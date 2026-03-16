Napoleón Becerra: velatorio será en Lima y su entierro en la región de Cajamarca

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores falleció la madrugada del 15 de marzo a los 61 años en un accidente de tránsito cuando se dirigía a la región de Ayacucho. Junto a él viajaban Mónica Huayllane, candidata a diputada por Lima, y Segundo Pizango, candidato al Senado. Su cuerpo será trasladado a Lima donde será velado antes de partir a Cajamarca, lugar donde se realizará el entierro.

Wilmer Becerra, hermano del candidato, confirmó a RPP que el velatorio será desde las 7 a. m. en el pasaje García Calderón 170, en el Cercado de Lima. "Queremos que los trabajadores y emprendedores también puedan despedirse aquí", expresó al anunciar que el cuerpo llegará en un vuelo facilitado por el Gobierno y será trasladado directamente a la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud.

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El hermano también pidió que se investiguen las causas del accidente, ya que sospecha de un atentado contra la vida del candidato. “Días antes, mi hermano me había comentado que había tenido conocimiento de que querían atentar contra su vida; no nos dijo quién. Nosotros sospechamos que esto es un atentado. Napoleón siempre comentaba que había vehículos merodeando el lugar por donde él se trasladaba, pero nosotros pensábamos que era parte natural de la campaña política", agregó.

El accidente se dio en la carretera de Rumichaca, Huancavelica, a dos horas para llegar a Ayacucho. La tragedia ocurrió porque el vehículo en el que viajaba se despistó por la carretera Vía de Los Libertadores, a la altura del kilómetro 183, por donde se dirigía para continuar su campaña electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronunció ante el hecho fatídico y emitió un comunicado por medio de sus redes oficiales. El organismo electoral lamentó el fallecimiento del candidato y deseó una pronta recuperación a sus familiares y allegados.



Sobre el futuro de la candidatura a la presidencia, Winston Huamán, candidato a primera vicepresidencia PTE Perú indicó que él podría asumirla. “El partido ha decidido que, si la norma lo permite, yo pueda reemplazar la candidatura presidencial.”

