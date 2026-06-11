Figuras de la política advierten sobre posibles peligros en un nuevo gobierno fujimorista: "Veremos una gran represión"

Keiko Fujimori tiene la delantera en el conteo oficial de la ONPE | Composición: LR.

Keiko Fujimori tiene la delantera en el conteo oficial de la ONPE | Composición: LR.

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La coyuntura política y el desarrollo de las elecciones no dejan indiferente a nadie. Diversas figuras vinculadas al ámbito político se pronunciaron sobre los riesgos que, a su juicio, podría implicar un nuevo gobierno fujimorista. Entre las principales preocupaciones mencionadas figuran un eventual debilitamiento de las instituciones y de la democracia peruana.

Estas declaraciones se producen luego de que Keiko Fujimori tomara la delantera frente a Roberto Sánchez cuando el procesamiento de actas alcanzaba el 98,24%.

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Advierten sobre posibles riesgos en un gobierno fujimorista

Patricia Paniagua, politóloga y especialista en políticas públicas, consideró que la llegada de un nuevo gobierno fujimorista representaría un duro golpe para las personas afectadas por la dictadura fujimorista de la década de 1990.

“Hay quienes creímos y creemos que el fujimorismo es traición a la memoria y a la historia, vejamen para las víctimas y sus familiares, afrenta para quienes lucharon contra la mafia y por la democracia, y perjuicio para el país y la ciudadanía. Por eso les cerramos el paso y resistiremos, sea cual sea el escenario”, escribió en su cuenta de X junto a una foto de su padre, el expresidente Valentín Paniagua.

Por su parte, Salvador del Solar, expresidente del Consejo de Ministros, sostuvo que Fuerza Popular ha contribuido a la erosión democrática registrada durante la última década. Durante una entrevista con Rosa María Palacios, en el programa 'Sin guion' de La República, Del Solar recordó parte de la trayectoria del fujimorismo en los últimos años.

“Si gana el fujimorismo, lo que vamos a ver es una magnificación de lo que hemos estado viviendo. Hemos visto que en estos diez años PPK cayó por una acción protagónica del fujimorismo (...). Fuerza Popular también tuvo un papel determinante en la vacancia de Martín Vizcarra. Luego, Pedro Castillo fue elegido y también terminó siendo acorralado. Miguel Torres fue claro al señalar que existió una fuerza de contención. ¿Cuál fue la reacción de Castillo? Un golpe de Estado. (...) Todo ello es consecuencia del uso del poder por parte de Fuerza Popular”, señaló.

Excandidatos presidenciales también analizan los riesgos

Otros actores que participaron en el proceso electoral también expresaron sus preocupaciones. Mesías Guevara, quien postuló a la Presidencia por el Partido Morado, advirtió sobre posibles riesgos institucionales, económicos, políticos y sociales en un eventual gobierno encabezado por Fujimori.

“Ante un posible gobierno de la señora Fujimori, nos esperan grandes riesgos en los ámbitos institucional, económico, político y social. Buscarán ocupar las instituciones con el objetivo de favorecer a las economías ilegales y mercantilistas, así como garantizar espacios de impunidad”, afirmó.

Guevara consideró, además, que una eventual gestión fujimorista podría generar conflictos sociales y una respuesta represiva por parte del Estado: “Veremos una gran represión de parte de la señora Fujimori. En el ámbito político, no debería sorprendernos una persecución contra sus adversarios, tal como ocurre actualmente desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República”, sostuvo.

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El excandidato agregó que también podrían existir riesgos para la estabilidad económica: “Además, no descartemos un alto nivel de asistencialismo que podría romper el equilibrio fiscal”, indicó.

Por su parte, Ronald Atencio, candidato de la alianza Venceremos, señaló que un eventual gobierno fujimorista podría generar un copamiento excesivo de las instituciones y afectar el equilibrio entre los poderes del Estado.

“Los riesgos que entraña la señora Keiko para el Perú son someternos a un gobierno totalitario y autoritario. Se ejercería un control absoluto sobre los organismos autónomos, que pasarían a estar alineados, tales como el TC, la JNJ, el Ministerio Público, la PNP y otras instituciones. Habría una polarización absoluta, dominio de los poderes Legislativo y Ejecutivo, impunidad para los violadores de derechos humanos, mantenimiento de las leyes procrimen, respaldo a los grandes grupos empresariales, persecución de líderes sociales, judicialización de la política, restricciones a los medios de comunicación no alineados, fractura social y una respuesta represiva frente a las protestas populares”, declaró a La República.