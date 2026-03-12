Es falso que la campaña de César Acuña sea financiada solo por él

Recientemente, el candidato presidencial de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, publicó un video en sus redes sociales en el que asegura contar con independencia económica para financiar su campaña. “A mí nadie me va a condicionar, todo lo que estoy invirtiendo en mi campaña es lo mío. No le recibo ni un sol a nadie”.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. El Estado ha destinado al partido al menos 3.8 millones de soles para la difusión de su campaña. Además, el candidato ha sido objeto de denuncias periodísticas que señalan un presunto uso de recursos del Gobierno Regional de Trujillo para promover su candidatura.

Un millonario monto para la franja electoral de APP

El Estado, por medio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, asignó a Alianza para el Progreso un total de S/3.8 millones para la llamada franja electoral.

Concepto Monto Medios tradicionales – monto equitativo (radio y TV) S/ 938,037.07 Medios tradicionales – monto proporcional (radio y TV) S/ 2,660,105.13 Total medios tradicionales (radio y TV) S/ 3,598,142.20 Adjudicación redes sociales S/ 229,189.02 Adjudicación total franja EG 2026 S/ 3,827,331.21

Dinero asignado para la franja electoral a Alianza para el Progreso. Fuente: ONPE.

Estos recursos se utilizan para difundir la campaña presidencial de César Acuña. Del monto total, S/3.5 millones se destinaron a medios tradicionales —como radio, televisión y prensa escrita—, mientras que S/229,000 fueron reservados para publicidad en redes sociales.

Cabe precisar que el dinero no fue entregado directamente al partido. En su lugar, la agrupación eligió los medios donde quería difundir sus anuncios y después la ONPE se encargó de realizar el pago correspondiente a dichas empresas.

Esta distribución generó cuestionamientos de la prensa, ya que el partido destinó S/349,882 al canal Cosmos TV, medio que mantiene vínculos con César Acuña y con la Universidad César Vallejo, institución educativa de su propiedad.

La universidad fue dueña del canal hasta 2017, cuando este dejó de llamarse “UCV Satelital”. Aun así, su sede continúa ubicada frente al campus principal de la universidad en Trujillo y el canal sigue transmitiendo programas institucionales relacionados con la UCV.

Acuña habría usado dinero del GORE Trujillo para su campaña

De acuerdo con una investigación del programa Cuarto Poder, César Acuña habría dejado planificada, antes de renunciar a la Gobernación Regional de Trujillo, una estrategia que implicaba el uso de recursos de esa institución en un contexto que podría favorecer su candidatura.

La iniciativa consistía en una campaña en redes sociales financiada con S/239,500 del presupuesto regional, destinada a difundir obras, proyectos y servicios ejecutados durante su gestión. Además, las bases del concurso público establecían que la publicidad no debía limitarse a Trujillo —jurisdicción de la gobernación—, sino que también tenía que llegar a Lima y a otras ciudades importantes del país.

Del total asignado, la mayor parte del dinero, unos S/185,000, se destinó específicamente a la contratación de pauta publicitaria en redes sociales.

APP podría usar dinero asignado por el Estado para su campaña

El Estado, mediante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, otorga financiamiento público a los partidos políticos que cuentan con representación en el Congreso. En ese marco, este año Alianza para el Progreso recibió una asignación de S/844,388.45. El reglamento de financiamiento y supervisión de fondos, en su artículo 29.3.b, establece cómo deben emplearse estos recursos.

“No menos del 50% del financiamiento público directo recibido debe destinarse a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas, bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres. Estas actividades pueden estar orientadas a los procesos electorales convocados e involucrar la realización de encuestas, el desarrollo de sistemas informáticos o herramientas digitales, y el procesamiento masivo de datos, así como la implementación o mantenimiento de canales o plataformas institucionales de comunicación, como publicaciones en medios físicos o digitales”.

De acuerdo con esta norma, al menos S/422,194 podrían destinarse a actividades vinculadas con la campaña política del partido. La rendición de cuentas sobre el uso de ese dinero debe presentarse hasta el 10 de agosto, por lo que será recién en esa fecha cuando se conozca con mayor detalle cómo se emplearon los fondos.

Por otro lado, el área de prensa de Alianza para el Progreso explicó a Perúcheck que, cuando César Acuña afirma que nadie financia su campaña, se refiere únicamente a aportes de origen privado. Sin embargo, esa aclaración no se menciona en el video difundido por el candidato.

Conclusión

El Estado ha contribuido al financiamiento de la campaña de César Acuña al destinar cerca de S/4 millones para difundir su candidatura y la de Alianza para el Progreso a través de la franja electoral administrada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Además, una investigación del programa Cuarto Poder señala que el político también habría utilizado recursos de la Gobernación Regional de Trujillo para promocionar su postulación. Por estas razones, el medio PerúCheck concluye que la afirmación del candidato, en la que asegura que su campaña es financiada únicamente con su propio dinero, es falsa.

Nota elaborada por Piero Solis de PerúCheck.