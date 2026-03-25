Ayacucho: Transportistas lanzan basura a Wilfredo Oscorima y gobernador tuvo que irse resguardado

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, fue insultado y agredido por un grupo de transportistas a su salida del Gobierno Regional. El incidente ocurrió minutos después de una mesa de diálogo sobre la problemática en la vía Libertadores, donde los gremios mantienen un paro indefinido para exigir al Ejecutivo el mantenimiento de la ruta. Al finalizar el encuentro, el gobernador anunció una suspensión del paro por diez días mediante un acta firmada que diversos dirigentes rechazaron.

Tras el encuentro, que no contó con la presencia de los titulares del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Oscorima afirmó el acuerdo de la suspensión de la protesta con el gremio: “Hemos firmado un acta en la que ellos se han comprometido a levantar el paro durante 10 días, ya que se deben firmar convenios importantes con el MEF y el MTC”. Sin embargo, estas declaraciones provocaron la indignación de los manifestantes, quienes lanzaron objetos y desperdicios contra la autoridad al grito de “Wayki mentiroso” y “Si no hay solución, el paro continúa”.

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La versión del Gobierno Regional fue negada por el gremio. “A ningún acuerdo se ha llegado. El paro no se va a levantar (…) Huancavelica, Apurímac y Ayacucho vamos a seguir en pie de lucha hasta que se solucione la vía Libertadores”, sostuvo un dirigente para el medio Estación Wari.

Previo al enfrentamiento, el gobernador detalló cómo se llevaría a cabo el restablecimiento de la carretera. “Nosotros vamos a reconstruir 71 kilómetros del tramo de La Oroya a Rumichaca. Por lo tanto, los transportistas han expresado su tranquilidad y confianza. Tengan la plena seguridad que vamos a cumplir con ese compormiso”, sostuvo. Además, Oscorima agregó que, de acuerdo con el Decreto de Emergencia, se tendría 180 días de plazo para el mantenimiento de la vía.

El gobernador informó además que se ha programado una nueva mesa de diálogo en la sede del MTC para el próximo lunes, donde se espera la participación del ministro. En el encuentro se abordará la problemática del transporte de minerales en el deterioro acelerado de la vía Libertadores.



Comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aclaró que la ausencia del titular del sector, Aldo Prieto, en la reciente convocatoria no se debe a una cancelación de su parte. “Ante publicaciones que vienen circulando sobre un supuesto "incumplimiento de visita ministerial" en Ayacucho, aclaramos que se trata de información falsa, por lo que no existe tal cancelación.

Además, el comunicado señala que el ministro se encuentra coordinando con el Gobierno Regional de Ayacucho para establecer soluciones que beneficien a ambas partes “Estamos trabajando de manera permanente y articulada con el Gobierno Regional de Ayacucho para dar soluciones concretas, como la declaratoria de emergencia en la Vía Los Libertadores, además de la programación de reuniones con autoridades y dirigentes de #Huancavelica y #Ayacucho, este viernes 27 y lunes 30 de marzo”.