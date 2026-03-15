Un reportaje de Panorama reveló que César Acuña, candidato presidencial, gastaría hasta US$30.000 en contratar streamers para promocionar su candidatura y conectar con el electorado más joven. Cristorata, Neutro y SachaUzumaki figuran como los creadores de contenido que habrían recibido pagos por promocionar al líder de Alianza para el Progreso (APP).

La campaña política de Acuña se basa principalmente en una estrategia digital para promocionarse en la plataforma de streaming Kick, donde utiliza la gran cantidad de seguidores que tienen los streamers para acercarse al electorado que vota por primera vez.

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De acuerdo al informe del mencionado medio, creadores de contenido ajenos al entorno de César Acuña habrían hecho denuncias públicas en las que señalaban que el respaldo entusiasta hacia el candidato tiene un precio de mercado. Según estas versiones, las menciones y el apoyo en plataformas de streaming podrían costar hasta US$30.000 por campaña.

Utilizar las plataformas de streamers como Cristorata, quien tiene 2.700.000 seguidores, Neutro, que se hizo conocido por prender fuego a otro muchacho, tiene 500.000 seguidores, Sachauzumaki, con 141.000 seguidores y Manuelito, con 83.800 seguidores, tienen como público objetivo a jóvenes de entre 15 y 18 años, los mismos que representan al electorado que votaría por el líder de APP.

“Esta dinámica genera una mayor cantidad de visibilidad. ¿Por qué? Porque se basa en la burla. Sin embargo, esto no le afecta como personaje, ya que él (Acuña) está construyendo una identidad basada en la cotidianidad. Aquí hay un elemento clave: aunque la gente se burle de ese personaje —por su estatura, por no saber expresarse o por sus errores básicos—, el mensaje de fondo que se transmite es que, a pesar de todo, tiene dinero y es exitoso”, señaló en el programa Henry Rafael, analista de marketing político.

De acuerdo con el reportaje, Acuña cataloga sus intervenciones con streamers como 'contenido orgánico o gratuito', y elude así la declaración de estos activos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En el marco de una campaña electoral, toda propaganda diseñada para influir deliberadamente en el voto debe ser identificada con claridad y cualquier contenido promocional, incluso aquel que se presente como 'colaboración gratuita', debe ser declarado ante la ONPE mediante una declaración jurada y valorizado según los precios de mercado actuales con la firma del aportante y el tesorero del partido.