Decanos de San Marcos rechazan proyecto de ley de reelección inmediata de autoridades universitarias

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La Coordinadora de Decanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos rechazó el Proyecto de Ley N.° 12736/2025-CR, presentado en octubre de 2025 por el congresista Edgar Tello, que propone la reelección inmediata de autoridades universitarias, y exhortó al Congreso a tomar en cuenta las demandas estudiantiles.

La negativa fue presentada por medio de un pronunciamiento firmado por nueve decanos y decanas de la casa superior de estudios.

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En su opinión, la iniciativa “podría afectar la institucionalidad, la autonomía y la gobernabilidad democrática” de las universidades, pues alternar los cargos evita el “clientelismo que suele acompañar al continuismo”.

Por ello, consideran que la modificación que se pretende realizar requiere un “amplio debate académico, jurídico e institucional” a fin de preservar los principios de “alternancia, pluralismo, participación democrática y equilibrio institucional que deben caracterizar a la universidad pública”.

En ese sentido, resaltaron la importancia de escuchar las demandas planteadas por la protesta estudiantil y abordarlas por medio del diálogo y la búsqueda de consensos. Además, pidieron incluir la “participación de los gremios, la representación estudiantil en los órganos de cogobierno y las autoridades universitarias”, con el objetivo de encontrar una salida pacífica, que no afecte la integridad de los que protestan ni dañe el patrimonio de la UNMSM.

Piden reconsideración de la valla electoral

Adicionalmente, pidieron que se reconsidere el incremento de la valla electoral para la representación estudiantil, “observando estrictamente el marco legal vigente y garantizando una participación amplia, inclusiva, transparente y democrática de todos los estudiantes universitarios”.

También, precisaron la necesidad de que el proceso electoral universitario se desarrolle de manera presencial, bajo condiciones que aseguren la legitimidad y el respeto irrestricto a la voluntad de los participantes.

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“El voto presencial es la mejor manera de garantizar la confianza en el proceso, así como la transparencia del mismo”, indicaron.

“La pluralidad, trasparencia y alternancia garantizan una real democracia y un fortalecimiento del modelo de la universidad pública de calidad. Por ello, reafirmamos públicamente nuestro compromiso con estos principios”, finaliza el comunicado.

Estudiantes alertan que proyecto beneficiaría directamente a Jerí Ramón

Percy Rosados, integrante de la Federación universitaria de San Marcos, explicó que la toma universitaria tiene como principal objetivo el rechazo del proyecto de ley que promueve la reelección. “Es evidente que beneficia directamente a la rectora (Jerí Ramón). Estamos en un proceso electoral, así que salga esa propuesta justo en este momento no es ninguna coincidencia”, anotó.

Llamó la atención, también, sobre el proceso que ha seguido el referido proyecto de ley en el Congreso.

“El jueves pasado hubo una actividad en el Congreso en la que llegó al rectora y precisamente ese día se ha exonerado el proyecto de ley de la evaluación de la Comisión de Educación y ha pasado directamente al Pleno. Eso demuestra que podría haber una presunta influencia de la rectora en esa decisión”. comentó.

Añadió que, como estudiantes, consideran que la gestión de la rectora ha sido nefasta y no se ha escuchado a los estudiantes. “Hasta ahora se niega la participación de la federación en las asambleas y consejo universitario. Además , se ha dejado mal la imagen de nuestra universidad con eventos que terminan en excesos. Deberíamos ver cuestiones académicas y no populismo”, mencionó.

De igual forma, Gisella Orjeda, docente y asambleísta universitaria de la UNMSM, exhortó a la rectora a escuchar a los estudiantes.

“La pelota está en cancha de la rectora. Tiene que llamar al diálogo a los estudiantes. Ellos ya han elevado su pliego de reclamos y ahora tiene que responder para solucionar cuanto antes. Todos queremos una solución pacífica", manifestó.

Proyecto no fue revisado por la Comisión de Educación

Lo mencionado por el estudiante Rosados aconteció el último 7 de mayo, cuando la Junta de Portavoces acordó que la propuesta pase directamente al Pleno del Congreso. A favor de este movimiento votaron: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País, Honor y Democracia y Bloque Democrático Popular.

La iniciativa pretende eliminar la prohibición de reelección de autoridades universitarias e incorporar un párrafo que la permita.

“El Rector y los Vicerrectores, pueden ser reelegidos para el periodo inmediato siguiente, ya sea en la lista original o en una lista diferente con la que fueron elegidos por primera vez; la reelección solo puede ser por un periodo adicional”, se lee.

Además, la propuesta ordena que los procesos electorales iniciados deberán adecuarse a la norma luego de entrar en vigencia. Es decir, la San Marcos deberá acatar lo dispuesto.

“La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Si alguna universidad ya hubiera convocado a su proceso de elecciones antes de la entrada en vigencia de la ley, tiene que adecuar el proceso a la ley vigente”, dicta el proyecto.

Adicionalmente: “Si el proceso electoral en alguna universidad ya contara con candidatos presentados ante su Comité Electoral, la ley se aplica a partir del siguiente proceso electoral”.

Mientras tanto, el plazo máximo para la inscripción de candidatos a rector y vicerrectorees es este sábado 16 de mayo.