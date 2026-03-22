Roberto Sánchez: “Si rechazar la justicia del Poder Judicial es antisistema, soy un feliz antisistema”

“Este es el sombrero del presidente Castillo. El 28 de julio se lo voy a devolver”, dice Roberto Sánchez, en la sala de reuniones del discreto local que Juntos por el Perú tiene en el Cercado de Lima. Su primer piso está vacío, pero en el segundo nivel un grupo de militantes planifica todo para una nueva gira que llevará a Sánchez por Junín, Ayacucho y Apurímac. El cuidado debe ser extremo, porque además de lo político importa la salud del candidato, que se acaba de salvar de una peritonitis. “Casi se nos muere”, dice una colaboradora. La chamba sigue. En tienda castillista la prisa es una constante.

¿Cómo está de salud?

TE RECOMENDAMOS PRESIONES PARLAMENTARIAS Y LA VENGANZA DEL JNJ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Bueno, ya estoy mejor. Afronté una peritonitis. La Ruta Castillista nos lleva por el sur, el centro, el norte. Y la ruta en las carreteras siempre tiene su esfuerzo. Y, yendo a Caravelí, desde Palpa, sufrí una apendicitis que no pude atenderme porque los establecimientos de salud no tenían posibilidad de intervenirme. Con ese riesgo, tuvimos que regresar a Caravelí, a Atico, al hospital de Camaná, allí hice la peritonitis, y llegué inconsciente a Arequipa.

¿Y a sus médicos no le preocupa que vaya a empezar una gira por Junín, Ayacucho, Apurímac y Madre de Dios?

Es que he tenido quince días de descanso. Es bastante.

Ahora, esta gira se llama La Ruta Castillista. Está claro que usted reivindica el gobierno de Pedro Castillo. ¿Diría que ese gobierno fue eficaz, fue eficiente?

Mira, 17 meses de gobierno, de los cinco años, es realmente muy limitado. Recuerda que no se podía ni juramentar porque había el tema del fraude supuesto. Y eso creó zozobra desde el comienzo. Hubo obstrucción, vacancia 1, vacancia 2, vacancia 3. Las élites del Perú, la derecha, jamás perdonaron a este sombrero (tiene el sombrero de Pedro Castillo sobre la mesa), que significa el trabajo de los artesanos, los agricultores, los sectores rurales, los sectores excluidos. Un maestro chotano, campesino y rondero estaba prohibido de ser presidente y ejercer el mandato. Hubo la intención de sacarlo como sea. Además, ya se sabe por diferentes medios que los equipos parlamentarios mayoritarios complotaron para inventarse cualquier cosa. Aun así, en ese contexto, el presidente, dio un decreto de urgencia para la masificación del gas y pidió la renegociación del contrato de concesión del gas de Camisea. Eso fue una medida que no funcionó porque hubo oposición.

A ver, yo le preguntaba por la eficacia del gobierno del señor Castillo. Es innegable que tuvieron la presión de los grupos mayoritarios en el Congreso, pero al hacer el recuento de la gestión, uno ve que tuvieron siete ministros del Interior. Es una altísima rotación para abordar el tema más acuciante para el país. Y esa era responsabilidad de ustedes.

¿Recuerdas que se habló mucho de la importancia de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad para apoyar a la Policía? ¿Y qué se dijo en ese momento? Que eso era una infracción a la Constitución, que había que vacar al presidente, que había que enjuiciarlo. Las propias Fuerzas Armadas se opusieron. En papel nada más se declaró que debían de venir en auxilio, para defender la vida de la gente. Pero en ese contexto, las Fuerzas Armadas jugaron un rol beligerante.

¿Usted dice que las Fuerzas Armadas complotaron contra el señor Castillo?

Veamos las pruebas. Ellos mismos dijeron, ahí están las audiencias judiciales, que se reunieron en el Comando Conjunto y evaluaron qué postura iban a tener ante los escenarios de confrontación, e invitaron a un civil, a un constitucionalista, para que los asesorara.

De acuerdo. Usted me dice que soportaron mucha presión. Pero aun así tomemos el pulso al gobierno del señor Castillo. ¿Pusieron a las mejores personas en los cargos del Ejecutivo? Porque, por ejemplo, nombraron como ministro de Salud al señor (Hernán) Condori, que creía en la pseudociencia. ¿Usted cree que el país se merecía un nombramiento así?

Sí, mira, yo creo que ahí hubo algunas imprecisiones. Pero también creo que el llamado a gobernar no es unilateral, solo para el que ejerce el ministerio. Cuando tú tienes que dirigir una política de Estado, tú trabajas con todos los actores, pero cuando el otro lado no quiere, es muy difícil.

