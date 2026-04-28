HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,686%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,686%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,686%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,686%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores 2026
Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Junior EN VIVO por Copa Libertadores 2026     
Mundo

Chile se impone en Sudamérica y entra al top 25 de las mejores ciudades para caminar en el mundo: tiene vistas a los Andes

La metrópoli sudamericana, reconocida por su arquitectura neoclásica, superó a Lima y Bogotá en el ranking 2026.

La ciudad sudamerica "combina historia, naturaleza y una infraestructura urbana que invita a caminar", según expertos.
La ciudad sudamerica "combina historia, naturaleza y una infraestructura urbana que invita a caminar", según expertos. | Ilustración con IA/ChatGPT/AFP
Compartir

Una ciudad de Chile destaca como un referente global tras alcanzar la posición 25 en el ranking 2026 de GuruWalk. La plataforma de guías locales resalta la accesibilidad de la metrópoli, que supera a diversas urbes importantes: "Combina historia, naturaleza y una infraestructura urbana que invita a caminar". Esta ubicación privilegiada cerca de los Andes y el Pacífico ofrece una experiencia valiosa para visitantes extranjeros.

La fundación del lugar en 1541 dejó un centro histórico colonial con arquitectura neoclásica alrededor de la Plaza de Armas. Distritos culturales como Lastarria complementan el entorno montañoso y ofrecen recorridos visuales continuos hacia la cordillera, de acuerdo con la revista Lonely Planet. Ese atributo consolida el prestigio de la ciudad ante especialistas internacionales del sector de viajes.

TE RECOMENDAMOS

LO MEJOR DE LOS PROGRAMAS LR +

PUEDES VER: Sudamérica alberga la montaña más alta del mundo fuera de Asia a casi 7.000 msnm y conocida como el "Techo de América"

lr.pe

¿Qué ciudad chilena destaca a nivel global por su transitabilidad y encanto urbano?

Santiago de Chile alcanzó la posición 25 entre las urbes más aptas para caminar, según el ranking 2026 de GuruWalk. Al recorrer el centro histórico, los visitantes encuentran sitios icónicos como el Palacio de La Moneda. La plataforma destaca que el encanto de la ciudad "no solo está en sus monumentos, sino también en sus vibrantes barrios como Lastarria y Bellavista".

La cercanía con la cordillera de los Andes ofrece vistas espectaculares desde miradores naturales como el Cerro San Cristóbal durante los recorridos a pie. Gracias al clima mediterráneo y a una red de transporte eficiente, la movilidad resulta sencilla para cualquier turista a lo largo del año. El diseño amigable de sus calles fomenta un flujo constante de personas que exploran cada rincón con comodidad.

PUEDES VER: Colombia toma la delantera en Sudamérica con nueva planta de industria clave: producirá 1.000 toneladas diarias

lr.pe

¿Qué destinos de Perú destacan en el ranking mundial de caminabilidad?

Lima y Cusco integran el listado exclusivo de las cien mejores urbes para recorrer a pie en 2026. La capital peruana alcanzó la posición 86 gracias a su propuesta cultural y a la renovada infraestructura peatonal en distritos como Miraflores o Barranco. El informe de GuruWalk resalta la vitalidad de sus espacios públicos, donde convergen arte y gastronomía en una atmósfera dinámica.

Mientras tanto, la antigua sede del Imperio Inca escaló hasta el puesto 49 dentro de esta clasificación internacional. Sus calles empedradas y arquitectura colonial ofrecen una experiencia singular entre los paisajes andinos cercanos a Machu Picchu. Esa valoración reafirma el interés global por destinos auténticos que permitan una conexión profunda con el pasado prehispánico mediante recorridos libres. “No hay mejor forma de conocer la historia de Perú que caminando por sus calles y montañas”, destacó Lonely Planet.

PUEDES VER: China compra maíz de un país de Sudamérica por primera vez en más de 10 años y proyectan que exportación supere 40 millones de toneladas

lr.pe

¿Qué otras metrópolis de la región destacan en el ranking de caminabilidad 2026?

