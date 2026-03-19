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Política

Debate presidencial 2026: fecha, hora y canal dónde ver primera jornada del 23, 24 y 25 de marzo

El debate de las elecciones 2026 arranca con tres jornadas consecutivas organizadas por el Jurado Nacional de Elecciones. El evento será transmitido a nivel nacional y se desarrollará bajo un formato con bloques temáticos.

Conoce los detalles de las primeras fechas del debate presidencial. Foto: Composición / LR
Conoce los detalles de las primeras fechas del debate presidencial. Foto: Composición / LR

La primera parte del debate presidencial 2026 se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de marzo desde las 8.00 p. m., con transmisión en señal abierta y plataformas digitales. Esta primera etapa forma parte del proceso electoral rumbo a las elecciones 2026 y permitirá a la ciudadanía seguir las propuestas de cada candidato.

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El Jurado Nacional de Elecciones estableció un esquema de participación por fechas para ordenar el desarrollo del evento. Cada jornada contará con tiempos definidos y bloques temáticos. La transmisión será continua, sin pausas de franja electoral, lo que garantiza el acceso completo al contenido del debate.

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Debate presidencial: fecha, hora y donde verlo en vivo

El debate se realizará en tres fechas consecutivas: domingo 23, lunes 24 y martes 25 de marzo. Todas las jornadas comenzarán a las 8:00 p. m. desde el Centro de Convenciones de Lima. El ingreso será presencial solo para los participantes y el equipo técnico.

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Los bloques de debate serán ordenados de la siguiente manera:

  • Primer bloque: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
  • Segundo bloque: Pregunta ciudadana
  • Tercer bloque: integridad pública y lucha contra la corrupción
  • Cuarto bloque: mensaje final

La transmisión estará disponible en señal abierta a través de TV Perú y también en plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Los ciudadanos podrán seguir el evento en vivo desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

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Debate presidencial: ¿Qué candidatos participarán en cada fecha del debate?

23 de marzo24 de marzo25 de marzo
Alfonso López-ChauÁlvaro Paz de la BarraRonald Atencio
César AcuñaFiorella MolinelliKeiko Fujimori
José WilliamsRoberto SánchezRafael Belaunde
Napoleón Becerra. Se tenía prevista su participación en esta primera fecha.Ricardo BelmontEnrique Valderrama
Alex GonzalesCharlie CarrascoJorge Nieto
Fernando OliveraArmando MasséMesías Guevara
Carlos ÁlvarezGeorge ForsythHerbert Caller
Yonhy LescanoVladimir CerrónMario Vizcarra
Wolfgang GrozoFrancisco Diez-CansecoPaul Jaimes
José Luna GálvezWalter ChirinosAntonio Ortiz
Marisol Pérez TelloCarlos EspáRosario del Pilar Fernández
Rafael López AliagaCarlos JaicoRoberto Chiabra

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¿Cuál será el formato del debate presidencial y quiénes lo moderarán?

El formato contempla bloques temáticos centrados en seguridad ciudadana, economía, lucha contra la corrupción y políticas sociales. Cada candidato tendrá tiempos iguales para exponer sus propuestas. También habrá espacios para réplicas y preguntas directas.

Los participantes no estarán todos en el escenario al mismo tiempo. El esquema divide a los candidatos en grupos más pequeños dentro de cada jornada. Esto permite un intercambio más ordenado y evita interrupciones constantes.

Los debates serán moderados por periodistas designados por el JNE. En esta oprotunidad Claudia Chiroque y Fernando Carvallo. Ellos se encargarán de controlar el tiempo, formular preguntas y garantizar el cumplimiento de las reglas establecidas para todos los candidatos.

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Reglas principales del debate presidencial

La participación es obligatoria para todos los candidatos inscritos. Quienes no asistan pueden recibir sanciones establecidas por el reglamento electoral. El objetivo es asegurar que la ciudadanía conozca las propuestas de cada aspirante.

No se permitirá propaganda política durante la transmisión. La franja electoral queda suspendida en ese horario. Además, los tiempos de intervención serán estrictos y controlados para evitar ventajas entre candidatos.

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