Política

Andrea Vidal fue seguida horas antes de ser asesinada: ordenan detención de su exnovio y otros 4 involucrados

El Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria ha ordenado la detención de cinco personas, entre ellas Rodrigo Falcón, expareja de Vidal, tras evidencias de seguimiento.

Resolución del Poder Judicial expuso nuevos detalles sobre el caso de Andrea Vidal | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
Resolución del Poder Judicial expuso nuevos detalles sobre el caso de Andrea Vidal | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

Novedades en el caso de Andrea Vidal, la joven involucrada en la presunta red de prostitución que operaba en el Congreso de la República. La más reciente resolución judicial del Poder Judicial revela que el taxi en el que se trasladaba Vidal fue seguido minutos antes de su asesinato. Además, como resultado de las investigaciones preliminares, el Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria ordenó la detención preliminar de cinco personas, incluido Rodrigo Falcón, su expareja.

El documento señala que, tras revisar las grabaciones de cámaras de videovigilancia de domicilios aledaños y centros comerciales cercanos, un vehículo se mantuvo cerca del taxi de Vidal durante todo el recorrido, el cual se inició en el domicilio de Falcón y terminó poco antes de llegar a la vivienda de la joven en La Victoria.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Orden de detención preliminar contra involucrados mencionados | Foto: LR.

Orden de detención preliminar contra involucrados mencionados | Foto: LR.

PUEDES VER: Congreso ya vocea nombres para reemplazar a José Jerí y presiona a Fernando Rospigliosi para pleno extraordinario

Además de la expareja de Vidal, Rodrigo Falcón, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Thonny Monja Mejía, conductor del vehículo que seguía el taxi abordado por Vidal; Lucero Espinoza, quien fue captada como copiloto de ese mismo vehículo; David More Calderón, vinculado al trámite del duplicado de la placa del auto, y David More Ríos, por presuntamente haber intervenido en ese proceso. Todos deberán permanecer detenidos durante siete días por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

Vidal fue asesinada a finales de 2024. Desde entonces, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el propio Congreso han asegurado que no existen indicios suficientes para afirmar la existencia de una red de prostitución dentro del Poder Legislativo. No obstante, la investigación por el homicidio de la joven continúa y podría ser elevada a un juicio contra los involucrados si así lo determinase el Poder Judicial.

Comisión de Fiscalización aprueba informe final donde concluye que no existió una red de prostitución en el Congreso

Andrea Vidal fue víctima de maltratos por su pareja antes de su muerte: "Me dio a entender que la había golpeado"

Testigo protegido sobre Andrea Vidal y sus amigas: "Una de ellas le prestaba servicios al expresidente del Congreso"

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

Congreso ya vocea nombres para reemplazar a José Jerí y presiona a Fernando Rospigliosi para pleno extraordinario

Gobierno de José Jerí aprueba que condenados por delitos menores puedan trabajar fuera de los penales

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

