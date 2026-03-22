Debate presidencial 2026: ¿A qué hora inicia y dónde puedo ver EN VIVO las primeras fechas?

Este lunes 22 de marzo inicia el ciclo de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los electores podrán escuchar en vivo las propuestas de cada candidato presidencial para poder orientar su voto el próximo 12 de abril.

El evento forma parte de un ciclo de seis jornadas programadas en dos bloques. La primera ronda se desarrollará los días 23, 24 y 25 de marzo, mientras que la segunda tendrá lugar el 30 y 31 de marzo, y el 1 de abril. En cada fecha participarán grupos de 12 candidatos, seleccionados mediante sorteo, con el objetivo de garantizar equidad en la exposición de propuestas.

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La dinámica incluirá bloques temáticos y un espacio de “pregunta ciudadana”, en el que los candidatos responderán interrogantes formuladas previamente por la población, buscando ampliar el debate hacia problemáticas sociales, económicas y de salud.

Debate presidencial 2026: ¿A qué hora inicia?

El primer debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a las Elecciones Generales 2026, se iniciará a las 8.00 p. m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media, marcando el arranque de una etapa clave en la campaña electoral.

¿Dónde puedo ver el debate presidencial?

Puedes ver el debate presidencial por televisión abierta a través de TV Perú. También estará disponible en el servicio de cable mediante JNE TV, específicamente en el canal 552 de Movistar.

Además, el debate se transmitirá por internet en las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.

La transmisión comienza a las 8.00 p. m. en cada una de las fechas programadas.