Quiénes participan en el debate presidencial 2026: candidatos, formas y temas de la primera jornada

Todo sobre el debate presidencial con miras a las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición/LR

Todo sobre el debate presidencial con miras a las Elecciones Generales 2026. Foto: Composición/LR

Las Elecciones Generales 2026 entran en la recta final. Este lunes 23 de marzo iniciarán los debates presidenciales en los que 35 aspirantes al sillón presidencial expondrán sus ideas, intercambiarán propuestas con otros contendores y responderán las preguntas ciudadanas.



El lunes a las 8.00 de la noche será el primer turno y 11 candidatos estarán en el evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.



Dado que en este proceso electoral participan 36 organizaciones políticas, el JNE organizó el debate en dos jornadas, cada una con tres fechas.

Los periodistas Fernando Carvallo y Claudia Chiroque fueron designados como moderadores de la primera jornada del debate presidencial, programada para los días 23, 24 y 25 de marzo. Esta elección fue realizada por consenso entre las organizaciones políticas participantes

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Debate presidencial: los candidatos que participarán en la primera fecha

En esta primera fecha del lunes 23 de marzo participarán 11 candidatos presidenciales. Ellos son: María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente), José Luna (Podemos Perú), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular), Carlos Álvarez (País Para Todos) y Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021).



También estarán Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), César Acuña (Alianza para el Progreso), José Williams (Avanza País), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde).

Debate presidencial: los temas que serán abordados

La primera jornada se realizará el 23, 24 y 25 de marzo, en las que 12 candidatos participarán por cada fecha. En esta primera parte se abordarán dos temas.



El primero será seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. El segundo será integridad pública y lucha contra la corrupción.

Debate presidencial: tiempos y formato

En esta primera jornada, los 11 candidatos participarán en cuatro bloques. Tanto en el primer como en el tercer segmento, habrá interacción entre los postulantes, organizados en cuatro grupos de tres.

El primer bloque será sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Cada candidato dispondrá de un minuto para presentar sus propuestas sobre el tema en cuestión. Posteriormente, los otros dos integrantes de la terna contarán con dos minutos y medio para responder a lo expuesto.

En el primer grupo de debate se enfrentarán Marisol Pérez Tello y José Luna Gálvez. En el segundo Alfonso López Chau, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez. En el tercero Fernando Olivera, Wolfgang Grozo y César Acuña. En el cuarto José Williams, Rafael López Aliaga y Álex Gonzales.

En el bloque 2 se tendrán preguntas ciudadanas. Aquí cada candidato dispondrá de un minuto para responder a una pregunta formulada por la ciudadanía a través del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Estas preguntas abordarán temas distintos a los debatidos en la jornada, como salud o economía, y serán sorteadas el mismo día del debate.

En el bloque 3 se debatirá sobre integridad pública y lucha contra la corrupción. En el primer grupo se enfrentarán Alfonso López-Chau, Álex Gonzales y José Williams. En el segundo Rafael López Aliaga y Yonhy Lescano. En el tercero Wolfgang Grozo, María Soledad Pérez Tello y Fernando Olivera. En el cuarto Carlos Álvarez, José Luna y César Acuña.

En el último bloque, los candidatos presidenciales tendrán un minuto para dar su mensaje final a la ciudadanía.