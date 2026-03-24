Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en el debate presidencial 2026: fecha, hora y canales TV dónde ver

El debate entre Fuerza Popular y Buen Gobierno se realizará este miércoles 25 de marzo. Foto: Composición/LR

El debate entre Fuerza Popular y Buen Gobierno se realizará este miércoles 25 de marzo. Foto: Composición/LR

El esperado enfrentamiento en el debate presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo, en el marco de la tercera jornada de debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a pocos días de las Elecciones Generales 2026.

El ansiado debate entre Nieto y Fujimori se desarrollará en el primer bloque de la jornada, centrado en los temas de seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad.

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El enfrentamiento entre los candidatos será clave en la recta final de la campaña, a solo 19 días de los comicios. Nieto ha mostrado un notable repunte en las encuestas, ubicándose en el quinto lugar, a menos de seis puntos porcentuales de Fujimori.

El postulante del Buen Gobierno ha lanzado críticas a la lideresa fujimorista por su actuar político desde 2016. Según Nieto, la crisis política comenzó cuando Fujimori "dijo que iba a gobernar desde el Congreso", en el año que perdió contra PPK.

"La declaración (de Keiko Fujimori) tenía hasta tufo golpista, porque ni en la Constitución ni en la votación que se le había otorgado por parte de la ciudadanía había el mandato de gobernar desde el Congreso. Pataleta. Y desde entonces hemos venido en esta secuela sucesiva de presidentes, ocho en 10 años, que han generado la política en el país y el esfuerzo de gobernar desde el Congreso se ha venido realizando paso a paso", expresó Nieto.

Nieto Montesinos apuntó contra la lideresa de Fuerza Popular por la crisis política en el Perú. Foto: Composición/LR

Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto: fecha y hora del debate presidencial

El debate entre Keiko Fujimori y Jorge Nieto se realizará el miércoles 25 de marzo a las 8.00 p. m. La cita tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.

El esperado debate se llevará a cabo en el tercer grupo de debate del primer tema. Junto a los dos candidatos presidenciales también estará el aspirante al sillón presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara.

Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto: ¿dónde ver el debate presidencial?

El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Jorge Nieto se transmitirá por señal abierta a través de TV Perú y también estará disponible en cable mediante JNE TV, en el canal 552 de Movistar.

Además, podrá seguirse en vivo por internet a través de las cuentas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones en plataformas como Facebook y YouTube.