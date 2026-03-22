Debate Presidencial 2026: estos son los candidatos de la primera fecha y los tiempos que tendrá cada uno
Este lunes 23 de marzo, 11 de los 35 políticos que buscan llegar al sillón presidencial presentarán sus propuestas.
Este lunes 23 de marzo, a las 8.00 p. m. y por señal abierta, la ciudadanía podrá escuchar por primera vez las propuestas de los candidatos presidenciales. En esta fecha se presentarán 11 de los 35 políticos que intentan alcanzar el sillón presidencial.
Inicialmente, en esta fecha también se incluyó al fallecido candidato Napoleón Becerra del Partido Político de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).
Debate presidencial: primera fecha
En la primera fecha del debate presidencial 2026, participará un grupo de 11 candidatos presidenciales, según la organización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se trata de:
- María Soledad Pérez Tello – Primero la Gente
- José Luna – Podemos Perú
- Alfonso López-Chau – Ahora Nación
- Yonhy Lescano – Partido Político Cooperación Popular
- Carlos Álvarez – País Para Todos
- Fernando Olivera – Frente de la Esperanza 2021
- Wolfgang Grozo – Integridad Democrática
- César Acuña – Alianza para el Progreso
- José Williams – Avanza País – Partido de Integración Social
- Rafael López Aliaga – Renovación Popular
- Álex Gonzáles – Partido Demócrata Verde
Estructura del primer día de debate
Bloque uno: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
En este primer bloque, los candidatos serán organizados en grupos y tendrán un minuto para exponer sus propuestas, seguido de réplicas entre los integrantes de cada terna.
Grupo 1
- María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente)
- José Luna (Podemos Perú)
Grupo 2
- Alfonso López-Chau (Ahora Nación)
- Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
- Carlos Álvarez (País Para Todos)
Grupo 3
- Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)
- Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)
- César Acuña (Alianza para el Progreso)
Grupo 4
- José Williams (Avanza País – Partido de Integración Social)
- Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
- Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)
Bloque dos: Pregunta ciudadana
En este segmento, cada uno de los 11 candidatos responderá una pregunta formulada por ciudadanos, seleccionada mediante sorteo. El tiempo de respuesta será de un minuto por participante.
Bloque tres: Integridad pública y lucha contra la corrupción
Similar al primer bloque, los candidatos expondrán propuestas y participarán en réplicas dentro de grupos previamente definidos.
Grupo 1
- Alfonso López-Chau (Ahora Nación)
- Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde)
- José Williams (Avanza País – Partido de Integración Social)
Grupo 2
- Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
- Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
Grupo 3
- Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)
- María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente)
- Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)
Grupo 4
- Carlos Álvarez (País Para Todos)
- José Luna (Podemos Perú)
- César Acuña (Alianza para el Progreso)