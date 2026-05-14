Roberto Sánchez sobre candidatura alterna: "Rechazo un plan B o C (…) acataré el 100% de la voluntad popular"
El candidato presidencial de Juntos por el Perú desmintió rumores sobre su participación en elecciones para regidores en San Borja. Aseguró que su única candidatura es la presidencial.
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Roberto Sánchez figuraba como candidato a regidor de San Borja | Composición: LR.