Son 12 los candidatos que participarán en la tercera fecha del debate. Foto: Nano Banana

Son 12 los candidatos que participarán en la tercera fecha del debate. Foto: Nano Banana

Este miércoles 25 de marzo continúa la jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en su tercera fecha con miras a las Elecciones Generales 2026, en la que se elegirá al próximo presidente de la República, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

Se espera que asistan al Centro de Convenciones de Lima los 12 candidatos convocados. Entre los más resaltantes se encuentran: Keiko Fujimori, Jorge Nieto y Mario Vizcarra. Uno de los momentos más esperados del evento es el enfrentamiento entre Fujimori y Vizcarra, quienes junto a Mesías Guevara del Partido Morado, debatirán en el bloque integridad pública y lucha contra la corrupción.

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Debate presidencial 2026: estos son los candidatos convocados a la tercera fecha de debate

Candidato Partido Ronald Atencio Alianza Electoral Venceremos Keiko Fujimori Fuerza Popular Rafael Belaunde Libertad Popular Enrique Valderrama Partido Aprista Peruano Jorge Nieto Partido del Buen Gobierno Mesías Guevara Partido Morado Herbert Caller Partido Patriótico del Perú Mario Vizcarra Partido Político Perú Primero Paul Jaimes Progresemos Antonio Ortiz Salvemos al Perú Rosario del Pilar Fernández Un Camino Diferente Roberto Chiabra Unidad Nacional

¿Dónde puedo ver el debate presidencial?



El debate presidencial podrá verse por señal abierta en TV Perú. También estará disponible en cable a través de JNE TV, en el canal 552 de Movistar. La segunda jornada del evento comenzará a las 8.30 de la noche en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.

Asimismo, la transmisión se realizará en línea mediante las cuentas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones en plataformas como Facebook y YouTube.