Medellín, Colombia, ocupa el lugar 32 tras recibir elogios por sus paisajes montañosos y su transformación hacia la accesibilidad peatonal. Según GuruWalk, la capital antioqueña "ha dado un paso adelante en cuanto a la movilidad sostenible, creando un entorno perfecto para caminar mientras se disfruta de su vibrante vida urbana". Por su parte, Ciudad de México alcanza el escalafón 33 gracias a una infraestructura que fusiona historia con modernidad. El informe subraya que "recorrer el Centro Histórico de la CDMX es una experiencia única, donde el pasado y el presente se encuentran en cada esquina".

Buenos Aires, Argentina, se sitúa en la posición 34 debido a su arquitectura europea y avenidas espaciosas. El listado de las 100 mejores urbes incluye también a Cartagena (48), Cusco (49) y Mérida (78). El resto del conteo lo completan Panamá (84), Bogotá (85), Lima (86), Salvador de Bahía (93), Río de Janeiro (94), Oaxaca (97) y Antigua Guatemala (100).

PUEDES VER: La central hidroeléctrica de casi 8 km en Sudamérica que compite con China por liderar la energía mundial: posee un lago artificial

lr.pe

Las 25 ciudades más destacadas por GuruWalk

El ranking global de las mejores ciudades para caminar presenta una lista de destinos ideales para explorar a pie.

  • Roma, Italia
  • Madrid, España
  • Budapest, Hungría
  • Praga, República Checa
  • Lisboa, Portugal
  • Ámsterdam, Países Bajos
  • Oporto, Portugal
  • Barcelona, España
  • Londres, Reino Unido
  • Berlín, Alemania
  • París, Francia
  • Sevilla, España
  • Estambul, Turquía
  • Cracovia, Polonia
  • Florencia, Italia
  • Viena, Austria
  • Toledo, España
  • Dublín, Irlanda
  • Dubrovnik, Croacia
  • Tokio, Japón
  • Split, Croacia
  • Santiago de Compostela, España
  • Nueva York, Estados Unidos
  • Bucarest, Rumania
  • Santiago, Chile.
Notas relacionadas
Las aguas del Pacífico y el Atlántico sí se mezclan y se encuentran en un lugar de Sudamérica, según científicos

Las aguas del Pacífico y el Atlántico sí se mezclan y se encuentran en un lugar de Sudamérica, según científicos

LEER MÁS
El colosal acuario de China que puedes explorar al sumergirte en el océano con su túnel de 155 metros: tiene una zona inspirada en Sudamérica

El colosal acuario de China que puedes explorar al sumergirte en el océano con su túnel de 155 metros: tiene una zona inspirada en Sudamérica

LEER MÁS
Sudamérica posee el volcán activo más alto de la Tierra a más de 6.800 msnm y ubicado entre 2 países: su cumbre tiene 2 cimas

Sudamérica posee el volcán activo más alto de la Tierra a más de 6.800 msnm y ubicado entre 2 países: su cumbre tiene 2 cimas

LEER MÁS
Genio chino de 14 años construye desde cero un motor turborreactor y sorprende al mundo con su talento científico

Genio chino de 14 años construye desde cero un motor turborreactor y sorprende al mundo con su talento científico

LEER MÁS
Egipto levanta una nueva capital desde cero en el desierto: tendrá rascacielos, aeropuerto y un río artificial

Egipto levanta una nueva capital desde cero en el desierto: tendrá rascacielos, aeropuerto y un río artificial

LEER MÁS
Este es el único país de América Latina con una de las 8 mejores playas del mundo, según la BBC

Este es el único país de América Latina con una de las 8 mejores playas del mundo, según la BBC

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombia toma la delantera en Sudamérica con nueva planta de industria clave: producirá 1.000 toneladas diarias

Colombia toma la delantera en Sudamérica con nueva planta de industria clave: producirá 1.000 toneladas diarias

LEER MÁS
Alemania comprará 2 millones de toneladas anuales de gas a un país de Sudamérica por primera vez: histórica exportación iniciará en 2027

Alemania comprará 2 millones de toneladas anuales de gas a un país de Sudamérica por primera vez: histórica exportación iniciará en 2027

LEER MÁS
Sudamérica alberga la montaña más alta del mundo fuera de Asia a casi 7.000 msnm y conocida como el "Techo de América"

Sudamérica alberga la montaña más alta del mundo fuera de Asia a casi 7.000 msnm y conocida como el "Techo de América"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025