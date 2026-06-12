El huevo frito es un platillo emblemático en Perú y España, donde su cocción se lleva a cabo con métodos que buscan una yema fluida y puntillas crujientes. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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El huevo frito representa un pilar gastronómico en varios países del mundo, como Perú y España, donde su preparación alcanza un nivel casi ritual. Cada hogar y establecimiento hostelero aplica su propia técnica con el fin de obtener una yema fluida junto a puntillas crujientes. Al respecto, la Fundación Española de Nutrición destaca que el método tradicional con aceite o mantequilla es el más difundido, pero existen variaciones que preservan los nutrientes esenciales del alimento.

Aunque esta receta aparenta simplicidad, conseguir la consistencia óptima exige una técnica meticulosa. Figuras de la alta cocina internacional, entre ellas José Andrés, sostienen en El País que el secreto está en el control de la temperatura y la cocción, más que de la cantidad de grasa utilizada. Dicho perfeccionamiento impulsa actualmente la búsqueda de opciones culinarias saludables que mantengan intactos tanto el sabor como la estética del plato.

¿Cuál es el ingrediente secreto para cocinar huevos fritos perfectos y saludables?

El componente que transforma la preparación tradicional de este platillo es el agua. En lugar de emplear aceite o mantequilla, verter un poco de líquido en la sartén permite que el alimento se cocine al vapor, lo que conserva su forma y sabor original sin excesos de grasa.

La técnica culinaria consiste en esparcir unos mililitros del fluido sobre la superficie caliente y cubrirla de inmediato para que la clara se compacte de manera uniforme mientras los bordes adquieren un tono dorado. Respecto a ese procedimiento, el chef Enrique Fleischmann comenta que ese método "mantiene la integridad del huevo, logrando bordes crujientes sin necesidad de freírlo en aceite".

Además, cocinar con vapor reduce el riesgo de oxidación de los lípidos y disminuye la ingesta calórica, un beneficio crucial para quienes cuidan su dieta. Como explica la nutricionista Marta López en la revista Nutrición Hoy, el sistema preserva las proteínas y vitaminas de la pieza, por lo que el plato es más ligero sin comprometer sus cualidades organolépticas.

¿Cuáles son los beneficios nutricionales y el origen histórico del huevo?

Comer huevos al vapor aporta cerca de 6,5 gramos de proteína de excelente calidad por cada pieza, además de vitaminas A, D, E y B12, elementos esenciales que resguardan el trabajo celular y el bienestar óseo, según detalla el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Esa técnica culinaria disminuye el consumo de lípidos saturados, por lo que se transforma en una opción ideal destinada a atletas o individuos con un estilo de vida sano.

Por otra parte, la variante frita posee antecedentes que se originan con los fenicios hacia el año 1000 a. C., época en la cual iniciaron la distribución de aceite y ensayaron los primeros alimentos fritos, de acuerdo con lo expuesto por García en su libro 'Historia de la Cocina Mediterránea'. Posteriormente, durante el siglo XIX, dicha preparación se afianzó en Castilla y Extremadura como un sustento económico y altamente alimenticio para los labriegos.

La relevancia cultural del ingrediente quedó plasmada en el lienzo titulado 'Vieja friendo huevos', creado por Diego Velázquez en 1618, pieza que destaca como "la primera representación pictórica de este plato en la historia". En la actualidad, su elaboración experimenta constantes transformaciones culinarias que incorporan métodos benéficos para el organismo.