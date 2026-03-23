César Acuña: joven le lanza un huevo en la cabeza durante campaña electoral

El líder y candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, sufrió un incidente durante una actividad para parte de su campaña electoral de cara a las Elecciones Generales 2026.

Mientras se desarrollaba un acto proselitista, un joven que vestía una camiseta de su partido se acercó a pedirle una foto. Sin embargo, con lo que Acuña no contó fue con que el chico le reventó un huevo en la cabeza.

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Según el video que fue publicado en redes sociales por el medio JR Noticias Trujillo, el hecho ocurrió en un acto de protesta debido a las obras inconclusas y pistas en mal estado durante la gestión de Acuña en La Libertad.

Como se recuerda, el fundador de APP fue elegido como gobernador regional de La Libertad y ostentó el cargo entre enero del 2023 y octubre del 2025. Sin embargo, renunció a su puesto para postular a la Presidencia de la República y al Senado del próximo Congreso bicameral 2026.

Tras el incidente, intentaron detener al joven; sin embargo, se fue corriendo del lugar.