Debate Presidencial 2026: estos son los candidatos de la primera fecha y los tiempos que tendrá cada uno

Este lunes 23 de marzo, 11 de los 35 políticos que buscan llegar al sillón presidencial presentarán sus propuestas.

Este lunes 23 de marzo, a las 8.00 p. m. y por señal abierta, la ciudadanía podrá escuchar por primera vez las propuestas de los candidatos presidenciales. En esta fecha se presentarán 11 de los 35 políticos que intentan alcanzar el sillón presidencial.

Inicialmente, en esta fecha también se incluyó al fallecido candidato Napoleón Becerra del Partido Político de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).

TE RECOMENDAMOS

PRESIONES PARLAMENTARIAS Y LA VENGANZA DEL JNJ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Debate presidencial: primera fecha

En la primera fecha del debate presidencial 2026, participará un grupo de 11 candidatos presidenciales, según la organización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se trata de:

  1. María Soledad Pérez Tello – Primero la Gente
  2. José Luna – Podemos Perú
  3. Alfonso López-Chau – Ahora Nación
  4. Yonhy Lescano – Partido Político Cooperación Popular
  5. Carlos Álvarez – País Para Todos
  6. Fernando Olivera – Frente de la Esperanza 2021
  7. Wolfgang Grozo – Integridad Democrática
  8. César Acuña – Alianza para el Progreso
  9. José Williams – Avanza País – Partido de Integración Social
  10. Rafael López Aliaga – Renovación Popular
  11. Álex Gonzáles – Partido Demócrata Verde

Estructura del primer día de debate

Bloque uno: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

En este primer bloque, los candidatos serán organizados en grupos y tendrán un minuto para exponer sus propuestas, seguido de réplicas entre los integrantes de cada terna.

Grupo 1

  1. María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente)
  2. José Luna (Podemos Perú)

Grupo 2

  1. Alfonso López-Chau (Ahora Nación)
  2. Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
  3. Carlos Álvarez (País Para Todos)

Grupo 3

  1. Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)
  2. Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)
  3. César Acuña (Alianza para el Progreso)

Grupo 4

  1. José Williams (Avanza País – Partido de Integración Social)
  2. Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
  3. Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)

Bloque dos: Pregunta ciudadana

En este segmento, cada uno de los 11 candidatos responderá una pregunta formulada por ciudadanos, seleccionada mediante sorteo. El tiempo de respuesta será de un minuto por participante.

Bloque tres: Integridad pública y lucha contra la corrupción

Similar al primer bloque, los candidatos expondrán propuestas y participarán en réplicas dentro de grupos previamente definidos.

Grupo 1

  1. Alfonso López-Chau (Ahora Nación)
  2. Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)
  3. José Williams (Avanza País – Partido de Integración Social)

Grupo 2

  1. Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
  2. Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Grupo 3

  1. Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)
  2. María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente)
  3. Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)

Grupo 4

  1. Carlos Álvarez (País Para Todos)
  2. José Luna (Podemos Perú)
  3. César Acuña (Alianza para el Progreso)
Notas relacionadas
Elecciones Generales 2026: JNE inicia este lunes 23 de marzo el debate presidencial con 35 candidatos

Elecciones Generales 2026: JNE inicia este lunes 23 de marzo el debate presidencial con 35 candidatos

LEER MÁS
Fecha, hora y canal del debate presidencial 2026: primera jornada del 23 al 25 de abril

Fecha, hora y canal del debate presidencial 2026: primera jornada del 23 al 25 de abril

LEER MÁS
Debate presidencial 2026: ¿A qué hora inicia y dónde puedo ver EN VIVO las primeras fechas?

Debate presidencial 2026: ¿A qué hora inicia y dónde puedo ver EN VIVO las primeras fechas?

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministro Ángelo Alfaro admite que mantuvo una relación con menor de 16 años y asegura que no es delito

Ministro Ángelo Alfaro admite que mantuvo una relación con menor de 16 años y asegura que no es delito

LEER MÁS
Ángelo Alfaro Lombardi renuncia al Ministerio de Energía y Minas en medio de denuncia por presunto abuso sexual

Ángelo Alfaro Lombardi renuncia al Ministerio de Energía y Minas en medio de denuncia por presunto abuso sexual

LEER MÁS
¿Cuánto se paga de multa si no voto en Elecciones Perú 2026?

¿Cuánto se paga de multa si no voto en Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario - Regatas: fecha, hora y canal del extra game por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Otoño 2026 llega con fuerza: Senamhi alerta vientos de hasta 46 km/h en la costa peruana

Política

Ángelo Alfaro Lombardi renuncia al Ministerio de Energía y Minas en medio de denuncia por presunto abuso sexual

Ministro Ángelo Alfaro admite que mantuvo una relación con menor de 16 años y asegura que no es delito

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ángelo Alfaro Lombardi renuncia al Ministerio de Energía y Minas en medio de denuncia por presunto abuso sexual

Ministro Ángelo Alfaro admite que mantuvo una relación con menor de 16 años y asegura que no es delito

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