Insisto, ¿ustedes pusieron a los mejores en los cargos del Ejecutivo? Por ejemplo, el señor Juan Silva, ministro de Transportes, hasta el día de hoy está prófugo. Y lo puso el gobierno de Pedro Castillo.

Claro, y si hay presunción o hay materias que investigar, deben investigarse, caiga quien caiga. Ahí las responsabilidades penales son personalísimas y hay que perseguir el delito.

Sí, pero el señor Castillo lo llevó al Ejecutivo.

Sí, lo que pasa es que cuando hay designación, pues nadie sabe en qué van a incurrir el conjunto de los titulares de las carteras. Pero si es que hay esa situación, pues que le caiga la justicia, célere e independiente.

¿Cuánto aporta la familia del señor Castillo a la política nacional?

Mire, los cargos de representación están muy venidos a menos por la crisis del sistema político, por la crisis de la derecha y de la izquierda y de todo lo que tenemos. Entonces, ya hemos tenido experiencia de congresistas de lujo, gobierno de lujo. Esa élite que dice tener a los más preparados, ¿qué ha producido como resultado social? ¿Ha resuelto los problemas de la salud pública? No. ¿Ha resuelto el acceso a la educación de calidad? No. ¿Aunque sea, ha resuelto tener una economía competitiva? No. Aquí vendemos piedras y materias primas. Entonces, ¿qué necesitamos? Gente que tenga decencia, gente que tenga legitimidad en la representación.

¿Y ese perfil lo tienen los familiares del señor Castillo? Porque, a ver, uno de sus hermanos va con el número uno al Senado.

Sí, un agricultor, José Castillo Terrones.

Y su hermana va con el número cuatro a diputados por Lima.

Una contadora y además maestra que trabaja acá en Lima.

Y su cuñada postula para diputados por Cajamarca y un sobrino suyo postula para diputados por el Callao. ¿De pronto la familia del señor Castillo es indispensable para la política nacional?

No, nadie es indispensable, pero tampoco nadie es descartable, si es peruano y con mayor razón si tiene una lucha familiar. ¿Sabe cuál? La reivindicación de su padre, que es un perseguido político. La persecución, porque todos ellos han sido encausados en diferentes procesos. Hoy tú tienes en el Perú una justicia que declara santa y anula los procesos judiciales de la señora Keiko Fujimori. Tienes un doble estándar. Hay una gran justicia que persigue y otra justicia que va librando de sus procesos a los malhechores de la política.

¿La política debe entenderse como eso, como la reivindicación de un apellido? Porque es lo que le pasaba inicialmente a la señora Fujimori

Yo creo que es una lucha justa. Después del 7 de diciembre (de 2022), muchos han sido encausados, hay más de 2.000 carpetas de investigación, muchos están en prisión preventiva y algunos sentenciados por la protesta social.

Bueno, usted mismo postula la Cámara de Diputados, ¿tan poca confianza tiene en su victoria?

Te comento, yo no iba a ser candidato presidencial. En los acuerdos de trabajo del castillismo, Juntos por el Perú y etcétera, la designación de la plancha presidencial era una prerrogativa del presidente Pedro Castillo y de una comisión política. Y hace 10 meses mi interés era ir nuevamente como diputado. Pero después de muchas cosas, lo último por definir fue la plancha, y la sorpresa para mí, fue que el presidente Pedro Castillo me dio la responsabilidad, él me entregó su sombrero.

Sigamos hablando de algunos rostros que están en su lista de candidatos. ¿Qué aporta el señor Isaac Humala o él es la cuota de Antauro Humala?

Mira, la edad tampoco es un criterio para decir: “Usted no puede ser candidato”.

No estoy hablando de la edad del señor Humala, estoy hablando de sus ideas extravagantes.

Yo diría más bien que el Perú es un mosaico de tradiciones, también de pensamiento. Y algunos vienen del movimiento popular, como es el caso nuestro, aquí hay católicos de la teología de liberación, aquí hay nacionalistas, hay castillistas, hay socialistas, hay socialcristianos y hay etnocaceristas. El etnocacerismo es una expresión que repiensa los problemas del país. Nosotros no discriminamos, no vetamos.

¿Cree que la inseguridad es el principal problema del país en este momento?

Sí, la inseguridad ciudadana se ha unido con la corrupción. Esa fórmula es fatal para el Perú. Creo que es lo más grave que hoy está aconteciendo.

Ahora, la solución al problema de la inseguridad necesariamente va a pasar por una coordinación entre el Gobierno y la Policía. Supongamos que ustedes ganan, ¿van a poder coordinar con la Policía, sabiendo que tienen como aliado al señor Antauro Humala, una persona que fue sentenciada por la muerte de cuatro policías?

