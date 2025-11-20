Desde la frontera de Chile con Perú, en el complejo Chacalluta, el candidato a la presidencia José Antonio Kast dirigió un mensaje a los inmigrantes "irregulares" en el país sureño, dándole un plazo de 111 días para abonodar el territorio, bajo amenaza de ser detenidos. La fecha no fue elegida al azar, sino que se trata de cuando ocurrirá el cambio de mando tras la segunda vuelta en ese país. Kast de esta forma busca mostrarse como ganador de la contienda frente a Jeannette Jara.

"Estoy en la frontera de Arica con Perú. Quiero decirle a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llvarse todos sus recursos, si no lo hacen vamos a aplicar la ley. Lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar y se va a ir con poco", sostuvo en un video publicado en su cuenta de X.

Durante su mensaje, si bien no nombró específicamente a Perú y a la nacionalidad de quienes llama "inmigrantes irregulares", al momento de referise a que deberían salir por "dónde ingresaron", señaló con su mano hacia la frontera que comparte nuestro país con Chile.

"Por eso yo los invito a que salgan a los países por donde ustedes llegaron y si quieren entrar a Chile alguna vez, háganlo por la puerta con sus documentos al día, sino jamás van a pode estar en Chile", añadió.