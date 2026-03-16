Elecciones 2026: lo bueno, lo malo y lo peor de seis candidatos presidenciales

Keiko Fujimori: La figura política que más ha buscado la presidencia

La candidata a la presidencia es administradora de formación por la Universidad de Boston y líder del partido Fuerza Popular. Es la figura política que ha mantenido la mayor continuidad en candidaturas presidenciales en las últimas décadas: esta es su cuarta elección consecutiva (2011, 2016, 2021 y 2026). Su trayectoria está marcada por haber asumido funciones públicas como congresista y dirigente partidaria. Además, es la principal representante de la corriente política fundada por su padre, Alberto Fujimori.

En este proceso, su candidatura busca consolidar el voto que ha respaldado su gestión parlamentaria y se presenta como una opción de experiencia en el manejo del Estado.

TE RECOMENDAMOS CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La candidata por Fuerza Popular busca el voto de la derecha y su rival directo es Rafael López Aliaga. El candidato de Perú Acción tendrá dos momentos clave: su intervención en el debate presidencial el 25 de marzo para temas de seguridad y una segunda sesión el 31 de marzo.

Se ubica en la derecha conservadora. Su plataforma política se centra en la defensa del modelo económico de la Constitución de 1993 y una postura estricta en la seguridad ciudadana. En esta campaña, ha reforzado su mensaje hacia el orden y la autoridad.

Su discurso promueve la inversión privada y rechaza cambios estructurales en el sistema económico. El ideario de su partido mantiene una línea conservadora y se oponen a reformas en temas de género y que solicitan una intervención más drástica del Estado frente a la criminalidad.

Cómo lleva su campaña y uso de la IA

La campaña de Fujimori Higuchi se caracteriza por una estructura logística profesional y el uso de herramientas digitales. Ha integrado la Inteligencia Artificial (IA) para la creación de contenidos personalizados en redes sociales, especialmente en TikTok, donde utiliza avatares para interactuar con los usuarios y explicar su plan de gobierno.

Recorriendo el Perú

Según los reportes de campaña, mantiene una presencia constante en el norte del país, en regiones como Piura, La Libertad y Lambayeque, así como en Lima Metropolitana. Sus recorridos también incluyen encuentros con organizaciones sociales como comedores populares, donde busca reafirmar su vínculo con el voto popular.

En esta ocasión, ha recorrido zonas urbanas periféricas y, aunque su alcance es nacional, el informe del IEP muestra que su mayor fuerza sigue concentrada en las zonas urbanas de la costa y el norte peruano.

Cuestionamientos y recepción de la ciudadanía

Su candidatura enfrenta cuestionamientos derivados de las investigaciones fiscales por el caso "Cócteles" y presunto lavado de activos, proceso que ha marcado su actividad política en los últimos años. Estos antecedentes judiciales alimentan un sector de resistencia electoral que se refleja en las encuestas como un alto índice de rechazo o "antivoto".

La recepción de su postulación es polarizada. Posee un núcleo de apoyo sólido que la mantiene en los primeros lugares de preferencia, pero tiene dificultades para captar el voto de los sectores que aún no deciden. El informe de marzo del IEP indica que su crecimiento es progresivo.

Alex Gonzales Castillo: La promesa de “mano de hierro” contra la delincuencia

Alex Gonzales es administrador de empresas con una trayectoria centrada en la política municipal. Su cargo más relevante fue el de alcalde de San Juan de Lurigancho durante el periodo 2019-2022. Anteriormente, participó en diversas contiendas electorales para cargos locales y parlamentarios bajo distintas banderas políticas.

Es el fundador y líder del partido Demócrata Verde. Su perfil público se caracteriza por un estilo de comunicación que está enfocado en problemas urbanos cotidianos como la delincuencia y el transporte.

Bajo el lema partidario “Súmate al Verde”, Alex Gonzales busca posicionar su partido y apela a un discurso de orden extremo. Como parte de su ideario, el candidato ha señalado que va a “reubicar las cárceles de la costa en zonas andinas". Finalmente, su exposición ante el electorado nacional está programada para el 23 de marzo.

