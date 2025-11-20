HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     
Pleno rechaza moción de censura contra Waldemar Cerrón
Pleno rechaza moción de censura contra Waldemar Cerrón     Pleno rechaza moción de censura contra Waldemar Cerrón     Pleno rechaza moción de censura contra Waldemar Cerrón     
EN VIVO

🔴LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

José Antonio Kast lanza mensaje desde la frontera de Perú a inmigrantes: "Tienen 111 días para dejar Chile"

Candiadato a la presidencia de Chile José Antonio Kast dio este plazo para que inmigrantes "irregulares" dejen su país. Fecha coincide con el cambio de mando del gobierno chileno, proyectándose como ganador de la segunda vuelta.

José Antonio Kast desde la frontera de Chile con Perú. Foto: X
José Antonio Kast desde la frontera de Chile con Perú. Foto: X

Desde la frontera de Chile con Perú, en el complejo Chacalluta, el candidato a la presidencia José Antonio Kast dirigió un mensaje a los inmigrantes "irregulares" en el país sureño, dándole un plazo de 111 días para abonodar el territorio, bajo amenaza de ser detenidos. La fecha no fue elegida al azar, sino que se trata de cuando ocurrirá el cambio de mando tras la segunda vuelta en ese país. Kast de esta forma busca mostrarse como ganador de la contienda frente a Jeannette Jara.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Estoy en la frontera de Arica con Perú. Quiero decirle a los inmigrantes irregulares que les quedan 111 días para dejar Chile voluntariamente. Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llvarse todos sus recursos, si no lo hacen vamos a aplicar la ley. Lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar y se va a ir con poco", sostuvo en un video publicado en su cuenta de X.

TE RECOMENDAMOS

FERNANDO OLIVERA LLEGA A 'LA VERDAD A FONDO' CON PEDRO SALINAS

Durante su mensaje, si bien no nombró específicamente a Perú y a la nacionalidad de quienes llama "inmigrantes irregulares", al momento de referise a que deberían salir por "dónde ingresaron", señaló con su mano hacia la frontera que comparte nuestro país con Chile.

"Por eso yo los invito a que salgan a los países por donde ustedes llegaron y si quieren entrar a Chile alguna vez, háganlo por la puerta con sus documentos al día, sino jamás van a pode estar en Chile", añadió.

Notas relacionadas
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
Jara vs Kast: ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones en Chile 2025, según nueva encuesta?

Jara vs Kast: ¿quién va ganando la segunda vuelta de las elecciones en Chile 2025, según nueva encuesta?

LEER MÁS
Kast y Jara pasan a segunda vuelta: estas son las claves para entender el nuevo mapa político de Chile tras elecciones

Kast y Jara pasan a segunda vuelta: estas son las claves para entender el nuevo mapa político de Chile tras elecciones

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pleno rechaza admitir a debate la moción de censura contra Waldemar Cerrón por invitar a Raúl Noblecilla en el Congreso

Pleno rechaza admitir a debate la moción de censura contra Waldemar Cerrón por invitar a Raúl Noblecilla en el Congreso

LEER MÁS
José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

LEER MÁS
Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto y a 11 generales de brigada

Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto y a 11 generales de brigada

LEER MÁS
JNJ solicita medida cautelar al TC para frenar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

JNJ solicita medida cautelar al TC para frenar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025