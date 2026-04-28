La ciudad sudamerica "combina historia, naturaleza y una infraestructura urbana que invita a caminar", según expertos. | Ilustración con IA/ChatGPT/AFP

La ciudad sudamerica "combina historia, naturaleza y una infraestructura urbana que invita a caminar", según expertos. | Ilustración con IA/ChatGPT/AFP

Una ciudad de Chile destaca como un referente global tras alcanzar la posición 25 en el ranking 2026 de GuruWalk. La plataforma de guías locales resalta la accesibilidad de la metrópoli, que supera a diversas urbes importantes: "Combina historia, naturaleza y una infraestructura urbana que invita a caminar". Esta ubicación privilegiada cerca de los Andes y el Pacífico ofrece una experiencia valiosa para visitantes extranjeros.

La fundación del lugar en 1541 dejó un centro histórico colonial con arquitectura neoclásica alrededor de la Plaza de Armas. Distritos culturales como Lastarria complementan el entorno montañoso y ofrecen recorridos visuales continuos hacia la cordillera, de acuerdo con la revista Lonely Planet. Ese atributo consolida el prestigio de la ciudad ante especialistas internacionales del sector de viajes.

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¿Qué ciudad chilena destaca a nivel global por su transitabilidad y encanto urbano?

Santiago de Chile alcanzó la posición 25 entre las urbes más aptas para caminar, según el ranking 2026 de GuruWalk. Al recorrer el centro histórico, los visitantes encuentran sitios icónicos como el Palacio de La Moneda. La plataforma destaca que el encanto de la ciudad "no solo está en sus monumentos, sino también en sus vibrantes barrios como Lastarria y Bellavista".

La cercanía con la cordillera de los Andes ofrece vistas espectaculares desde miradores naturales como el Cerro San Cristóbal durante los recorridos a pie. Gracias al clima mediterráneo y a una red de transporte eficiente, la movilidad resulta sencilla para cualquier turista a lo largo del año. El diseño amigable de sus calles fomenta un flujo constante de personas que exploran cada rincón con comodidad.

¿Qué destinos de Perú destacan en el ranking mundial de caminabilidad?

Lima y Cusco integran el listado exclusivo de las cien mejores urbes para recorrer a pie en 2026. La capital peruana alcanzó la posición 86 gracias a su propuesta cultural y a la renovada infraestructura peatonal en distritos como Miraflores o Barranco. El informe de GuruWalk resalta la vitalidad de sus espacios públicos, donde convergen arte y gastronomía en una atmósfera dinámica.

Mientras tanto, la antigua sede del Imperio Inca escaló hasta el puesto 49 dentro de esta clasificación internacional. Sus calles empedradas y arquitectura colonial ofrecen una experiencia singular entre los paisajes andinos cercanos a Machu Picchu. Esa valoración reafirma el interés global por destinos auténticos que permitan una conexión profunda con el pasado prehispánico mediante recorridos libres. “No hay mejor forma de conocer la historia de Perú que caminando por sus calles y montañas”, destacó Lonely Planet.

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¿Qué otras metrópolis de la región destacan en el ranking de caminabilidad 2026?

Medellín, Colombia, ocupa el lugar 32 tras recibir elogios por sus paisajes montañosos y su transformación hacia la accesibilidad peatonal. Según GuruWalk, la capital antioqueña "ha dado un paso adelante en cuanto a la movilidad sostenible, creando un entorno perfecto para caminar mientras se disfruta de su vibrante vida urbana". Por su parte, Ciudad de México alcanza el escalafón 33 gracias a una infraestructura que fusiona historia con modernidad. El informe subraya que "recorrer el Centro Histórico de la CDMX es una experiencia única, donde el pasado y el presente se encuentran en cada esquina".

Buenos Aires, Argentina, se sitúa en la posición 34 debido a su arquitectura europea y avenidas espaciosas. El listado de las 100 mejores urbes incluye también a Cartagena (48), Cusco (49) y Mérida (78). El resto del conteo lo completan Panamá (84), Bogotá (85), Lima (86), Salvador de Bahía (93), Río de Janeiro (94), Oaxaca (97) y Antigua Guatemala (100).

Las 25 ciudades más destacadas por GuruWalk

El ranking global de las mejores ciudades para caminar presenta una lista de destinos ideales para explorar a pie.