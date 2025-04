Andrea Vidal fue víctima de maltratos por parte de su pareja antes de su muerte: "Me dio a entender que la había golpeado"

Isabel Cajo Salvador, declaró a la policía que Andrea Vidal, exasesora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República relacionada a una presunta red de prostitución liderada por Jorge Torres Saravia, era víctima de abusos físicos por parte de su pareja, Rodrigo Falcón, de acuerdo con lo revelado por el programa Evidencia Oculta de Cuarto Poder.

"Pero si le escribí a Andrea para que me avise pero nunca me contestó hasta el día siguiente donde me dijo que había tenido una discusión fuerte. Ella me llama y me dice que ya no iba a regresar con Rodrigo, puesto que la noche anterior la había forcejeado y dio a entender que le había golpeado (...) estas actitudes me hicieron recordar que, en una oportunidad anterior yo vi que Andrea rompió los jarrones de su casa", declaró Cajo a la PNP.

En una foto del informe, se observa a Andrea llorando y con un presunto golpe en el rostro que le habría dado Falcón en el pasado mes de octubre. Por todo esto, Vidal habría decidido terminar la relación definitivamente. Cajo, dijo a los agentes que la relación entre Andrea y la madre de Rodrigo también se había deteriorado.

"En una oportunidad anterior yo vi que Andrea rompió los jarrones de su casa y Rodrigo estaba sentado en el mueble, siendo que al pedir una explicación Rodrigo me dijo que Andrea está como loca porque le vi su teléfono celular y vio un chat con alguien, anteriormente yo vi otras actitudes de ellos porque me han comentado la misma Andrea sobre incidentes del televisor, celulares, carro de Rodrigo, cámaras de seguridad de la casa de Rodrigo, ya que Andrea hacía desmadre en dicha casa y la mamá de Rodrigo no quería que vaya Andrea a su cas, luego después de esa oportunidad de 30 de octubre ya que no los volví a ver hasta el 10 de diciembre que vi a Rodrigo en el hospital", detalló el reportaje.

Andrea Vidal habría estado decidida a terminar con su pareja

Sin embargo, el testimonio de Rodrigo se contradice con el de Cajo. "(iba a mi casa) para visitar a mi mamá, que se encontraba mal de la espalda", dijo a la policía. Pero, Cajo, amiga íntima de Andrea dijo que la mamá ya no quería que Vidal se dirija a su hogar. Incluso hay un video en el que Andrea muestra el celular que aparentemente Falcón habría roto en un ataque de celos al encontrar una conversación.

Falcón no habría dicho la verdad sobre su comportamiento celoso y agresivo. Cabe recordar que Vidal murió atacada a balazos por sicarios, en una esquina que no tenía cámaras, le lanzaron 62 balazos usando varias armas con al menos 5 personas en motorizados. La agonía de Andrea duró 7 días a consecuencia de las graves heridas que tenía en el cuerpo.