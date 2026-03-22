HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Elecciones 2026: JEE deja sin efecto plancha presidencial del PTE tras fallecimiento de Napoleón Becerra

El Partido de los Trabajadores y Emprendedores solicitó que la candidata a la primera vicepresencia ocupe el cargo de candidato presidencial de Napoleón Becerra; sin embargo, fue declarada improcedente por el JEE. El ente electoral advirtió que, si la fórmula presidencial del PTE obtiene votos en las elecciones, estos no se contabilizarán en los resultados.

Candidatura de vicepresidentes de Napoleón Becerra será retirada | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Candidatura de vicepresidentes de Napoleón Becerra será retirada | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 excluyó la plancha presidencial del Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE-PERÚ), luego del fallecimiento de su candidato Napoleón Becerra García el pasado 15 de marzo en Ayacucho.

A través de la resolución 02146-2026-JEE-LC1/JNE, el colegiado del ente electoral informó que el partido cumplió con remitir el certificado de defunción de Becerra García como requisito para acreditar su deceso.

Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Se entregó expolicía prófugo vinculado con el asesinato de Andrea Vidal

lr.pe

En ese documento, el personero del partido solicitó que la candidata a la primera vicepresidencia, Nelida Cuayla, ocupe el cargo de candidato presidencial. Sin embargo, el petitorio fue declarado improcedente.

Al respecto, el JEE Lima Centro 1 argumentó que el fallecimiento de Becerra García conlleva, como consecuencia, la denegatoria de inscripción de los candidatos a la vicepresidencia.

"No existe posibilidad de sucesión de posiciones debido a que la normativa electoral en relación a este tipo de elección no lo contempla ni como excepción", precisa el JEE.

TE RECOMENDAMOS

PRESIONES PARLAMENTARIAS Y LA VENGANZA DEL JNJ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

De igual forma, el ente electoral alertó que, en caso de que la fórmula presidencial del PTE obtenga votos en las elecciones del 12 de abril, estos no serán considerados en el cómputo de resultados.

Decisión del JEE Lima Centro 1

Decisión del JEE Lima Centro 1

Notas relacionadas
Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

LEER MÁS
Hermano de Napoleón Becerra pide que se investigue su muerte: "Nosotros sospechamos que esto es un atentado"

Hermano de Napoleón Becerra pide que se investigue su muerte: "Nosotros sospechamos que esto es un atentado"

LEER MÁS
¿Quién es Napoleón Becerra, el candidato presidencial del PTE que falleció en Ayacucho?

¿Quién es Napoleón Becerra, el candidato presidencial del PTE que falleció en Ayacucho?

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Se entregó expolicía prófugo vinculado con el asesinato de Andrea Vidal

Se entregó expolicía prófugo vinculado con el asesinato de Andrea Vidal

LEER MÁS
Roberto Sánchez: “Si rechazar la justicia del Poder Judicial es antisistema, soy un feliz antisistema”

Roberto Sánchez: “Si rechazar la justicia del Poder Judicial es antisistema, soy un feliz antisistema”

LEER MÁS
¿Cuánto pagaré de multa si no voto en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Cuánto pagaré de multa si no voto en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: JEE deja sin efecto plancha presidencial del PTE tras fallecimiento de Napoleón Becerra

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

La conexión Chancay-Amazonía, por Mirko Lauer

Política

Keiko Fujimori vs. López Aliaga, Carlos Álvarez vs. López Chau y más: los mejores cruces del debate presidencial 2026

Fiscalía abre investigación a Rafael López Aliaga por deuda de S/4 mil millones en la Municipalidad de Lima

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: JEE deja sin efecto plancha presidencial del PTE tras fallecimiento de Napoleón Becerra

Keiko Fujimori vs. López Aliaga, Carlos Álvarez vs. López Chau y más: los mejores cruces del debate presidencial 2026

Fiscalía abre investigación a Rafael López Aliaga por deuda de S/4 mil millones en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025