Se define como un candidato de centro-derecha con un enfoque ecologista y populista. Su propuesta política combina la gestión ambiental con medidas de seguridad ciudadana de carácter radical. Propone un Estado con "mano de hierro" para combatir la delincuencia.

Su partido promueve el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales, pero su discurso central en esta campaña se ha desplazado hacia el control migratorio y la interdicción criminal. Y se ha ubicado en un espacio de derecha pragmática que busca soluciones inmediatas.

Cómo lleva su campaña y uso de la IA

En cuanto a la Inteligencia Artificial, su equipo utiliza herramientas de diseño generativo para proyectar cómo se verían las ciudades bajo sus planes de infraestructura y seguridad. Su estrategia de comunicación se basa en videos cortos donde aparece en escenarios de conflicto o zonas de alta peligrosidad, buscando proyectar una imagen de acción.

Recorriendo el Perú

La campaña de Gonzales está concentrada en Lima Metropolitana, aprovechando su nivel de conocimiento en los distritos de Lima Este y Norte. Sus recorridos consisten principalmente en caminatas por mercados y zonas comerciales concurridas, donde utiliza un megáfono para dirigirse a los transeúntes.

Aunque ha realizado viajes a ciudades como Trujillo y Áncash, entre otras regiones. Asimismo, el candidato mantiene el registro de sus actividades por medio de sus canales oficiales.

Cuestionamientos y recepción

Entre los cuestionamientos principales se encuentra su gestión en San Juan de Lurigancho, la cual fue criticada por diversos sectores debido a problemas en la ejecución de obras y manejo de crisis locales. Además, se le señala por su historial de cambios constantes de agrupación política.

La recepción de su candidatura es baja a nivel nacional, según las mediciones del IEP. Aunque logra visibilidad por sus propuestas en seguridad, esta no se traduce en una intención de voto significativa fuera de Lima.

Francisco Diez Canseco Távara: Un político tradicional que tiene poca llegada con los jóvenes

Es abogado de profesión y político de larga trayectoria. Fue diputado en el periodo 1985-1990 y ha liderado diversas iniciativas de la sociedad civil, como el Consejo Nacional por la Paz. Es el fundador del partido Perú Acción y cuenta con experiencia en el sector privado como empresario agrícola.

Diez Canseco representa a un sector de la política tradicional que pone énfasis en la institucionalidad y la lucha contra la corrupción. Su perfil es el de un profesional con formación jurídica que busca aplicar una reforma en el aparato estatal y se presenta como una opción de integridad frente a la crisis de los partidos actuales.

Bajo el lema “La Revolución de la Honestidad”, Diez Canseco compite por el voto y sostiene que el problema central de la inseguridad en el Perú es la corrupción existente en el poder, por lo que ha planteado crear el Consejo Nacional de Moral Pública para combatirla. El candidato participará en la jornada de debates del 24 de marzo para temas de seguridad y el 31 de marzo para el bloque técnico.

Representa una derecha liberal e institucional. Su programa de gobierno se basa en la economía social de mercado, la reducción de la burocracia y un combate frontal a la corrupción, a la que señala como la causa principal de la pobreza en el país. Defiende la inversión privada con controles ambientales y licencia social.

Se ubica en una derecha que prioriza el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento de las instituciones. Propone medidas como la política de "inmigración ilegal cero", la salida de la CIDH y la expulsión de todo inmigrante en situación irregular.

Cómo lleva su campaña y uso de la IA

Su campaña es de corte tradicional y académico, enfocada en la exposición de ideas en medios de comunicación y foros técnicos. Es el candidato que menos utiliza la Inteligencia Artificial y se enfoca en entrevistas directas, columnas de opinión y la difusión de su plan de gobierno a través de métodos convencionales.

El uso de tecnología en su campaña se limita a la gestión informativa de sus redes sociales, donde publica sus intervenciones en programas de televisión y radio. No recurre a la creación de contenidos generativos.

