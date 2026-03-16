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Política

Andrea Vidal: capturan al presunto asesino de la extrabajadora del Congreso en la región de Piura

La Policía detuvo en la región Piura a un investigado por el crimen de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso, quien mantenía vínculos políticos con Alianza para el Progreso. El sospechoso tenía una orden judicial vigente por homicidio calificado y será trasladado a Lima para continuar con las diligencias.

Presunto responsable de la muerte de Andrea Vidal fue capturado en Piura. Foto: composición LR
Presunto responsable de la muerte de Andrea Vidal fue capturado en Piura. Foto: composición LR

La Policía Nacional capturó en la región Piura a un investigado por el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso, quien fue atacada por sicarios en diciembre de 2024 en el distrito limeño de La Victoria. La intervención se realizó durante un operativo de control ejecutado por agentes de la Policía de Carreteras en la Panamericana Norte, en el marco de acciones orientadas a ubicar a personas con requisitoria vigente.

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El detenido fue identificado como David Santiago More Calderón, de 35 años. Según el parte policial, la intervención ocurrió alrededor de la medianoche del 16 de marzo en el kilómetro 1018 del tramo Piura–Sullana, jurisdicción del distrito Veintiséis de Octubre. Los efectivos advirtieron una actitud evasiva al notar la presencia policial, lo que motivó la verificación de sus datos en el sistema de requisitorias.

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Tras confirmar que el intervenido era requerido por el delito de homicidio calificado, los agentes procedieron con su detención inmediata. La orden había sido emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria, en Lima, como parte de las investigaciones por el crimen de Andrea Vidal y del conductor Daniel Vargas Briceño.

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El investigado fue puesto a disposición de la comisaría del sector para las diligencias iniciales y luego trasladado a la carceleta del Poder Judicial en Piura. Las autoridades coordinan su traslado a la capital, donde deberá responder ante las instancias judiciales correspondientes por su presunta participación en el atentado.

Las pesquisas también incluyen una línea de investigación relacionada con la presunta clonación de placas vehiculares. Esta modalidad habría sido utilizada para facilitar desplazamientos vinculados a diversos delitos. La Policía busca determinar si el detenido integraba una red delictiva o actuó en coordinación con otros implicados.

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