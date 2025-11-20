José Antonio Kast lanza mensaje desde la frontera de Perú a inmigrantes: "Tienen 111 días para dejar Chile"
Candiadato a la presidencia de Chile José Antonio Kast dio este plazo para que inmigrantes "irregulares" dejen su país. Fecha coincide con el cambio de mando del gobierno chileno, proyectándose como ganador de la segunda vuelta.
- Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal
- La deuda de la Dircocor: pierde el rastro del hermano de Acuña tal como pasó con Vladimir Cerrón
Desde la frontera de Chile con Perú, en el complejo Chacalluta, el candidato a la presidencia José Antonio Kast dirigió un mensaje a los inmigrantes "irregulares" en el país sureño, dándole un plazo de 111 días para abonodar el territorio, bajo amenaza de ser detenidos. La fecha no fue elegida al azar, sino que se trata de cuando ocurrirá el cambio de mando tras la segunda vuelta en ese país. Kast de esta forma busca mostrarse como ganador de la contienda frente a Jeannette Jara.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
"Estoy en la frontera de Arica con Perú. Quiero decirle a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llvarse todos sus recursos, si no lo hacen vamos a aplicar la ley. Lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar y se va a ir con poco", sostuvo en un video publicado en su cuenta de X.
TE RECOMENDAMOS
FERNANDO OLIVERA LLEGA A 'LA VERDAD A FONDO' CON PEDRO SALINAS
Durante su mensaje, si bien no nombró específicamente a Perú y a la nacionalidad de quienes llama "inmigrantes irregulares", al momento de referise a que deberían salir por "dónde ingresaron", señaló con su mano hacia la frontera que comparte nuestro país con Chile.
"Por eso yo los invito a que salgan a los países por donde ustedes llegaron y si quieren entrar a Chile alguna vez, háganlo por la puerta con sus documentos al día, sino jamás van a pode estar en Chile", añadió.