Recorriendo el Perú

Su recorrido por el país se centra en Lima y las capitales de región más importantes. Diez Canseco afirma conocer la realidad nacional debido a su labor empresarial. Sin embargo, su presencia física en la campaña actual es más notable en círculos urbanos y académicos, donde su discurso sobre la ética pública tiene mayor presencia que en los sectores rurales.

Cuestionamientos y recepción

El candidato tiene un respaldo electoral mínimo, el informe del IEP muestra que no ha logrado romper la barrera del desconocimiento general. Su intención de voto se mantiene estancada en los niveles más bajos de la tabla desde el inicio del proceso.

Se le cuestiona por encabezar una candidatura con muy poca llegada al electorado joven y por representar a una élite política que el votante percibe como distante.

Fiorella Molinelli: una exfuncionaria estatal con escasa exposición mediática

En su más reciente aparición pública, Fiorella Molinelli protagonizó un fuerte intercambio de palabras con el periodista del medio web La Encerrona, Marco Sifuentes. Al parecer, las críticas formuladas contra la candidata de Fuerza y Libertad por su labor como representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud) no fueron de su agrado.

Molinelli cuenta con una amplia experiencia en gestión pública. Además de su trabajo en diversas instituciones estatales, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ocupó cargos relevantes dentro del Ejecutivo, como viceministra de Transportes y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Pese a ello, las polémicas tampoco han estado ausentes en su trayectoria política. Molinelli ha sido incluida en el caso “Chinchero”, en el que viene siendo investigada por un presunto delito de colusión vinculado a la adenda a favor de la empresa Kuntur Wasi durante la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco.

Molinelli ha señalado que las acusaciones son infundadas y niega haber cometido actos de corrupción. Su plataforma política, Fuerza y Libertad, es una alianza entre los partidos Batalla Perú y Fuerza Moderna, este último liderado por la propia exministra. En su página web, la coalición se presenta como un proyecto político que busca la unión de esfuerzos para “construir un Perú libre, justo y descentralizado, donde las regiones sean protagonistas del desarrollo nacional”.

Diagnóstico territorial detallado

Ante la fuerte centralización presente en el Perú, el plan dedica una parte importante a describir las situaciones particulares de cada macroregión del país (norte, centro, sur, oriente y Lima-Callao), identificando su potencial económico, problemas estructurales y líneas de acción específicas para cada una.

Poca presencia en medios de comunicación

Luego de aparecer durante un breve periodo en publicaciones de redes sociales tras hacerse viral un spot publicitario junto al futbolista Christian Cueva, la candidata ha dejado de tener exposición mediática. Esto se refleja en sus bajos índices de intención de voto, ya que aún no supera el 1% de apoyo popular según el IEP.

Planes sin un presupuesto claro

Muchas iniciativas —como la construcción de ferrocarriles, nuevas líneas de metro, la modernización portuaria, hospitales, centros de salud o infraestructura hídrica— implican inversiones muy grandes. Sin embargo, el documento no detalla con precisión cómo se financiarán, qué montos se requieren ni en qué plazos se ejecutarían.

Yohny Lescano: el candidato con mayor experiencia parlamentaria

En las Elecciones Generales de 2021, Yohny Lescano fue visto como uno de los principales contendores. A pocos días de la votación, el entonces candidato de Acción Popular aparecía en los simulacros de voto como uno de los favoritos para pasar a segunda vuelta. Sin embargo, el resultado fue distinto: Lescano terminó en quinto lugar, y ese desempeño apenas sirvió para asegurar la presencia de miembros del partido de la lampa en el Congreso.

Hoy, Lescano se ha desvinculado de Acción Popular para postular con su propia plataforma política: Cooperación Popular, un partido que se autodefine como “un grupo de ciudadanos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad”.

Lescano tiene una larga trayectoria en política. Fue congresista durante cuatro periodos consecutivos, desde 2001 hasta 2019. En el Parlamento también enfrentó su mayor polémica: en 2019 fue acusado de acoso sexual, hecho que llevó a que la Comisión de Ética lo suspendiera por 120 días de la función parlamentaria.

