"Los deudores alimentarios morosos no entran más a las canchas. El que no cumple con sus hijos, afuera", escribió la ministra Alejandra Monteoliva en su cuenta de X. La funcionaria señaló, además, que la norma fue resultado de un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires.

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Más de 13.000 personas quedarían fuera de las canchas

La resolución modifica el artículo 2.º de la normativa que dio origen al programa Tribuna Segura —creado en 2017— e incorpora cuatro nuevos incisos. Hasta ese momento, ese sistema solo excluía de los espectáculos deportivos a personas imputadas, procesadas o condenadas por delitos vinculados al fútbol, o a quienes hubieran protagonizado actos de violencia en la vía pública. Con la actualización, se suma a los deudores alimentarios como categoría independiente de restricción.

Se estima que la medida afectará a unas 13.000 personas en todo el territorio nacional. La norma también amplió las causales de exclusión por conductas violentas: abarca actos cometidos de forma individual o colectiva, en lugares públicos o durante el traslado hacia o desde un estadio, incluso si la persona se desplazaba en vehículo. Además, quedan alcanzados quienes estén imputados por delitos contemplados en la Ley de Narcotráfico N.º 23.737 en contextos futbolísticos. El Ministerio de Seguridad indicó que la disposición se alinea con restricciones similares que provincias como Salta ya aplicaban antes de esta resolución nacional.

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