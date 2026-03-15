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Padre de Brunella Horna es vinculado a contrato de alimentación en hospital de EsSalud por más de S/2 millones

El celular de Gustavo Horna Novoa figuraba como contacto de la empresa Consorcio del Norte que ganó un contrato con el hospital Luis Heysen Inchaustegui.

Padre de Brunella Hora es vinculado a contrato de alimentación en EsSalud por más de S/2 millones
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Un reportaje de Cuarto Poder identificó que el celular del padre de Brunella Horna, Gustavo Horna Novoa, figuraba como contacto de la empresa Consorcio del Norte que ganó un contrato, en abril de 2025, de 2 millones 103 mil 442 soles para brindar servicio de comida al hospital Luis Heysen Inchaustegui, ubicado en la región Lambayeque.

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El acuerdo es por 12 meses y comprende la compra, traslado y preparación de alimentos para los pacientes internados en el referido hospital.

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