Para algunos analistas, sus principales respaldos electorales podrían encontrarse en el sur del Perú, una zona del país que todavía no parece haber definido un candidato claro a estas alturas del proceso electoral. Entre los votantes de Lescano, su mayor bolsón electoral se ubicaría en esa región.

Una región que podría ganar

Lescano siempre se ha presentado como un candidato cercano a las regiones históricamente afectadas por la centralización y la desigualdad. Si intensifica su discurso en estos espacios, podría alcanzar el apoyo suficiente para “dar la sorpresa”. No obstante, para que ello ocurra, deberá ofrecer una alternativa más atractiva que la de otros candidatos que también buscan captar ese electorado, como Alfonso López Chau y Roberto Sánchez.

Un discurso potencialmente hiperconservador

Durante su etapa en el Congreso, Lescano defendió iniciativas —como la prohibición de la pornografía— asociadas a sectores más conservadores. En cierta medida, estas posturas conectan con valores presentes en amplios sectores del país. Sin embargo, también existe la preocupación de que este enfoque pueda traducirse en políticas contrarias a minorías, como la comunidad LGBT.

Un plan con pocas luces

En varias secciones de su plan de gobierno se presentan principios amplios —como la participación ciudadana, el desarrollo sostenible o la promoción de la ciencia y la tecnología— sin detallar políticas concretas, instrumentos específicos o reformas institucionales que permitan implementar esas ideas en la práctica.

Roberto Chiabra: un perfil formado en los cuarteles y en el hemiciclo

De formación castrense, Roberto Chiabra cambió los cuarteles por el hemiciclo del Congreso en 2021. De la mano de Alianza para el Progreso, el militar en retiro llegó a ocupar una curul en el actual periodo legislativo y ha tenido una participación que no ha pasado desapercibida. Ahora, ya desvinculado de la tienda apepista, Chiabra busca llegar a la presidencia. Para ello, su partido, Unidad y Paz, se ha aliado con el histórico Partido Popular Cristiano (PPC), formando así la alianza Unidad Nacional.

Su trayectoria incluye momentos destacados, tanto como comandante general del Ejército Peruano como en su etapa política. Durante la guerra del Cenepa, Chiabra fue jefe del Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas. Asimismo, tuvo participación en el conflicto armado interno, diseñando estrategias contra grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Ya en la vida política, Chiabra fue ministro de Defensa durante el gobierno de Alejandro Toledo. Desde ese cargo enfrentó el llamado “andahuaylazo”, el levantamiento etnocacerista liderado por Ollanta y Antauro Humala que buscaba tomar la comisaría de Andahuaylas.

No obstante, su trayectoria también ha estado marcada por cuestionamientos. En el Congreso recibió una denuncia constitucional por presuntamente beneficiarse de su condición de parlamentario al votar por un proyecto que le permitía recibir simultáneamente su pensión como militar en retiro y el sueldo correspondiente a su labor como congresista. La Fiscalía consideró que esta iniciativa podía implicar una doble remuneración por parte del Estado.

Chiabra también fue mencionado como posible presidente interino tras una eventual vacancia de Dina Boluarte. Sin embargo, ese escenario nunca llegó a concretarse.

La seguridad como punto fuerte

Chiabra cuenta con experiencia relevante dentro del Ejército Peruano y en cargos técnicos vinculados a la defensa, lo que podría posicionarlo como una figura capaz de proponer políticas en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Según diversos analistas, este podría ser el tema decisivo para muchos votantes.

Una posición ideológica contradictoria

Chiabra ha sido asociado a sectores de derecha conservadora, tanto por su trayectoria militar como por la plataforma política que lo respalda —el PPC—. Sin embargo, en entrevistas recientes fue criticado desde ese mismo espacio ideológico tras realizar declaraciones interpretadas como favorables al expresidente Juan Velasco Alvarado, una figura históricamente rechazada por amplios sectores de la derecha peruana.

Una posición cuestionable sobre los derechos humanos

En su plan de gobierno, la alianza Unidad Nacional propone “revisar” la permanencia del Perú como miembro del sistema interamericano de derechos humanos. Como figura individual, Chiabra también ha formulado críticas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