Es una muy buena pregunta, porque en los peritajes actuales, oficiales, respecto a Antauro, él no ha asesinado a nadie. Antauro no disparó a nadie. Es una responsabilidad política. En ese contexto, yo creo que, si en ese juicio se ponen en esos elementos, van a haber muchas sorpresas. Ahora, él no es candidato a nada.

Pero hace campaña con usted.

Es un referente. Y si una persona ya pagó cárcel, 20 años, está rehabilitado, yo no soy nadie para vetarlo. Y, ojo, él no está por corrupción ni por asesinato. Le han aplicado responsabilidad política por el Andahuaylazo, por levantarse contra el gobierno corrupto del señor Toledo. Es un tema político.

Es la misma figura que se aplicó a Fujimori, la responsabilidad política por las órdenes que dio cuando murieron civiles inocentes.

Hay una situación singular.

¿Cuál es la diferencia entre Antauro y Fujimori?

Delitos de lesa humanidad. En el caso de Fujimori hubo delito de lesa humanidad, todos los crímenes de Estado.

Él tenía el poder, efectivamente. Pero el levantamiento de Antauro propició la muerte de cuatro policías.

Propició, pero la responsabilidad de quien dispara es distinta. Yo no justifico nada, pero también hay que ser justo con él. Dicen que si estamos con él, ya no tenemos autoridad para la lucha contra la inseguridad. Yo no creo que sea así.

PUEDES VER: Se entregó expolicía prófugo vinculado con el asesinato de Andrea Vidal

Cuando el señor Castillo hizo su intento de golpe de Estado, usted escribió en Twitter lo siguiente: “No puedo por principios democráticos estar de acuerdo con esa decisión”. ¿En qué no estaba de acuerdo exactamente?

Mira, yo era ministro de Comercio Exterior, y fui acreditado formalmente para su defensa política en la tercera moción de vacancia en el Parlamento. Yo estaba abocado a eso. Y sobre la proclama política que el presidente Castillo leyó el 7 de diciembre, yo no estuve enterado, no supe nada.

Sí pues, nadie de sus aliados sabía nada.

En ese contexto, es que yo digo, ¿qué pasó acá? Yo intenté entrar a la sala donde se leyó la proclama y no me dejaron. Y después de eso, mi acción inicial fue esa respuesta en Twitter, pero yo fui de inmediato a hablar con el presidente y entendí.

¿Qué entendió? ¿Que había roto el Estado de Derecho?

Mira, la Corte Suprema ha dicho que no hubo rebelión. En las últimas audiencias, de 70 juicios, cambiaron porque no hay rebelión. No se levantó ni siquiera con un alfiler. Entonces, él está sentenciado en primera instancia por conspiración.

Cuando él dijo que había tomado la decisión de establecer un gobierno de excepción y de declarar en reorganización el sistema de justicia, o sea el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, ¿qué sintió usted? ¿No lo vio muy parecido a Fujimori?

En la calle hace tiempo que nos habían pedido que cerremos el Congreso.

Ah, cerrar el Congreso es muy popular. Pero eso es ilegal igual.

No, el método era la cuestión de confianza. Aplicando la segunda moción de confianza era posible el cierre.

Pero no es lo que hizo el señor Castillo.

Claro, porque el Congreso derogó la norma. Entonces, si nos quitó esa prerrogativa, evidentemente ya no había equilibrio de poderes.

¿No lo decepcionó ni siquiera un poco el señor Castillo cuando tomó esa decisión?

Fue un momento, evidentemente duro, difícil, porque no era lo que estábamos impulsando. Teníamos toda la confianza de que toda la sociedad peruana iba a aceptar la Carta Democrática de la OEA. Porque los demócratas aceptan el diálogo y prefieren no complotar.

De acuerdo, pero el señor Castillo se llenó de temor y rompió el orden constitucional.

Bueno, su proclama no llegó a delito de rebelión ni a romper nada.

Porque no tenía ningún mando.

Con mayor razón todavía, ¿dónde está el delito entonces? Si no hay ni mando, si no hay nada, es una proclama, un gesto. Y hoy el pueblo le da la razón al presidente Castillo y no a sus golpistas.

Pero si el señor Castillo no tenía mando. ¿Qué gobierno eficiente está reivindicando usted?

No, yo no estoy reivindicando un gobierno eficiente. Yo reivindico el carácter democrático del gobierno, reivindico las medidas de lucha y de resistencia que se han hecho y reivindico su libertad porque su detención es ilegal, abusiva y los responsables de todo este desmadre están gobernando hoy el Perú.

Ahora, quiero hablar de dos puntos de su plan de gobierno. Dicen que con una nueva constitución quitarán el aval a los contratos ley que según ustedes favorecen a las grandes empresas. Digamos que llegan al poder y efectivamente hacen esto. ¿Estará su gobierno preparado para enfrentar todas las demandas que lleguen de árbitros internacionales como el CIADI?

