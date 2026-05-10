Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarían a segunda vuelta con resultados ONPE al 99,562%

Los candidatos de izquierda y derecha se enfrentarían por la presidencia el 7 de junio. Foto: Composición/LR

Los candidatos de izquierda y derecha se enfrentarían por la presidencia el 7 de junio. Foto: Composición/LR

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Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) pasarían a la segunda vuelta presidencial, según el conteo de actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 99,562%.

De acuerdo con el portal de la ONPE, la lideresa fujimorista se ubica en el primer lugar con 17,173% (2.856.931 votos), Sánchez en segundo con 11,994% (2.001.700 votos) y, en tercer lugar, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con 11,917% (1.988.736 votos).

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Hasta el momento, el congresista de JP se perfila para la segunda vuelta, mientras López Aliaga continúa con la narrativa de un supuesto fraude. La diferencia, por ahora, es de 12.964 votos. Sin embargo, la ONPE tiene pendiente enviar 406 actas observadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para que puedan resolverlas.

Ahora bien, ¿en qué regiones se concentran las actas observadas pendientes de envío a los JEE? Lima encabeza la lista con 97 actas pendientes y, además, es la única circunscripción donde Rafael López Aliaga obtuvo la victoria.

En tanto, en las regiones donde lidera Roberto Sánchez, las actas pendientes se distribuyen de la siguiente manera: Cusco registra 51, San Martín suma 40, Cajamarca tiene 36, Madre de Dios reporta 13, Ayacucho cuenta con 11, Apurímac registra 10, Huancavelica tiene cuatro, mientras Moquegua y Puno presentan una cada una.

Es decir, en los departamentos donde ganó el congresista de izquierda, hay 167 actas pendientes por enviar a los JEE.

Por otro lado, en las regiones donde se impuso Fujimori, Piura concentra 101 actas pendientes, Ucayali registra 31, Áncash tiene cuatro y Callao suma cinco. No obstante, aunque Fujimori lideró en Piura, el segundo lugar en esa región fue para Sánchez, con más de 98.000 votos.

En suma, en los departamentos donde ganó la candidata de Fuerza Popular, hay 141 actas pendientes por enviar a los JEE.

Roberto Sánchez se perfila como ganador en 11 regiones del Perú

En Amazonas, donde el conteo ya alcanzó el 100%, Sánchez se ubicó en el primer lugar con el 36,253% de la votación (59.932 votos). Más atrás quedaron Fujimori con el 17,363% (28.043) y Ricardo Belmont con el 10,637% (17.400). En tanto, López Aliaga obtuvo apenas el 3,689% (6.034).

En Apurímac, con el 99,241% de actas procesadas, Sánchez encabezó la votación con el 40,981% (91.764 votos). Lo siguieron Belmont con el 14,150% (28.232) y Alfonso López Chau con el 10,775% (21.498). Más abajo aparecen Fujimori y Charlie Carrasco, con el 6,890% y 4,352%, respectivamente.

Un panorama similar se registra en Ayacucho, donde, con el 99,421% de actas contabilizadas, el candidato de JP obtuvo el 31,334% (88.549 votos). Belmont quedó en segundo lugar con el 14,462% (40.871), apenas por encima de López Chau, quien alcanzó el 14,449% (40.833). Más relegados figuran Fujimori y Jorge Nieto con el 8,104% y 5,542%, respectivamente.

En Cajamarca, con el 99,151% de actas procesadas, Sánchez obtuvo un sólido respaldo del 41,628% (266.459 votos). Fujimori quedó en segundo lugar con el 13,860% (88.714), seguida por Belmont con el 10,984% (70.311). En cuarto lugar aparece Nieto con el 4,604% (29.469).

En Cusco, con el 98,720% de actas contabilizadas, Sánchez también mantiene una amplia ventaja con el 22,673% (155.795 votos). Belmont registra el 15,735% (108.119) y López Chau el 14,767% (101.469). Más atrás se ubican Nieto (8,941%), Fujimori (6,123%) y López Aliaga (4,752%, equivalente a 31.655 votos). En esta región aún quedan 51 actas por resolver en los JEE, por lo que la ventaja del candidato podría ampliarse.

En Huancavelica (99,686%), Sánchez volvió a marcar distancia con el 43,432% (75.013 votos). Detrás quedaron Belmont con el 13,536% (23.378), López Chau con el 9,237% (15.954), Fujimori con el 7,052% (12.180) y José Luna Gálvez con el 3,374% (5.828).

En Huánuco, donde ya se procesó el 100% de actas, Sánchez alcanzó 102.336 votos, casi duplicando la votación de Fujimori, quien obtuvo 52.987. Belmont se ubicó en tercer lugar con el 14,102% (48.360), mientras López Aliaga quedó cuarto con el 5,885% (20.181).

En Madre de Dios, con el 97,436% de actas procesadas, Sánchez lidera con el 23,360% (18.404 votos). Lo siguen Belmont con el 14,597% (11.500) y Fujimori con el 13,517% (10.649).

En Moquegua (99,827%), Sánchez obtuvo el primer lugar con el 12,870% (14.655 votos), superando por estrecho margen a Belmont, quien alcanzó el 12,191% (13.882). Aunque aún falta un acta por procesar, el resultado ya no alterará la posición de los primeros lugares.

En Puno, con el 99,971% de actas contabilizadas, Sánchez sumó el 24,962% (161.455 votos), por delante de Belmont, que obtuvo el 17,706% (115.230). A falta de una sola acta, la tendencia ya es irreversible. En tercer lugar quedó López Chau (11,339%), seguido por Yonhy Lescano (11,073%) y Ronald Atencio (5,241%).

En San Martín, con el 98,421% de actas procesadas, la disputa por el primer lugar sigue abierta. Sánchez lidera de momento con el 23,766% (91.314 votos), seguido muy de cerca por Fujimori con el 23,256% (89.354). Aún quedan 40 actas pendientes de resolución en los JEE.