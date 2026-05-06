Llegó de EE.UU. y descubrió que su casa era ocupada por sus antiguas inquilinas: "No pagaban alquiler desde hace 10 años"

"Sin verguenza y sin dignidad", fueron los comentarios de la hija de la propietaria sobre el caso publicado en TikTok. Foto: composición LR/ @highdaniela/ TikTok | Foto: composición LR/ @highdaniela/ TikTok

"Sin verguenza y sin dignidad", fueron los comentarios de la hija de la propietaria sobre el caso publicado en TikTok. Foto: composición LR/ @highdaniela/ TikTok | Foto: composición LR/ @highdaniela/ TikTok

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Una mujer que regresó a México tras residir varios años en Estados Unidos se encontró con una insólita situación: su vivienda estaba ocupada por unas inquilinas que llevaban una década sin pagar alquiler. El caso, ocurrido en 2025 en el estado de Tamaulipas, generó indignación tras ser expuesto en la plataforma TikTok por la hija de la propietaria.

Irma Guadalupe, la dueña legítima del inmueble, volvió a su país natal con la intención de recuperar su patrimonio. Sin embargo, al llegar al domicilio con los documentos que acreditan su titularidad legal, fue recibida con hostilidad y una rotunda negativa de las ocupantes a abandonar la casa.

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Inquilinas morosas al descubierto: el modus operandi para retener la vivienda

Según la denuncia viralizada, la casa había quedado a cargo de un familiar para ser alquilada mientras la dueña residía en el extranjero. Las ocupantes habrían abonado la mensualidad únicamente durante los primeros meses. Después, dejaron de pagar el alquiler y cortaron todo tipo de contacto con la propietaria. Al intentar dialogar de forma presencial, Irma Guadalupe fue agredida verbalmente por las mujeres. El tenso momento quedó registrado en video y expuso la vulnerabilidad de los propietarios ante este tipo de ocupación.

Batalla por el desalojo: el proceso legal tras la denuncia viral en TikTok

El clip compartido en 2025 en TikTok se volvió tendencia y despertó la solidaridad de miles de usuarios, que exigen justicia frente a la usurpación. Ante la negativa constante de las mujeres a retirarse, la familia acudió al lugar con el respaldo de las autoridades, pero las tensiones continuaron sin que se llegara a un acuerdo. Frente a este escenario, la dueña y su hija han iniciado un proceso legal para ejecutar el desalojo, que actualmente sigue en trámite judicial.