Mira, es importante un nuevo comienzo patriótico y de soberanía, con una nueva constitución. Nuestra constitución que ha convertido todo en negocio era un mostrito, hoy es un monstruo porque, con este Congreso, han hecho una asamblea constituyente a puertas cerradas, quitando el derecho al referéndum al pueblo. Eso es gravísimo. ¿En qué país de América Latina o del mundo hay contratos ley?

Pero si desconocen los contratos ley, van a llegar las demandas desde el exterior de todas las empresas que tienen inversiones en el país.

Es que hay dos métodos. Yo he sido el Ministro de Comercio Exterior. Conozco el procedimiento. Soy respetuoso del Estado de Derecho. Creo en la necesidad del comercio. Pero aquí lo que está mal son los estándares. Lo que hay que aplicar es que se invita a la inversión privada a renegociar estándares.

Ya, pero renegociar no es romper un contrato ley.

Es otra cosa. Acá hay dos cosas. En primer lugar, los contratos ley, en una nueva constitución, para nosotros, deben de acabarse de aquí en adelante. Número dos, los contratos, así como los tratados de libre comercio y contratos de concesión deben de renegociarse. Por ejemplo, no vamos a vender concentrado de minería si es que no hacemos un intercambio de transferencia tecnológica. El Perú necesita industrializarse. No podemos seguir vendiendo piedras. Este es el momento de la ruptura. Hay estudios que dicen que el 47% de la riqueza nacional está en manos del 1% del país.

No dudo de esa cifra, pero sí dudo de la capacidad que tengan ustedes de atraer inversiones de afuera.

Es legítima su duda, pero yo tengo confianza, porque el Perú tiene oro, tiene la reserva número uno en el mundo de plata.

PUEDES VER: Vladimiro Montesinos es condenado a 20 años de prisión por asesinato de Melissa Alfaro

¿Sigue pensando que el señor Julio Velarde es una vergüenza para el país?

Mire, yo soy muy crítico de su labor. La propia lucha hegemónica económica del mundo pone al oro como algo fundamental en las reservas. Pero nosotros, del 100%, solo el 15% lo tenemos en reservas en oro. Ahora, imagine que solo el 50%, no el 15%, hubiera sido en oro. ¿Usted sabe en cuánto más hubieran incrementado nuestras reservas? Ahora, si el Perú es un país minero que vende miles de millones de onzas, por qué el señor gurú no toma esa medida, y lo primero que se me ocurre es que como el señor defiende el dólar, tendrá sus amigos internacionales, de otros bancos, para sostener el patrón del dólar en esta lucha geopolítica.

A ver, lo que ha dicho usted es: “Si yo llego a la presidencia, el primer día saco al señor Julio Velarde del BCR”. ¿Así se van a tomar las decisiones en un gobierno suyo? Además, eso sería inconstitucional porque el presidente del BCR es ratificado por el Congreso.

Mire, respetando todas las prerrogativas, yo creo que nuestro punto de vista es crítico por el tema de la paridad cambiaria respecto al dólar.

Entiendo eso, pero no me ha respondido. Lo que le estoy diciendo es que usted ha prometido sacarlo el día 1 de su gobierno. ¿Así va a tomar las decisiones usted? ¿Va a sacar a la gente que no le cae bien?

Yo no creo que haya súper hombres y súper mujeres de los que se puede decir: “Si no está él, otro no puede hacerlo”. No, hay muchas personas que pueden hacerlo.

¿Qué hará con la situación legal del señor Castillo?

Mire, la voz del pueblo es la voz de Dios.

¿Lo va a liberar, lo va a indultar?

Naturalmente. El otorgamiento de la gracia presidencial conllevará a que el presidente esté libre. Y si tienen otras carpetas y lo quieren investigar, nosotros tenemos que reformar el sistema de justicia.

¿Para que no lo investiguen?

No, que lo investiguen, pero en condiciones de una justicia de verdad. No la que nace de este Congreso, que es dueño del Ejecutivo. Nosotros queremos hacer un movimiento político alternativo al autoritarismo, a la mafia, a la corrupción que hoy gobierna el Perú. Y si a ese movimiento democrático quieren llamarlo antisistema, bienvenido el antisistema.

¿Usted es el antisistema en esta elección?

Si es que rechazar esa justicia del Poder Judicial es antisistema, soy un feliz antisistema. Si es que rechazar este mercantilismo que tiene el monopolio de los medicamentos es antisistema, soy antisistema. Si antisistema quiere decir oponerse a cómo la mafia hoy se ha hecho gobierno, soy antisistema.