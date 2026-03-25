Debate presidencial 2026: los 12 candidatos que participarán este miércoles 25 de marzo en la tercera fecha
Este miércoles 25 de marzo se llevará a cabo la tercera fecha debate presidencial en el Centro de Convenciones de Lima, organizado por el JNE. Entre los 12 candidatos convocados se encuentran Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y Jorge Nieto.
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Este miércoles 25 de marzo continúa la jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en su tercera fecha con miras a las Elecciones Generales 2026, en la que se elegirá al próximo presidente de la República, senadores, diputados y parlamentarios andinos.
Se espera que asistan al Centro de Convenciones de Lima los 12 candidatos convocados. Entre los más resaltantes se encuentran: Keiko Fujimori, Jorge Nieto y Mario Vizcarra. Uno de los momentos más esperados del evento es el enfrentamiento entre Fujimori y Vizcarra, quienes junto a Mesías Guevara del Partido Morado, debatirán en el bloque integridad pública y lucha contra la corrupción.
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Debate presidencial 2026: estos son los candidatos convocados a la tercera fecha de debate
|Candidato
|Partido
|Ronald Atencio
|Alianza Electoral Venceremos
|Keiko Fujimori
|Fuerza Popular
|Rafael Belaunde
|Libertad Popular
|Enrique Valderrama
|Partido Aprista Peruano
|Jorge Nieto
|Partido del Buen Gobierno
|Mesías Guevara
|Partido Morado
|Herbert Caller
|Partido Patriótico del Perú
|Mario Vizcarra
|Partido Político Perú Primero
|Paul Jaimes
|Progresemos
|Antonio Ortiz
|Salvemos al Perú
|Rosario del Pilar Fernández
|Un Camino Diferente
|Roberto Chiabra
|Unidad Nacional
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¿Dónde puedo ver el debate presidencial?
El debate presidencial podrá verse por señal abierta en TV Perú. También estará disponible en cable a través de JNE TV, en el canal 552 de Movistar. La segunda jornada del evento comenzará a las 8.30 de la noche en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.
Asimismo, la transmisión se realizará en línea mediante las cuentas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones en plataformas como Facebook y YouTube.