La primera jornada de debate electoral iniciará este 23 de marzo y contará con la participación de 11 candidatos. | Foto: composición LR/ difusión

La primera jornada de debate electoral iniciará este 23 de marzo y contará con la participación de 11 candidatos. | Foto: composición LR/ difusión

Los 35 candidatos a la presidencia de la República participarán en el ciclo de debates presidenciales 2026, con seis fechas programadas, que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este lunes 23 de marzo comienza el primer encuentro que permitirá a 11 postulantes tener un intercambio de propuestas en el Centro de Convenciones de Lima (CCL).

El evento, marca el comienzo de una serie de encuentros clave donde los aspirantes expondrán sus planes de gobierno en bloques temáticos de alto interés público, como la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción.

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PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Dada la alta cantidad de organizaciones políticas en contienda, el JNE ha diseñado un esquema dividido en dos jornadas de tres días cada una. En la segunda y tercera fecha participarán 12 candidatos, quienes han sido distribuidos mediante sorteo.

Primera jornada: Lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo.

Lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo. Segunda jornada: Lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

El lunes 23, reunirá a los primeros 11 participantes que serán agrupados en cuatro bloques.

Así estará organizado el primer día de debate

El primer grupo está conformado por Marisol Pérez Tello de Primero la Gente y José Luna de Podemos Perú, esto luego de que el JNE anulara la plancha presidencial de Partido de Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) tras el fallecimiento del candidato Napoleón Becerra, lo que deja un cara a cara ideológico.

Pérez Tello intentará posicionar la "decencia" y el tecnocratismo de Primero la Gente (0.3% de intención de voto, según IEP) frente a José Luna quien, aunque registra solo un 1.8%, maneja una maquinaria política y un discurso populista enfocado en la economía directa.

El segundo bloque lo integran las siguientes candidatos: Alfonso López-Chau (Ahora Nación=, Yohny Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos). Este es, quizás, el bloque más expectante. López-Chau llega como la gran sorpresa del sur y la academia, con un 6.8% que lo ubica el tercer lugar y en el pelotón que pelea el pase a segunda vuelta. Se medirá ante Carlos Álvarez, quien con un 3.9% apela al voto de protesta y "mano dura".

En el tercer bloque se encuentran: Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021). Un bloque de contrastes extremos. Acuña (2.7%) llega con controversias por el caso Brunella Horna, publicidad con streamers y por ser considerado parte del “pacto mafioso” del actual Gobierno. La sorpresa aquí es Grozo, mayor en retiro y exdirector de Inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), quien ha escalado hasta el 4.3% con un discurso de orden, pero que ha sido relacionado con el empresario Zamir Villaverde.

En el cuarto bloque estarán José Williams (Avanza País), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Rafael López-Aliaga (Renovación Popular). El actual alcalde de Lima, López-Aliaga, llega como favorito de la fecha con un 11.7% (IEP), y lidera la intención de voto nacional. Se enfrenta a Williams, quien representa al ala más institucional y militar de la derecha.

Bloques temáticos: seguridad, lucha contra la corrupción y pregunta ciudadana

La estructura del debate se divide en cuatro bloques definidos para profundizar en las propuestas de gobierno. En el primer apartado, los aspirantes a la presidencia abordarán el eje temático de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, disponiendo de un minuto para su exposición inicial. Al concluir esta etapa, se activará un "bolsón de tiempo" de dos minutos y medio, espacio en el cual cada postulante podrá dialogar, responder a sus contendientes o profundizar en sus planteamientos a partir de las intervenciones del moderador.

El segundo bloque permitirá una interacción directa con el electorado a través de la denominada "pregunta ciudadana", donde cada candidato contará con un minuto y medio para responder a interrogantes formuladas por ciudadanos de distintas regiones del país, las cuales fueron seleccionadas previamente por un comité de revisión. Posteriormente, el tercer segmento retomará la dinámica de exposición y debate libre para tratar el eje de integridad pública y lucha contra la corrupción. Finalmente, el encuentro concluirá con un cuarto bloque de un minuto por participante, destinado a que cada postulante ofrezca un mensaje de cierre que sintetice su visión de país y su plan programático.

Los partidos políticos seleccionaron a los periodistas Claudia Chiroque y Fernando Carvallo para conducir las tres primeras jornadas del debate presidencial.

Segunda fecha de la primera jornada del debate presidencial

El cronograma del 24 de marzo ya genera una expectativa particular debido a los emparejamientos en los bloques finales.

En el tercer grupo, George Forsyth (Somos Perú) medirá sus propuestas frente a Carlos Espá (SíCreo) y Carlos Jaico (Perú Moderno), en un intercambio que busca clarificar las posturas de centro y derecha moderada.

Sin embargo, la atención mediática se concentra en el cuarto bloque de esa jornada, donde se prevé el enfrentamiento entre Vladimir Cerrón (Perú Libre) y Walter Chirinos (PRIN). La participación del líder de Perú Libre permanece bajo una estricta incertidumbre, condicionada por la clandestinidad en la que permanece desde que el Poder Judicial ordenó prisión preventiva en su contra y los recientes recursos presentados ante el Tribunal Constitucional para revertir su situación jurídica.

1er Grupo: Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Álvaro Paz de la Barra ( Fe en el Perú ), Ricardo Belmont ( Partido Cívico Obras ).

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Álvaro Paz de la Barra ( ), Ricardo Belmont ( ). 2do Grupo: Francisco Diez-Canseco ( Perú Acción ), Fiorella Molinelli ( Fuerza y Libertad ), Joaquín Massé ( Partido Democrático Federal ).

Francisco Diez-Canseco ( ), Fiorella Molinelli ( ), Joaquín Massé ( ). 3er Grupo: George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú), Carlos Espá ( Partido SíCreo ), Carlos Jaico ( Perú Moderno ).

George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú), Carlos Espá ( ), Carlos Jaico ( ). 4to Grupo: Vladimir Cerrón (Perú Libre), Roberto Sánchez ( Juntos por el Perú ), Walter Chirinos (Partido Político PRIN).

Tercera fecha de la primer jornada del debate presidencial

La jornada del miércoles 25 de marzo marcará uno de los puntos más críticos del debate presidencial.

El segundo grupo iniciará con el duelo entre Enrique Valderrama (Apra) y Mario Vizcarra (Perú Primero), quien llega a la cita con un sólido 3.1% de intención de voto según el último simulacro de Ipsos, consolidándose como una de las figuras expectantes del bloque medio.

No obstante, el plato fuerte será el tercer bloque, que verá el debut de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Fujimori, quien actualmente disputa el primer lugar con el 9.4% de preferencias, medirá sus propuestas frente al candidato Jorge Nieto (Buen Gobierno) y Mesías Guevara (Partido Morado), en un intercambio que promete ser decisivo para definir el voto de centro-derecha.