HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Política

Roberto Sánchez sobre candidatura alterna: "Rechazo un plan B o C  (…) acataré el 100% de la voluntad popular"

El candidato presidencial de Juntos por el Perú desmintió rumores sobre su participación en elecciones para regidores en San Borja. Aseguró que su única candidatura es la presidencial.

Roberto Sánchez figuraba como candidato a regidor de San Borja | Composición: LR.
Roberto Sánchez figuraba como candidato a regidor de San Borja | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Elecciones 2026: ¿Cuándo es la segunda vuelta de las presidenciales en Perú?

Elecciones 2026: ¿Cuándo es la segunda vuelta de las presidenciales en Perú?

LEER MÁS
Elecciones 2026: JNE proclamará los resultados oficiales este domingo 17 de mayo

Elecciones 2026: JNE proclamará los resultados oficiales este domingo 17 de mayo

LEER MÁS
Renovación Popular de Rafael López Aliaga acepta los resultados de las elecciones 2026

Renovación Popular de Rafael López Aliaga acepta los resultados de las elecciones 2026

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso suspende Pleno para debatir proyecto de reelección de rectores que iba a beneficiar a Jerí Ramón

Congreso suspende Pleno para debatir proyecto de reelección de rectores que iba a beneficiar a Jerí Ramón

LEER MÁS
Keiko Fujimori le responde a Roberto Sánchez tras citarla a debatir en Chota: "Que sea en su lugar de origen, en Huaral"

Keiko Fujimori le responde a Roberto Sánchez tras citarla a debatir en Chota: "Que sea en su lugar de origen, en Huaral"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga realiza marcha pese a que su partido reconoció que aceptarían los resultados de las Elecciones

Rafael López Aliaga realiza marcha pese a que su partido reconoció que aceptarían los resultados de las Elecciones

LEER MÁS
Congreso impulsa nueva moción de vacancia contra José María Balcázar por compra de aviones F16

Congreso impulsa nueva moción de vacancia contra José María Balcázar por compra de aviones F16

LEER MÁS
EN VIVO Resultados ONPE al 99.984%: sigue minuto a minuto el conteo entre Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

EN VIVO Resultados ONPE al 99.984%: sigue minuto a minuto el conteo entre Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Renovación Popular de Rafael López Aliaga acepta los resultados de las elecciones 2026

Renovación Popular de Rafael López Aliaga acepta los resultados de las elecciones 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025