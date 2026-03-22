Elecciones 2026: JEE deja sin efecto plancha presidencial del PTE tras fallecimiento de Napoleón Becerra

Candidatura de vicepresidentes de Napoleón Becerra será retirada | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Candidatura de vicepresidentes de Napoleón Becerra será retirada | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 excluyó la plancha presidencial del Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE-PERÚ), luego del fallecimiento de su candidato Napoleón Becerra García el pasado 15 de marzo en Ayacucho.



A través de la resolución 02146-2026-JEE-LC1/JNE, el colegiado del ente electoral informó que el partido cumplió con remitir el certificado de defunción de Becerra García como requisito para acreditar su deceso.

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En ese documento, el personero del partido solicitó que la candidata a la primera vicepresidencia, Nelida Cuayla, ocupe el cargo de candidato presidencial. Sin embargo, el petitorio fue declarado improcedente.



Al respecto, el JEE Lima Centro 1 argumentó que el fallecimiento de Becerra García conlleva, como consecuencia, la denegatoria de inscripción de los candidatos a la vicepresidencia.



"No existe posibilidad de sucesión de posiciones debido a que la normativa electoral en relación a este tipo de elección no lo contempla ni como excepción", precisa el JEE.

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De igual forma, el ente electoral alertó que, en caso de que la fórmula presidencial del PTE obtenga votos en las elecciones del 12 de abril, estos no serán considerados en el cómputo de resultados.