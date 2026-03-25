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Política

Debate presidencial 2026: los 12 candidatos que participarán este miércoles 25 de marzo en la tercera fecha

Este miércoles 25 de marzo se llevará a cabo la tercera fecha debate presidencial en el Centro de Convenciones de Lima, organizado por el JNE. Entre los 12 candidatos convocados se encuentran Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y Jorge Nieto.

Son 12 los candidatos que participarán en la tercera fecha del debate. Foto: Nano Banana
Son 12 los candidatos que participarán en la tercera fecha del debate. Foto: Nano Banana

Este miércoles 25 de marzo continúa la jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en su tercera fecha con miras a las Elecciones Generales 2026, en la que se elegirá al próximo presidente de la República, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

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Se espera que asistan al Centro de Convenciones de Lima los 12 candidatos convocados. Entre los más resaltantes se encuentran: Keiko Fujimori, Jorge Nieto y Mario Vizcarra. Uno de los momentos más esperados del evento es el enfrentamiento entre Fujimori y Vizcarra, quienes junto a Mesías Guevara del Partido Morado, debatirán en el bloque integridad pública y lucha contra la corrupción.

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Debate presidencial 2026: estos son los candidatos convocados a la tercera fecha de debate

CandidatoPartido
Ronald AtencioAlianza Electoral Venceremos
Keiko FujimoriFuerza Popular
Rafael BelaundeLibertad Popular
Enrique ValderramaPartido Aprista Peruano
Jorge NietoPartido del Buen Gobierno
Mesías GuevaraPartido Morado
Herbert CallerPartido Patriótico del Perú
Mario VizcarraPartido Político Perú Primero
Paul JaimesProgresemos
Antonio OrtizSalvemos al Perú
Rosario del Pilar FernándezUn Camino Diferente
Roberto ChiabraUnidad Nacional

PUEDES VER: Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en el debate presidencial 2026: fecha, hora y canales TV dónde ver

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¿Dónde puedo ver el debate presidencial?


El debate presidencial podrá verse por señal abierta en TV Perú. También estará disponible en cable a través de JNE TV, en el canal 552 de Movistar. La segunda jornada del evento comenzará a las 8.30 de la noche en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.

Asimismo, la transmisión se realizará en línea mediante las cuentas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones en plataformas como Facebook y YouTube.

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